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Запуск почтовых беспилотников на Камчатке планируется к 2023 году
Запуск почтовых беспилотников на Камчатке планируется к 2023 году - РИА Новости, 03.09.2021
Запуск почтовых беспилотников на Камчатке планируется к 2023 году
Власти Камчатки и "Почта России" займутся развитием беспилотной доставки на полуострове, соответствующее соглашение в рамках Восточного экономического форума... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T06:02
2021-09-03T06:02
экономика
технологии
камчатский край
почта россии
максим акимов
владимир солодов
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 сен - РИА Новости. Власти Камчатки и "Почта России" займутся развитием беспилотной доставки на полуострове, соответствующее соглашение в рамках Восточного экономического форума подписали губернатор Камчатского края Владимир Солодов и гендиректор "Почты России" Максим Акимов, сообщает пресс-служба почтовой компании."В рамках соглашения стороны скоординируют усилия в области развития беспилотной авиации. К 2023 году "Почта России" планирует запустить беспилотную доставку по 19 маршрутам для 18 населённых пунктов в Камчатском крае. По некоторым из них уже проведены испытательные полёты, подтвердившие эффективность и способность беспилотных летательных аппаратов выполнять логистические задачи", - говорится в сообщении.Использование беспилотников поможет снизить стоимость логистики в крае почти в два раза, увеличив скорость. В перспективе это позволит увеличить объемы грузопотока в 11 раз, сказали в пресс-службе."Транспортная доступность отдалённых посёлков региона осложнена и нередко осуществляется только путём авиасообщения. Однако из-за сложных климатических условий порой даже вертолёты не могут своевременно добраться до северных районов края. В этой связи соглашение позволит вывести на новый уровень оказание населению услуг по доставке почты", – приводятся слова Солодова.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, технологии, камчатский край, почта россии, максим акимов, владимир солодов, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
06:02 03.09.2021
 
Запуск почтовых беспилотников на Камчатке планируется к 2023 году

Камчатские власти и "Почта России" займутся развитием беспилотной доставки на полуострове

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип в открывшемся отделении "Почты России"
Логотип в открывшемся отделении Почты России - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 сен - РИА Новости. Власти Камчатки и "Почта России" займутся развитием беспилотной доставки на полуострове, соответствующее соглашение в рамках Восточного экономического форума подписали губернатор Камчатского края Владимир Солодов и гендиректор "Почты России" Максим Акимов, сообщает пресс-служба почтовой компании.
"В рамках соглашения стороны скоординируют усилия в области развития беспилотной авиации. К 2023 году "Почта России" планирует запустить беспилотную доставку по 19 маршрутам для 18 населённых пунктов в Камчатском крае. По некоторым из них уже проведены испытательные полёты, подтвердившие эффективность и способность беспилотных летательных аппаратов выполнять логистические задачи", - говорится в сообщении.
Использование беспилотников поможет снизить стоимость логистики в крае почти в два раза, увеличив скорость. В перспективе это позволит увеличить объемы грузопотока в 11 раз, сказали в пресс-службе.
"Транспортная доступность отдалённых посёлков региона осложнена и нередко осуществляется только путём авиасообщения. Однако из-за сложных климатических условий порой даже вертолёты не могут своевременно добраться до северных районов края. В этой связи соглашение позволит вывести на новый уровень оказание населению услуг по доставке почты", – приводятся слова Солодова.
Символика Восточного экономического форума 2021 - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 05:49
"Почта России" и "Аэрофлот" договорились о расширении сотрудничества
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
ЭкономикаТехнологииКамчатский крайПочта РоссииМаксим АкимовВладимир СолодовВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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