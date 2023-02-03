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Пилотный проект бондовой зоны в казанском аэропорту стартует 1 апреля - РИА Новости, 03.02.2023
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Пилотный проект бондовой зоны в казанском аэропорту стартует 1 апреля
Пилотный проект бондовой зоны в казанском аэропорту стартует 1 апреля - РИА Новости, 03.02.2023
Пилотный проект бондовой зоны в казанском аэропорту стартует 1 апреля
Пилотный проект по созданию первой в России бондовой зоны с упрощенным таможенным регулированием на базе подразделения "Почты России" в международном аэропорту... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T18:28
2023-02-03T18:28
республика татарстан
экономика
россия
казань
ближний восток
рустам минниханов
максим акимов
михаил мишустин
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КАЗАНЬ, 3 фев – РИА Новости. Пилотный проект по созданию первой в России бондовой зоны с упрощенным таможенным регулированием на базе подразделения "Почты России" в международном аэропорту "Казань" стартует 1 апреля, сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов. В августе 2020 года президент Татарстана подписал соглашение с гендиректором "Почты России" Максимом Акимовым о намерении реализовать на территории республики пилотный проект по созданию первой в России бондовой зоны с упрощенным таможенным регулированием на базе обособленного структурного подразделения "Почты России" в международном аэропорту "Казань". Реализация соглашения столкнулась с необходимостью внесения изменений в таможенное регулирование на уровне ЕАЭС. В ноябре 2022 года премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства о проведении эксперимента по покупке товаров через интернет с использованием бондовых складов. "Новые возможности аэропорту Казани дает открытие первого в стране бондового склада совместно с "Почтой России". Надеюсь, что этот проект с 1 апреля должен заработать", - сказал Минниханов на коллегии миндортранса республики. В целом, по словам главы региона, международный аэропорт "Казань" должен стать региональным транспортным узлом, связывающим Приволжский федеральный округ с Ближним Востоком, СНГ и Европой. Сегодня необходимо продолжить развитие маршрутной сети и расширение географии полетов из Татарстана, это важное условие для развития внутреннего туризма и привлечения инвестиций. Минниханов напомнил, что в целях развития главной воздушной гавани республики сегодня уже создан мастер-план до 2050 года. Он предусматривает три этапа развития аэропорта: до 2030, 2040 и 2050 годов. Планируется строительство новых терминалов (пассажирского и почтово-грузового), ангара технического обслуживания, расширение пассажирского перрона и обновление всей сопутствующей инфраструктуры По данным министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарита Ханифова, международный аэропорт "Казань" в 2022 году обслужил рекордные 4 миллиона пассажиров, что на 3,7% больше 2021 года. Также аэропортом обработано 2,7 тысячи тонн груза и почты. В 2023 году, по словам министра, в аэропорту предстоит начать проектирование нового пассажирского терминала и ангара для технического обслуживания и ремонта воздушных судов.
https://ria.ru/20221227/stantsii-1841559593.html
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экономика, россия, казань, ближний восток, рустам минниханов, максим акимов, михаил мишустин, евразийский экономический союз, снг, почта россии
Республика Татарстан, Экономика, Россия, Казань, Ближний Восток, Рустам Минниханов, Максим Акимов, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз, СНГ, Почта России
18:28 03.02.2023
 
Пилотный проект бондовой зоны в казанском аэропорту стартует 1 апреля

Минниханов: пилотный проект бондовой зоны в казанском аэропорту стартует 1 апреля

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкВ международном аэропорту "Казань"
В международном аэропорту Казань - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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В международном аэропорту "Казань". Архивное фото
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КАЗАНЬ, 3 фев – РИА Новости. Пилотный проект по созданию первой в России бондовой зоны с упрощенным таможенным регулированием на базе подразделения "Почты России" в международном аэропорту "Казань" стартует 1 апреля, сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов.
В августе 2020 года президент Татарстана подписал соглашение с гендиректором "Почты России" Максимом Акимовым о намерении реализовать на территории республики пилотный проект по созданию первой в России бондовой зоны с упрощенным таможенным регулированием на базе обособленного структурного подразделения "Почты России" в международном аэропорту "Казань". Реализация соглашения столкнулась с необходимостью внесения изменений в таможенное регулирование на уровне ЕАЭС. В ноябре 2022 года премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства о проведении эксперимента по покупке товаров через интернет с использованием бондовых складов.
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"Новые возможности аэропорту Казани дает открытие первого в стране бондового склада совместно с "Почтой России". Надеюсь, что этот проект с 1 апреля должен заработать", - сказал Минниханов на коллегии миндортранса республики.
В целом, по словам главы региона, международный аэропорт "Казань" должен стать региональным транспортным узлом, связывающим Приволжский федеральный округ с Ближним Востоком, СНГ и Европой. Сегодня необходимо продолжить развитие маршрутной сети и расширение географии полетов из Татарстана, это важное условие для развития внутреннего туризма и привлечения инвестиций.
Минниханов напомнил, что в целях развития главной воздушной гавани республики сегодня уже создан мастер-план до 2050 года. Он предусматривает три этапа развития аэропорта: до 2030, 2040 и 2050 годов. Планируется строительство новых терминалов (пассажирского и почтово-грузового), ангара технического обслуживания, расширение пассажирского перрона и обновление всей сопутствующей инфраструктуры
По данным министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарита Ханифова, международный аэропорт "Казань" в 2022 году обслужил рекордные 4 миллиона пассажиров, что на 3,7% больше 2021 года. Также аэропортом обработано 2,7 тысячи тонн груза и почты. В 2023 году, по словам министра, в аэропорту предстоит начать проектирование нового пассажирского терминала и ангара для технического обслуживания и ремонта воздушных судов.

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