Пилотный проект бондовой зоны в казанском аэропорту стартует 1 апреля
Минниханов: пилотный проект бондовой зоны в казанском аэропорту стартует 1 апреля
В международном аэропорту "Казань". Архивное фото
КАЗАНЬ, 3 фев – РИА Новости. Пилотный проект по созданию первой в России бондовой зоны с упрощенным таможенным регулированием на базе подразделения "Почты России" в международном аэропорту "Казань" стартует 1 апреля, сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов.
В августе 2020 года президент Татарстана подписал соглашение с гендиректором "Почты России" Максимом Акимовым о намерении реализовать на территории республики пилотный проект по созданию первой в России бондовой зоны с упрощенным таможенным регулированием на базе обособленного структурного подразделения "Почты России" в международном аэропорту "Казань". Реализация соглашения столкнулась с необходимостью внесения изменений в таможенное регулирование на уровне ЕАЭС. В ноябре 2022 года премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства о проведении эксперимента по покупке товаров через интернет с использованием бондовых складов.
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"Новые возможности аэропорту Казани дает открытие первого в стране бондового склада совместно с "Почтой России". Надеюсь, что этот проект с 1 апреля должен заработать", - сказал Минниханов на коллегии миндортранса республики.
В целом, по словам главы региона, международный аэропорт "Казань" должен стать региональным транспортным узлом, связывающим Приволжский федеральный округ с Ближним Востоком, СНГ и Европой. Сегодня необходимо продолжить развитие маршрутной сети и расширение географии полетов из Татарстана, это важное условие для развития внутреннего туризма и привлечения инвестиций.
Минниханов напомнил, что в целях развития главной воздушной гавани республики сегодня уже создан мастер-план до 2050 года. Он предусматривает три этапа развития аэропорта: до 2030, 2040 и 2050 годов. Планируется строительство новых терминалов (пассажирского и почтово-грузового), ангара технического обслуживания, расширение пассажирского перрона и обновление всей сопутствующей инфраструктуры
По данным министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарита Ханифова, международный аэропорт "Казань" в 2022 году обслужил рекордные 4 миллиона пассажиров, что на 3,7% больше 2021 года. Также аэропортом обработано 2,7 тысячи тонн груза и почты. В 2023 году, по словам министра, в аэропорту предстоит начать проектирование нового пассажирского терминала и ангара для технического обслуживания и ремонта воздушных судов.
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