https://ria.ru/20221201/naznachenie-1835744749.html

Правительство направило "Почте России" директиву о назначении Волкова

Правительство направило "Почте России" директиву о назначении Волкова - РИА Новости, 01.12.2022

Правительство направило "Почте России" директиву о назначении Волкова

Правительство РФ направило в наблюдательный совет "Почты России" директиву о назначении на должность генерального директора компании Михаила Волкова, документ... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T23:58

2022-12-01T23:58

2022-12-01T23:58

михаил волков

максим акимов

дмитрий григоренко

россия

почта россии

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Правительство РФ направило в наблюдательный совет "Почты России" директиву о назначении на должность генерального директора компании Михаила Волкова, документ подписан вице-премьером Дмитрием Григоренко, сообщает кабмин.Ранее источник РИА Новости сообщал о подписании этой директивы.Максим Акимов был назначен гендиректором "Почты России" в начале 2020 года, сменив Николая Подгузова. До этого он с 2018 года в ранге вице-премьера курировал в правительстве Дмитрия Медведева связь, транспорт и национальную программу "Цифровая экономика".

https://ria.ru/20220905/pochta-1814047267.html

россия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

михаил волков, максим акимов, дмитрий григоренко, россия, почта россии