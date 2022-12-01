https://ria.ru/20221201/naznachenie-1835744749.html
Правительство направило "Почте России" директиву о назначении Волкова
Правительство направило "Почте России" директиву о назначении Волкова - РИА Новости, 01.12.2022
Правительство направило "Почте России" директиву о назначении Волкова
Правительство РФ направило в наблюдательный совет "Почты России" директиву о назначении на должность генерального директора компании Михаила Волкова, документ... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T23:58
2022-12-01T23:58
2022-12-01T23:58
михаил волков
максим акимов
дмитрий григоренко
россия
почта россии
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Правительство РФ направило в наблюдательный совет "Почты России" директиву о назначении на должность генерального директора компании Михаила Волкова, документ подписан вице-премьером Дмитрием Григоренко, сообщает кабмин.Ранее источник РИА Новости сообщал о подписании этой директивы.Максим Акимов был назначен гендиректором "Почты России" в начале 2020 года, сменив Николая Подгузова. До этого он с 2018 года в ранге вице-премьера курировал в правительстве Дмитрия Медведева связь, транспорт и национальную программу "Цифровая экономика".
https://ria.ru/20220905/pochta-1814047267.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил волков, максим акимов, дмитрий григоренко, россия, почта россии
Михаил Волков, Максим Акимов, Дмитрий Григоренко, Россия, Почта России
Правительство направило "Почте России" директиву о назначении Волкова
Правительство направило в набсовет "Почты России" директиву о назначении Волкова