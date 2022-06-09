https://ria.ru/20220609/pochta-1794152646.html

"Почта России" вошла в реестр IT-компаний, аккредитованных Минцифры

"Почта России" вошла в реестр IT-компаний, аккредитованных Минцифры - РИА Новости, 09.06.2022

"Почта России" вошла в реестр IT-компаний, аккредитованных Минцифры

"Почта России" вошла в реестр IT-компаний, аккредитованных Минцифры РФ – это откроет ее сотрудникам доступ к ряду льгот в рамках господдержки IT-отрасли,... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T09:11

2022-06-09T09:11

2022-06-09T09:11

экономика

технологии

максим акимов

россия

почта россии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772931121_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_c123dc0a5e22401e79cf6a9caa52ea37.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. "Почта России" вошла в реестр IT-компаний, аккредитованных Минцифры РФ – это откроет ее сотрудникам доступ к ряду льгот в рамках господдержки IT-отрасли, сообщает компания."Почта России" вошла в реестр IT-компаний, аккредитованных Минцифры. В первую очередь, признание "Почты" IT-компанией еще раз подчеркивает основной вектор изменений – трансформацию из почтового оператора в цифровую логистическую компанию. Во-вторых, многое в работе "Почты" направлено на изменение имиджа… Кроме того, сотрудникам станет доступен ряд льгот", - говорится в сообщении.Компания отмечает, что в 2021 году почти четверть всех доходов – 52,8 миллиарда рублей – ей принесли именно IT-сервисы: портал pochta.ru, мобильное приложение, личный кабинет юрлица, электронные заказные письма и другие. У 52 миллионов клиентов есть цифровые аккаунты для получения доступа к услугам "Почты". Физлица оформляют более 2,5 миллионов посылок в месяц на сайте и в мобильном приложении."В последние годы мы кардинально изменили в "Почте" подход к созданию новых продуктов. Многие традиционные почтовые услуги уже перешли в "цифру". Мы перестраиваем внутренние процессы, чтобы сократить сроки разработки и внедрения ИТ-сервисов и соответствовать запросу клиентов", - приводится в сообщении комментарий генерального директора "Почты России" Максима Акимова.Власти РФ в условиях антироссийских санкций приняли ряд мер по поддержке компаний IT-отрасли. В частности, для IT-компаний установлена нулевая ставка налога на прибыль на 2022-2024 годы. Кроме того, граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва в армию до 27 лет на период их работы в этих организациях, а также могут оформить льготную ипотеку.

https://ria.ru/20220516/konkurent-1788883710.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, технологии, максим акимов, россия, почта россии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)