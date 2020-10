https://ria.ru/20201019/forum-1580101695.html

Международный форум "Открытые инновации"

Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации" – уникальная международная дискуссионная площадка, которая объединяет...

2020-10-19T00:25

Московский международный форум инновационного развития <a href="https://2019.openinnovations.ru/brochure.pdf" target="_blank">"Открытые инновации"</a> – уникальная международная дискуссионная площадка, которая объединяет технологических предпринимателей, ученых, ведущих экспертов, студентов, представителей власти и корпораций из разных стран и регионов.Основная цель форума – развитие и коммерциализация новейших технологий, популяризация мировых технологических брендов и создание новых инструментов международного сотрудничества в сфере инноваций. В рамках программы форума проводятся пленарные заседания и тематические сессии, выставка, образовательные мероприятия, семинары и мастер-классы, инновационные шоу, деловые встречи.Форум "Открытые инновации" <a href="https://openinnovations.ru/about" target="_blank">проводится под эгидой</a> правительства Российской Федерации при поддержке министерства экономического развития РФ, правительства Москвы, Группы "РОСНАНО", АО "Российская венчурная компания", Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий ("Сколково"), Фонда содействия инновациям и Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".<a href="https://ria.ru/nano_news/20121031/908096024.html" target="_blank">Первый форум</a> "Открытые инновации" проходил с 31 октября по 2 ноября 2012 года. В нем приняли участие около 10 тысяч человек. Всего в рамках форума состоялось более <a href="https://alrf.ru/news/predsedatel-pravleniya-i-rukovodyashchiy-sostav-ayur-prinyali-uchastie-v-plenarnoy-sessii-foruma-otk/" target="_blank">150 мероприятий</a> официальной, специальной и молодежной программ, в которых приняли участие около 300 спикеров из 30 стран мира. Итогом его работы стало подписание более 20 соглашений между крупнейшими российскими и международными компаниями.В 2019 году восьмой Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации" прошел в инновационном центре "Сколково" с 21 по 23 октября, его посетили более <a href="https://2019.openinnovations.ru/brochure.pdf" target="_blank">20 тысяч человек</a>.<a href="https://2019.openinnovations.ru/press-center/news/brochure-on-website" target="_blank">Тема форума</a> "Цифровая нация. Трансфер к интеллектуальной экономике" была раскрыта в формате трех тематических дней: "Цифровой человек", "Интеллектуальная экономика", "Технологии будущего". В рамках программы состоялось более 150 деловых сессий. В работе форума приняли участие 655 спикеров из 40 стран мира — представители бизнеса, науки, органов власти, топ-менеджеры российских и международных корпораций, эксперты в сфере высоких технологий, образования, инвестиций.За три дня форума было подписано 29 соглашений с участием российских и зарубежных компаний. В 2020 году девятый Международный форум инновационного развития "Открытые инновации" состоится 19-21 октября <a href="https://openinnovations.ru/press-center/news/total-online" target="_blank">в онлайн формате</a>. Такое решение было принято в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире. <a href="https://openinnovations.ru/" target="_blank">Ключевой темой</a> в этом году станет "New digital normal. Готовы ли мы к изменившемуся миру?". Среди ключевых спикеров "Открытых инноваций" — вице-президент Google Inc Меир Бранд, директор McKinsey Global Institute Джонатан Ветцель, старший вице-президент Novartis Gene Therapies Лиза Дешам, сооснователь Mail.ru Group Дмитрий Гришин, глобальный клинический руководитель AstraZeneca Йохан Векеманс, генеральный директор "Почты России" Максим Акимов, основатель Parley for the Oceans Сирил Гэтч и другие эксперты.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

