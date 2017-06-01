"Почта России" надеется в ближайшие годы создать свою авиакомпанию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. "Почта России" в ближайшие один-два года планирует увеличить авиационный парк и получить такое количество машин, чтобы можно было создать собственную авиакомпанию, заявил гендиректор "Почты" Дмитрий Страшнов.

В начале декабря 2016 года "Почта России" запустила два грузовых самолета ТУ-204С, которые совершают рейсы с почтовым грузом по России, а с марта 2017 года открыла регулярные рейсы в Китай.

"Самолеты летают по внутренним маршрутам, мы в течение недели два раза в неделю эти борта отправляем на международное направление. На самом деле, мы сегодня понимаем, что мы уже готовы ставить два борта аналогичных только на международном направлении, чтобы они были полностью загружены", — сказал Страшнов в интервью телеканалу РБК в кулуарах Петербургского экономического форума.

"Безусловно, "Почта России" на двух самолетах останавливаться не должна, нам нужны и Ту-204, и магистральные самолеты. Надеюсь, что в ближайшие год-два мы сможем создать необходимый и достаточный авиационный парк, чтобы создать собственную авиационную компанию", — добавил глава компании.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.