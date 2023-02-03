https://ria.ru/20230203/minnikhanov-1849622641.html

Пилотный проект бондовой зоны в казанском аэропорту стартует 1 апреля

Пилотный проект бондовой зоны в казанском аэропорту стартует 1 апреля - РИА Новости, 03.02.2023

Пилотный проект бондовой зоны в казанском аэропорту стартует 1 апреля

Пилотный проект по созданию первой в России бондовой зоны с упрощенным таможенным регулированием на базе подразделения "Почты России" в международном аэропорту... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T18:28

2023-02-03T18:28

2023-02-03T18:28

республика татарстан

экономика

россия

казань

ближний восток

рустам минниханов

максим акимов

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150556/44/1505564499_0:389:2950:2048_1920x0_80_0_0_29ac88a66ff6f7de8fec8863063dc258.jpg

КАЗАНЬ, 3 фев – РИА Новости. Пилотный проект по созданию первой в России бондовой зоны с упрощенным таможенным регулированием на базе подразделения "Почты России" в международном аэропорту "Казань" стартует 1 апреля, сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов. В августе 2020 года президент Татарстана подписал соглашение с гендиректором "Почты России" Максимом Акимовым о намерении реализовать на территории республики пилотный проект по созданию первой в России бондовой зоны с упрощенным таможенным регулированием на базе обособленного структурного подразделения "Почты России" в международном аэропорту "Казань". Реализация соглашения столкнулась с необходимостью внесения изменений в таможенное регулирование на уровне ЕАЭС. В ноябре 2022 года премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства о проведении эксперимента по покупке товаров через интернет с использованием бондовых складов. "Новые возможности аэропорту Казани дает открытие первого в стране бондового склада совместно с "Почтой России". Надеюсь, что этот проект с 1 апреля должен заработать", - сказал Минниханов на коллегии миндортранса республики. В целом, по словам главы региона, международный аэропорт "Казань" должен стать региональным транспортным узлом, связывающим Приволжский федеральный округ с Ближним Востоком, СНГ и Европой. Сегодня необходимо продолжить развитие маршрутной сети и расширение географии полетов из Татарстана, это важное условие для развития внутреннего туризма и привлечения инвестиций. Минниханов напомнил, что в целях развития главной воздушной гавани республики сегодня уже создан мастер-план до 2050 года. Он предусматривает три этапа развития аэропорта: до 2030, 2040 и 2050 годов. Планируется строительство новых терминалов (пассажирского и почтово-грузового), ангара технического обслуживания, расширение пассажирского перрона и обновление всей сопутствующей инфраструктуры По данным министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарита Ханифова, международный аэропорт "Казань" в 2022 году обслужил рекордные 4 миллиона пассажиров, что на 3,7% больше 2021 года. Также аэропортом обработано 2,7 тысячи тонн груза и почты. В 2023 году, по словам министра, в аэропорту предстоит начать проектирование нового пассажирского терминала и ангара для технического обслуживания и ремонта воздушных судов.

https://ria.ru/20221227/stantsii-1841559593.html

https://ria.ru/20221222/lider-1840681702.html

россия

казань

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, казань, ближний восток, рустам минниханов, максим акимов, михаил мишустин, евразийский экономический союз, снг, почта россии