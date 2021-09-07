https://ria.ru/20210907/onlayn-1748957242.html

В "Почте России" оценили перспективы роста рынка онлайн-торговли в России

В "Почте России" оценили перспективы роста рынка онлайн-торговли в России - РИА Новости, 07.09.2021

В "Почте России" оценили перспективы роста рынка онлайн-торговли в России

Рынок онлайн-торговли в России в 2021 году продолжает показывать положительную динамику, рост непродовольственного сегмента по итогам года может составить... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T07:16

2021-09-07T07:16

2021-09-07T07:16

экономика

владивосток

почта россии

дальневосточный федеральный университет

максим акимов

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Рынок онлайн-торговли в России в 2021 году продолжает показывать положительную динамику, рост непродовольственного сегмента по итогам года может составить 20-30%, а всего рынка с учетом продовольственного сегмента - около 40%, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2021 заместитель гендиректора "Почты России" по электронной коммерции Алексей Скатин."Если говорить про рынок с продовольственным сегментом, прирост будет около 40%, то есть категория food растёт быстрее", - добавил Скатин.Замгендиректора почтового оператора указал, что прогнозы корректнее давать "в диапазоне", поскольку нужно "оценить, каков будет уровень возврата покупателей в традиционную офлайн-розницу и темпы их расходов, например, на путешествия в связи с постепенным открытием границ".Топ-менеджер "Почты" отметил, что прогноз гендиректора компании Максима Акимова, в прошлом году заявившего о том, что за четыре года рынок вырастет втрое, подтверждается.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходил 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210602/popova-1735221707.html

https://ria.ru/20210419/konferentsiya-1728957715.html

владивосток

россия

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экономика, владивосток, почта россии, дальневосточный федеральный университет, максим акимов, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)