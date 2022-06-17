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"Почта России" отремонтирует и построит новые отделения в Пермском крае
"Почта России" отремонтирует и построит новые отделения в Пермском крае - РИА Новости, 17.06.2022
"Почта России" отремонтирует и построит новые отделения в Пермском крае
Правительство Пермского края и АО "Почта России" на полях Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T13:15
2022-06-17T13:15
2022-06-17T13:15
пмэф-2022
пермский край
почта россии
дмитрий махонин
максим акимов
россия
пмэф
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ПЕРМЬ, 17 июн – РИА Новости. Правительство Пермского края и АО "Почта России" на полях Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в регионе будут модернизированы и построены новые отделения связи, сообщается на сайте губернатора.Подписи под документом поставили глава Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор "Почты России" Максим Акимов.По данным пресс-службы губернатора, соглашение предполагает взаимодействие по ряду направлений, в первую очередь – во исполнение поручения президента России о модернизации и приведении в нормативное состояние отделений и иных объектов почтовой связи. Как подчеркнули в службе, в реализации данной программы "Пермский край станет пилотным регионом".Кроме того, документ направлен на взаимодействие сторон в вопросах развития на территории региона почтовой связи и усиления ее роли в округах для повышения качества жизни граждан. Регион готов помочь Управлению Федеральной почтовой связи Пермского края оказывать содействие в модернизации, развитии и расширении сети отделений в регионе, участвовать в совершенствовании нормативно-правовой базы, а также в мероприятиях, направленных на обеспечение квалифицированными кадрами и повышение престижа работы в отрасли, заключили в пресс-службе губернатора.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермский край, почта россии, дмитрий махонин, максим акимов, россия, пмэф
ПЕРМЬ, 17 июн – РИА Новости. Правительство Пермского края и АО "Почта России" на полях Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в регионе будут модернизированы и построены новые отделения связи, сообщается на сайте губернатора.
Подписи под документом поставили глава Пермского края Дмитрий Махонин
и генеральный директор "Почты России
" Максим Акимов
.
По данным пресс-службы губернатора, соглашение предполагает взаимодействие по ряду направлений, в первую очередь – во исполнение поручения президента России
о модернизации и приведении в нормативное состояние отделений и иных объектов почтовой связи. Как подчеркнули в службе, в реализации данной программы "Пермский край станет пилотным регионом".
Кроме того, документ направлен на взаимодействие сторон в вопросах развития на территории региона почтовой связи и усиления ее роли в округах для повышения качества жизни граждан. Регион готов помочь Управлению Федеральной почтовой связи Пермского края оказывать содействие в модернизации, развитии и расширении сети отделений в регионе, участвовать в совершенствовании нормативно-правовой базы, а также в мероприятиях, направленных на обеспечение квалифицированными кадрами и повышение престижа работы в отрасли, заключили в пресс-службе губернатора.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.