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Биография Максима Акимова
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РИА Новости

Биография Максима Акимова

19:04 04.02.2020 (обновлено: 19:08 04.02.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМаксим Акимов
Максим Акимов
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Максим Алексеевич Акимов родился 1 марта 1970 года в городе Малоярославце Калужской области.
Окончил исторический факультет Калужского государственного педагогического университета имени К.Э. Циолковского. Кандидат исторических наук.
В течение двух лет работал учителем истории в средней школе города Малоярославца.
Служил в Советской армии.
В 1994-1996 годах руководил компанией "Файнарт‑аудит".
В 1996-1997 годах был председателем региональной комиссии по рынку ценных бумаг Калужской области.
В 1997-2001 годах занимал пост заместителя директора департамента экономики и промышленности правительства Калужской области.
В 2001-2004 годах Акимов работал в должности первого заместителя председателя комитета государственного имущества Калужской области.
В 2004 году был назначен на пост министра экономического развития Калужской области.
В 2004-2007 годах – первый заместитель городского головы, городской голова города Калуги.
С 2007 года по май 2012 года занимал пост заместителя губернатора Калужской области.
22 мая 2012 года Максим Акимов был назначен заместителем руководителя аппарата правительства РФ.
В этой должности курировал вопросы экономики, финансов, госимущества, таможни, а также энергетики, промышленности, транспорта и связи. Помимо этого за Акимовым были закреплены вопросы инвестиционной политики, науки, высоких технологий, сельского хозяйства, лесопромышленного комплекса и рыболовства.
24 мая 2013 года Максим Акимов назначен первым заместителем руководителя аппарата правительства РФ.
18 мая 2018 года указом президента РФ назначен заместителем председателя правительства Российской Федерации (цифровая экономика, транспорт и связь).
С 15 по 21 января 2020 годаисполняющий обязанности заместителя председателя правительства.
4 февраля 2020 года Максим Акимов назначен генеральным директором "Почты России".
Председатель совета директоров ОАО РЖД.
Акимов женат, у него двое сыновей.
Задекларированный доход за 2018 год – 8,6 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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