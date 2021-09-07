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В "Почте России" оценили перспективы роста рынка онлайн-торговли в России
В "Почте России" оценили перспективы роста рынка онлайн-торговли в России - РИА Новости, 07.09.2021
В "Почте России" оценили перспективы роста рынка онлайн-торговли в России
Рынок онлайн-торговли в России в 2021 году продолжает показывать положительную динамику, рост непродовольственного сегмента по итогам года может составить... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T07:16
2021-09-07T07:16
экономика
владивосток
почта россии
дальневосточный федеральный университет
максим акимов
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Рынок онлайн-торговли в России в 2021 году продолжает показывать положительную динамику, рост непродовольственного сегмента по итогам года может составить 20-30%, а всего рынка с учетом продовольственного сегмента - около 40%, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2021 заместитель гендиректора "Почты России" по электронной коммерции Алексей Скатин."Если говорить про рынок с продовольственным сегментом, прирост будет около 40%, то есть категория food растёт быстрее", - добавил Скатин.Замгендиректора почтового оператора указал, что прогнозы корректнее давать "в диапазоне", поскольку нужно "оценить, каков будет уровень возврата покупателей в традиционную офлайн-розницу и темпы их расходов, например, на путешествия в связи с постепенным открытием границ".Топ-менеджер "Почты" отметил, что прогноз гендиректора компании Максима Акимова, в прошлом году заявившего о том, что за четыре года рынок вырастет втрое, подтверждается.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходил 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210602/popova-1735221707.html
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экономика, владивосток, почта россии, дальневосточный федеральный университет, максим акимов, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
07:16 07.09.2021
 
В "Почте России" оценили перспективы роста рынка онлайн-торговли в России

Замглавы "Почты России": рост рынка онлайн-торговли в России может достигнуть 40%

© Depositphotos / VitalikRadkoДевушка делает онлайн-покупки
Девушка делает онлайн-покупки - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© Depositphotos / VitalikRadko
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Рынок онлайн-торговли в России в 2021 году продолжает показывать положительную динамику, рост непродовольственного сегмента по итогам года может составить 20-30%, а всего рынка с учетом продовольственного сегмента - около 40%, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2021 заместитель гендиректора "Почты России" по электронной коммерции Алексей Скатин.
"Рынок продолжает показывать позитивную динамику, но мы ожидаем, что разные сегменты будут расти по-разному. <...> Если рассматривать рынок без продовольственного сегмента – без доставки продуктов питания, заказов из ресторанов и так далее, – мы ожидаем, что он подрастёт в 2021 году процентов на 20-30%", - сказал он.
"Если говорить про рынок с продовольственным сегментом, прирост будет около 40%, то есть категория food растёт быстрее", - добавил Скатин.
Замгендиректора почтового оператора указал, что прогнозы корректнее давать "в диапазоне", поскольку нужно "оценить, каков будет уровень возврата покупателей в традиционную офлайн-розницу и темпы их расходов, например, на путешествия в связи с постепенным открытием границ".
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
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Попова отметила важность защиты прав покупателей при онлайн-торговле
Топ-менеджер "Почты" отметил, что прогноз гендиректора компании Максима Акимова, в прошлом году заявившего о том, что за четыре года рынок вырастет втрое, подтверждается.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходил 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером ВЭФ.
IDRF’21 - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 15:57
Будущее российской онлайн-торговли обсудят на конференции IDRF’21
 
ЭкономикаВладивостокПочта РоссииДальневосточный федеральный университетМаксим АкимовРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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