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"Почта России" и "Аэрофлот" договорились о расширении сотрудничества
"Почта России" и "Аэрофлот" договорились о расширении сотрудничества - РИА Новости, 02.09.2021
"Почта России" и "Аэрофлот" договорились о расширении сотрудничества
"Почта России" и "Аэрофлот" договорились увеличить объёмы авиаперевозки почты, расширить географию и повысить скорость ее доставки, соответствующий меморандум... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T05:49
2021-09-02T06:03
экономика
технологии
владивосток
почта россии
аэрофлот
максим акимов
михаил полубояринов
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. "Почта России" и "Аэрофлот" договорились увеличить объёмы авиаперевозки почты, расширить географию и повысить скорость ее доставки, соответствующий меморандум был подписан компаниями на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает корреспондент РИА Новости."Почта России" и "Аэрофлот" планируют сократить сроки доставки, упростить формальности и увеличить объёмы перевозок почтовых отправлений, особенно в сегменте доставки интернет-заказов. Компании также намерены повысить экономическую эффективность перевозок, расширив места международного почтового обмена в "Шереметьево" и других аэропортах РФ", - отмечает пресс-служба.Для этого, как уточняется, компании планируют увеличить и модернизировать производственные площади, внедрить новые технологии для ускорения обработки международной почты и запустить совместные транзитные операции. Компании также хотят увеличить географию почтовых перевозок в рамках интерлайн-соглашений с "Аэрофлотом". Таким образом, перевозка почты на самолётах партнёров "Аэрофлота" будет возможна в пункты, в которые авиакомпания не выполняет собственные рейсы."За почти 20 лет плотной работы "Аэрофлот" показал себя надежным партнером, который помогает нам обеспечивать своевременной доставкой посылок и писем миллионы клиентов. Ежесуточно мы задействуем более 380 рейсов авиакомпании и только в 2020 году доставили "Аэрофлотом" свыше 17 000 тонн почты. Мы уверены, что подписание этого меморандума выведет нашу совместную работу на новый уровень и позволит повысить качество услуг для конечного клиента", – сказал гендиректор "Почты России" Максим Акимов."Эпидемия коронавируса показала, что наше сотрудничество имеет огромный потенциал. "Аэрофлот" успешно справился со стратегической задачей: максимально сохранить объём перевозок почтовых отправлений в условиях пандемии. Сегодня наше сотрудничество с "Почтой России" переходит на новый этап. Мы будем совместно оптимизировать и расширять авиаперевозки почты, что, несомненно, положительным образом скажется на качестве услуг ведущего российского почтового оператора", - в свою очередь отметил гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210727/pochta-1743070608.html
https://ria.ru/20210819/aeroflot-1746381190.html
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экономика, технологии, владивосток, почта россии, аэрофлот, максим акимов, михаил полубояринов, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
05:49 02.09.2021 (обновлено: 06:03 02.09.2021)
 
"Почта России" и "Аэрофлот" договорились о расширении сотрудничества

"Почта России" и "Аэрофлот" договорились увеличить объёмы авиаперевозки почты

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСимволика Восточного экономического форума 2021
Символика Восточного экономического форума 2021 - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. "Почта России" и "Аэрофлот" договорились увеличить объёмы авиаперевозки почты, расширить географию и повысить скорость ее доставки, соответствующий меморандум был подписан компаниями на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает корреспондент РИА Новости.
"Почта России" и "Аэрофлот" планируют сократить сроки доставки, упростить формальности и увеличить объёмы перевозок почтовых отправлений, особенно в сегменте доставки интернет-заказов. Компании также намерены повысить экономическую эффективность перевозок, расширив места международного почтового обмена в "Шереметьево" и других аэропортах РФ", - отмечает пресс-служба.
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Для этого, как уточняется, компании планируют увеличить и модернизировать производственные площади, внедрить новые технологии для ускорения обработки международной почты и запустить совместные транзитные операции. Компании также хотят увеличить географию почтовых перевозок в рамках интерлайн-соглашений с "Аэрофлотом". Таким образом, перевозка почты на самолётах партнёров "Аэрофлота" будет возможна в пункты, в которые авиакомпания не выполняет собственные рейсы.
"За почти 20 лет плотной работы "Аэрофлот" показал себя надежным партнером, который помогает нам обеспечивать своевременной доставкой посылок и писем миллионы клиентов. Ежесуточно мы задействуем более 380 рейсов авиакомпании и только в 2020 году доставили "Аэрофлотом" свыше 17 000 тонн почты. Мы уверены, что подписание этого меморандума выведет нашу совместную работу на новый уровень и позволит повысить качество услуг для конечного клиента", – сказал гендиректор "Почты России" Максим Акимов.
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"Эпидемия коронавируса показала, что наше сотрудничество имеет огромный потенциал. "Аэрофлот" успешно справился со стратегической задачей: максимально сохранить объём перевозок почтовых отправлений в условиях пандемии. Сегодня наше сотрудничество с "Почтой России" переходит на новый этап. Мы будем совместно оптимизировать и расширять авиаперевозки почты, что, несомненно, положительным образом скажется на качестве услуг ведущего российского почтового оператора", - в свою очередь отметил гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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ЭкономикаТехнологииВладивостокПочта РоссииАэрофлотМаксим АкимовМихаил ПолубояриновВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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