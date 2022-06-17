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"Почта России" отремонтирует и построит новые отделения в Пермском крае

"Почта России" отремонтирует и построит новые отделения в Пермском крае - РИА Новости, 17.06.2022

"Почта России" отремонтирует и построит новые отделения в Пермском крае

Правительство Пермского края и АО "Почта России" на полях Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T13:15

2022-06-17T13:15

2022-06-17T13:15

пмэф-2022

пермский край

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дмитрий махонин

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ПЕРМЬ, 17 июн – РИА Новости. Правительство Пермского края и АО "Почта России" на полях Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в регионе будут модернизированы и построены новые отделения связи, сообщается на сайте губернатора.Подписи под документом поставили глава Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор "Почты России" Максим Акимов.По данным пресс-службы губернатора, соглашение предполагает взаимодействие по ряду направлений, в первую очередь – во исполнение поручения президента России о модернизации и приведении в нормативное состояние отделений и иных объектов почтовой связи. Как подчеркнули в службе, в реализации данной программы "Пермский край станет пилотным регионом".Кроме того, документ направлен на взаимодействие сторон в вопросах развития на территории региона почтовой связи и усиления ее роли в округах для повышения качества жизни граждан. Регион готов помочь Управлению Федеральной почтовой связи Пермского края оказывать содействие в модернизации, развитии и расширении сети отделений в регионе, участвовать в совершенствовании нормативно-правовой базы, а также в мероприятиях, направленных на обеспечение квалифицированными кадрами и повышение престижа работы в отрасли, заключили в пресс-службе губернатора.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://radiosputnik.ria.ru/20220616/makhonin-1795711882.html

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Артем Смирнов

пермский край, почта россии, дмитрий махонин, максим акимов, россия, пмэф