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"Почта России" вошла в реестр IT-компаний, аккредитованных Минцифры - РИА Новости, 09.06.2022
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"Почта России" вошла в реестр IT-компаний, аккредитованных Минцифры
"Почта России" вошла в реестр IT-компаний, аккредитованных Минцифры - РИА Новости, 09.06.2022
"Почта России" вошла в реестр IT-компаний, аккредитованных Минцифры
"Почта России" вошла в реестр IT-компаний, аккредитованных Минцифры РФ – это откроет ее сотрудникам доступ к ряду льгот в рамках господдержки IT-отрасли,... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T09:11
2022-06-09T09:11
экономика
технологии
максим акимов
россия
почта россии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. "Почта России" вошла в реестр IT-компаний, аккредитованных Минцифры РФ – это откроет ее сотрудникам доступ к ряду льгот в рамках господдержки IT-отрасли, сообщает компания."Почта России" вошла в реестр IT-компаний, аккредитованных Минцифры. В первую очередь, признание "Почты" IT-компанией еще раз подчеркивает основной вектор изменений – трансформацию из почтового оператора в цифровую логистическую компанию. Во-вторых, многое в работе "Почты" направлено на изменение имиджа… Кроме того, сотрудникам станет доступен ряд льгот", - говорится в сообщении.Компания отмечает, что в 2021 году почти четверть всех доходов – 52,8 миллиарда рублей – ей принесли именно IT-сервисы: портал pochta.ru, мобильное приложение, личный кабинет юрлица, электронные заказные письма и другие. У 52 миллионов клиентов есть цифровые аккаунты для получения доступа к услугам "Почты". Физлица оформляют более 2,5 миллионов посылок в месяц на сайте и в мобильном приложении."В последние годы мы кардинально изменили в "Почте" подход к созданию новых продуктов. Многие традиционные почтовые услуги уже перешли в "цифру". Мы перестраиваем внутренние процессы, чтобы сократить сроки разработки и внедрения ИТ-сервисов и соответствовать запросу клиентов", - приводится в сообщении комментарий генерального директора "Почты России" Максима Акимова.Власти РФ в условиях антироссийских санкций приняли ряд мер по поддержке компаний IT-отрасли. В частности, для IT-компаний установлена нулевая ставка налога на прибыль на 2022-2024 годы. Кроме того, граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва в армию до 27 лет на период их работы в этих организациях, а также могут оформить льготную ипотеку.
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экономика, технологии, максим акимов, россия, почта россии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
09:11 09.06.2022
 
"Почта России" вошла в реестр IT-компаний, аккредитованных Минцифры

Сотрудники "Почты России", вошедшей в реестр IT-компаний, смогут получать льготы

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСотрудница отделения "Почты России"
Сотрудница отделения Почты России - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Сотрудница отделения "Почты России" . Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. "Почта России" вошла в реестр IT-компаний, аккредитованных Минцифры РФ – это откроет ее сотрудникам доступ к ряду льгот в рамках господдержки IT-отрасли, сообщает компания.
"Почта России" вошла в реестр IT-компаний, аккредитованных Минцифры. В первую очередь, признание "Почты" IT-компанией еще раз подчеркивает основной вектор изменений – трансформацию из почтового оператора в цифровую логистическую компанию. Во-вторых, многое в работе "Почты" направлено на изменение имиджа… Кроме того, сотрудникам станет доступен ряд льгот", - говорится в сообщении.
Компания отмечает, что в 2021 году почти четверть всех доходов – 52,8 миллиарда рублей – ей принесли именно IT-сервисы: портал pochta.ru, мобильное приложение, личный кабинет юрлица, электронные заказные письма и другие. У 52 миллионов клиентов есть цифровые аккаунты для получения доступа к услугам "Почты". Физлица оформляют более 2,5 миллионов посылок в месяц на сайте и в мобильном приложении.
"В последние годы мы кардинально изменили в "Почте" подход к созданию новых продуктов. Многие традиционные почтовые услуги уже перешли в "цифру". Мы перестраиваем внутренние процессы, чтобы сократить сроки разработки и внедрения ИТ-сервисов и соответствовать запросу клиентов", - приводится в сообщении комментарий генерального директора "Почты России" Максима Акимова.
Власти РФ в условиях антироссийских санкций приняли ряд мер по поддержке компаний IT-отрасли. В частности, для IT-компаний установлена нулевая ставка налога на прибыль на 2022-2024 годы. Кроме того, граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва в армию до 27 лет на период их работы в этих организациях, а также могут оформить льготную ипотеку.
Центральный офис ФГУП Почта России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 18:58
Punkt "Почты России" может стать новым конкурентом СДЭКа, считает эксперт
 
ЭкономикаТехнологииМаксим АкимовРоссияПочта РоссииМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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