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Международный форум "Открытые инновации"
Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации" – уникальная международная дискуссионная площадка, которая объединяет... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T00:25
2020-10-19T00:25
справки
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Московский международный форум инновационного развития <a href="https://2019.openinnovations.ru/brochure.pdf" target="_blank">"Открытые инновации"</a> – уникальная международная дискуссионная площадка, которая объединяет технологических предпринимателей, ученых, ведущих экспертов, студентов, представителей власти и корпораций из разных стран и регионов.Основная цель форума – развитие и коммерциализация новейших технологий, популяризация мировых технологических брендов и создание новых инструментов международного сотрудничества в сфере инноваций. В рамках программы форума проводятся пленарные заседания и тематические сессии, выставка, образовательные мероприятия, семинары и мастер-классы, инновационные шоу, деловые встречи.Форум "Открытые инновации" <a href="https://openinnovations.ru/about" target="_blank">проводится под эгидой</a> правительства Российской Федерации при поддержке министерства экономического развития РФ, правительства Москвы, Группы "РОСНАНО", АО "Российская венчурная компания", Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий ("Сколково"), Фонда содействия инновациям и Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".<a href="https://ria.ru/nano_news/20121031/908096024.html" target="_blank">Первый форум</a> "Открытые инновации" проходил с 31 октября по 2 ноября 2012 года. В нем приняли участие около 10 тысяч человек. Всего в рамках форума состоялось более <a href="https://alrf.ru/news/predsedatel-pravleniya-i-rukovodyashchiy-sostav-ayur-prinyali-uchastie-v-plenarnoy-sessii-foruma-otk/" target="_blank">150 мероприятий</a> официальной, специальной и молодежной программ, в которых приняли участие около 300 спикеров из 30 стран мира. Итогом его работы стало подписание более 20 соглашений между крупнейшими российскими и международными компаниями.В 2019 году восьмой Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации" прошел в инновационном центре "Сколково" с 21 по 23 октября, его посетили более <a href="https://2019.openinnovations.ru/brochure.pdf" target="_blank">20 тысяч человек</a>.<a href="https://2019.openinnovations.ru/press-center/news/brochure-on-website" target="_blank">Тема форума</a> "Цифровая нация. Трансфер к интеллектуальной экономике" была раскрыта в формате трех тематических дней: "Цифровой человек", "Интеллектуальная экономика", "Технологии будущего". В рамках программы состоялось более 150 деловых сессий. В работе форума приняли участие 655 спикеров из 40 стран мира — представители бизнеса, науки, органов власти, топ-менеджеры российских и международных корпораций, эксперты в сфере высоких технологий, образования, инвестиций.За три дня форума было подписано 29 соглашений с участием российских и зарубежных компаний. В 2020 году девятый Международный форум инновационного развития "Открытые инновации" состоится 19-21 октября <a href="https://openinnovations.ru/press-center/news/total-online" target="_blank">в онлайн формате</a>. Такое решение было принято в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире. <a href="https://openinnovations.ru/" target="_blank">Ключевой темой</a> в этом году станет "New digital normal. Готовы ли мы к изменившемуся миру?". Среди ключевых спикеров "Открытых инноваций" — вице-президент Google Inc Меир Бранд, директор McKinsey Global Institute Джонатан Ветцель, старший вице-президент Novartis Gene Therapies Лиза Дешам, сооснователь Mail.ru Group Дмитрий Гришин, глобальный клинический руководитель AstraZeneca Йохан Векеманс, генеральный директор "Почты России" Максим Акимов, основатель Parley for the Oceans Сирил Гэтч и другие эксперты.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
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Новости
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справки

Международный форум "Открытые инновации"

00:25 19.10.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетители на Московском международном форуме "Открытые инновации" в Инновационном центре "Сколково"
Посетители на Московском международном форуме Открытые инновации в Инновационном центре Сколково - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации" – уникальная международная дискуссионная площадка, которая объединяет технологических предпринимателей, ученых, ведущих экспертов, студентов, представителей власти и корпораций из разных стран и регионов.
Основная цель форума – развитие и коммерциализация новейших технологий, популяризация мировых технологических брендов и создание новых инструментов международного сотрудничества в сфере инноваций. В рамках программы форума проводятся пленарные заседания и тематические сессии, выставка, образовательные мероприятия, семинары и мастер-классы, инновационные шоу, деловые встречи.
Форум "Открытые инновации" проводится под эгидой правительства Российской Федерации при поддержке министерства экономического развития РФ, правительства Москвы, Группы "РОСНАНО", АО "Российская венчурная компания", Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий ("Сколково"), Фонда содействия инновациям и Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".
Первый форум "Открытые инновации" проходил с 31 октября по 2 ноября 2012 года. В нем приняли участие около 10 тысяч человек. Всего в рамках форума состоялось более 150 мероприятий официальной, специальной и молодежной программ, в которых приняли участие около 300 спикеров из 30 стран мира. Итогом его работы стало подписание более 20 соглашений между крупнейшими российскими и международными компаниями.
В 2019 году восьмой Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации" прошел в инновационном центре "Сколково" с 21 по 23 октября, его посетили более 20 тысяч человек.
Тема форума "Цифровая нация. Трансфер к интеллектуальной экономике" была раскрыта в формате трех тематических дней: "Цифровой человек", "Интеллектуальная экономика", "Технологии будущего". В рамках программы состоялось более 150 деловых сессий. В работе форума приняли участие 655 спикеров из 40 стран мира — представители бизнеса, науки, органов власти, топ-менеджеры российских и международных корпораций, эксперты в сфере высоких технологий, образования, инвестиций.
За три дня форума было подписано 29 соглашений с участием российских и зарубежных компаний.
В 2020 году девятый Международный форум инновационного развития "Открытые инновации" состоится 19-21 октября в онлайн формате. Такое решение было принято в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире. Ключевой темой в этом году станет "New digital normal. Готовы ли мы к изменившемуся миру?".
Среди ключевых спикеров "Открытых инноваций" — вице-президент Google Inc Меир Бранд, директор McKinsey Global Institute Джонатан Ветцель, старший вице-президент Novartis Gene Therapies Лиза Дешам, сооснователь Mail.ru Group Дмитрий Гришин, глобальный клинический руководитель AstraZeneca Йохан Векеманс, генеральный директор "Почты России" Максим Акимов, основатель Parley for the Oceans Сирил Гэтч и другие эксперты.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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