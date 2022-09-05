https://ria.ru/20220905/pochta-1814047267.html

АО "Почта России"

АО "Почта России" - РИА Новости, 05.09.2022

АО "Почта России"

АО "Почта России" – федеральный почтовый оператор, предоставляющий универсальные услуги почтовой связи и целый спектр современных финансовых и коммерческих... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T02:21

2022-09-05T02:21

2022-09-05T02:21

справки

почта россии

максим акимов

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

россия

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АО "Почта России" – федеральный почтовый оператор, предоставляющий универсальные услуги почтовой связи и целый спектр современных финансовых и коммерческих услуг на всей территории России всем категориям юридических и физических лиц. В число предоставляемых услуг входят: пересылка всех видов почтовых отправлений, осуществление денежных переводов, оформление подписки на периодическую печать, выплата пенсий и пособий, продажа товаров народного потребления, прием платежей и переводов за услуги сторонних организаций.До начала 2000-х годов на территории Российской Федерации услуги почтовой связи оказывались организациями федеральной почтовой связи, собственником имущества которых являлась Российская Федерация. Так же работали негосударственные операторы почтовой связи, пришедшие на рынок в 1990-х годах. Управлять отраслью и соблюдать общие стандарты качества было сложно из-за большого количества юридических лиц. В связи с этим возникла необходимость внедрения новой системы управления. Распоряжением правительства РФ от 28 июня 2002 года была одобрена Концепция реструктуризации организаций федеральной почтовой связи, в соответствии с которой было предложено объединить все существующие организации. 5 сентября 2002 года распоряжением правительства было создано федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) "Почта России". 13 февраля 2003 года была проведена государственная регистрация нового предприятия. В 2004-2009 годах происходила дальнейшая реорганизация ФГУП "Почта России" путем присоединения к нему существующих организаций федеральной почтовой связи (ФГУП "Международный почтамт", ФГУП "Санкт-Петербургский центр автоматизированных информационно-технологических систем почтовой связи", ФГУП "Центр автоматизированного оперативно-технического управления связью" и др.). С 2009 года ФГУП "Почта России" стало единой централизованной структурой, осуществляющей свою деятельность на всей территории страны.В 2011 году "Почта России" впервые выпустила облигации. В 2013 году предприятие вошло в перечень стратегических предприятий, предоставляющих социально значимые услуги. В 2015 году был запущен сервис электронных заказных писем с юридической значимостью, которые можно отправлять и получать прямо в мобильном приложении или личном кабинете на сайте. В 2016-2018 годах "Почта России" начала масштабную модернизацию логистической инфраструктуры, тогда стартовало строительство сети логистических почтовых центров по всей России. С их помощью удалось автоматизировать и ускорить процессы сортировки, а также уменьшить количество потерянных отправлений, что привело к сокращению сроков доставки. В 2018 году был принят закон об особенностях реорганизации "Почты России", предполагающий акционирование организации. На его основе 1 октября 2019 года было создано акционерное общество "Почта России", 100% акций которого принадлежит Российской Федерации. От имени Российской Федерации полномочия акционера осуществляет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) в соответствии с порядком, установленным правительством РФ. Общее руководство деятельностью общества осуществляет совет директоров, члены которого назначаются правительством РФ на срок не более пяти лет. Коллегиальным исполнительным органом общества является правление, его члены назначаются советом директоров общества по представлению генерального директора. Генеральный директор общества является единоличным исполнительным органом общества и осуществляет руководство его текущей деятельностью. Генеральный директор назначается советом директоров общества на срок не более пяти лет. С 2020 года должность генерального директора АО "Почта России" занимает Максим Акимов. Предприятие включает в себя 38 тысяч отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов в стране – более 300 тысяч почтовых работников.Ежегодно "Почта России" принимает около 2,6 миллиарда писем и счетов и обрабатывает почти 400 миллионов посылок. Она обслуживает около 20 миллионов подписчиков в России, которым доставляется более 500 миллионов экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через "Почту России", составляет около 2,6 триллиона рублей (пенсии, платежи и переводы).В декабре 2019 года советом директоров АО "Почта России" была принята и утверждена Стратегия развития компании на период с 2020 до 2030 года. Она нацелена на модернизацию национального почтового оператора в передовую государственную мультифункциональную компанию. Согласно документу, в результате ее реализации "Почта России" станет лидером в сегменте почтово-логистических услуг, крупнейшим поставщиком социально-значимых услуг и т.д. Логистическая инфраструктура "Почты России" имеет в своем активе собственные складские мощности, логистические центры и разветвленную филиальную сеть – 35 тысяч городских и сельских отделений связи, 16 тысяч единиц транспортной техники. Общая протяженность логистических маршрутов составляет 2,3 миллиона километров. "Почта России" осуществляет регулярные почтово-грузовые рейсы собственными магистральными самолетами ТУ-204С. "Почта России" планирует запустить беспилотную доставку по 48 маршрутам в четырех регионах – Чукотском автономном округе, Камчатском крае, Ямало-Ненецком автономном округе и Ханты-Мансийском автономном округе. По оценкам "Почты России", использование беспилотных авиационных систем увеличит среднюю скорость логистики на региональной маршрутной сети на 30%, позволит в перспективе увеличить объемы грузопотока в разы и при этом снизит стоимость логистических сервисов до 50%. Суммарный годовой грузооборот по всем маршрутам в четырех регионах составит до 1300 тонн к 2024 году. В 2021 году "Почта России" получила чистую прибыль в размере 0,3 миллиарда рублей. Выручка "Почты России" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2021 году увеличилась на 2,8% по сравнению с 2020 годом и составила 217 миллиардов рублей.Основная статья дохода пришлась на оказание услуг почтовой связи – отправка письменной корреспонденции, посылок и EMS-отправлений (76,8%). Еще 12,7% выручки компания получила за счет торговой деятельности. К ней относятся продажи товаров в отделениях "Почты России", а также подписка на периодические издания. Почти четверть всех доходов – 52,8 миллиардов рублей – компании принесли именно ИТ-сервисы: портал pochta.ru, мобильное приложение, личный кабинет юрлица, электронные заказные письма и другие. "Почта России" развивает систему оказания спонсорской и благотворительной помощи. В 2021 году расходы на благотворительную помощь составили 10,3 миллионов рублей. Общие расходы на спонсорскую помощь составили 158,6 миллионов рублей. Среди организаций, получивших в 2021 году поддержку "Почты России", – спортивные федерации (Российский футбольный союз, Всероссийская федерация плавания и другие), общественные организации и проекты (Региональная общественная организация ветеранов труда и Великой Отечественной войны Центрального аппарата и государственного органа в области связи, Чувашская Республиканская организация Всероссийского общества слепых, Фонд защиты детей), учреждения и проекты в сфере образования и культуры (Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Фонд Святослава Рихтера, Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики и другие). В 2022 году "Почта России" вошла в реестр ИТ-компаний, аккредитованных Минцифры. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, почта россии, максим акимов, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), россия