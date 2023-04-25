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"Страшно": глава РЖД рассказал о первой поездке на беспилотной "Ласточке" - РИА Новости, 25.04.2023
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16:37 25.04.2023 (обновлено: 16:47 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/lastochka-1867646239.html
"Страшно": глава РЖД рассказал о первой поездке на беспилотной "Ласточке"
"Страшно": глава РЖД рассказал о первой поездке на беспилотной "Ласточке" - РИА Новости, 25.04.2023
"Страшно": глава РЖД рассказал о первой поездке на беспилотной "Ласточке"
Гендиректор РЖД Олег Белозеров поделился опытом поездки на беспилотной "Ласточке" несколько лет назад: это было страшно, но мы привыкнем к этой технологии. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T16:37
2023-04-25T16:47
олег белозеров
ржд
технологии
максим акимов
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Гендиректор РЖД Олег Белозеров поделился опытом поездки на беспилотной "Ласточке" несколько лет назад: это было страшно, но мы привыкнем к этой технологии. Белозеров во вторник выступал на просветительском марафоне "Знание.Первые". Вопросы о беспилотной "Ласточке" ему задавал один из участников. После ответа главы РЖД, что такие поезда появятся на МЦК в 2024 году, один из ведущих сказал: "Интересно будет прокатиться на таком поезде". "Я могу сказать, что это очень страшно. Поскольку испытывать всегда нужно на себе… два года назад, когда мы запустили испытания, прошли определенный уровень, что сделали? Машинист специально… вот мы стоим большие руководители… встал со своего места, стал назад и вместе с нами смотрит, куда мы поедем", - начал глава РЖД рассказывать свои впечатления от той поездки. РЖД несколько лет ведут работу над проектом беспилотных "Ласточек". Компания в конце августа 2019 года впервые продемонстрировали на испытательном кольце в Щербинке беспилотную " Ласточку ", которая автоматически затормозила перед манекеном на путях. За экспериментом с платформы тогда наблюдал корреспондент РИА Новости. На борту "Ласточки", помимо Белозерова, был также занимавший в то время пост вице-премьера Максим Акимов. "Поезд начинает двигаться, и мы понимаем, что машиниста нет, и набирает резко скорость. Более того, там еще проверяли системы аварийной остановки. Мы видим, что есть макет на путях и есть еще переезд. Ты несешься на максимальной скорости 60 километров (в час – ред.), и потом поезд начинает сам по себе тормозить, это, конечно, впечатления такие не для слабонервных. Но я, думаю, что к этому мы привыкнем", - сказал глава РЖД.
https://ria.ru/20230425/sapsan-1867628871.html
https://ria.ru/20230422/poezda-1866964812.html
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олег белозеров, ржд, технологии, максим акимов
Олег Белозеров, РЖД, Технологии, Максим Акимов
"Страшно": глава РЖД рассказал о первой поездке на беспилотной "Ласточке"

Глава РЖД Белозеров: ездить на беспилотной "Ласточке" страшно, но все привыкнут

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭлектропоезд "Ласточка"
Электропоезд Ласточка - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Электропоезд "Ласточка". Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Гендиректор РЖД Олег Белозеров поделился опытом поездки на беспилотной "Ласточке" несколько лет назад: это было страшно, но мы привыкнем к этой технологии.
Белозеров во вторник выступал на просветительском марафоне "Знание.Первые". Вопросы о беспилотной "Ласточке" ему задавал один из участников. После ответа главы РЖД, что такие поезда появятся на МЦК в 2024 году, один из ведущих сказал: "Интересно будет прокатиться на таком поезде".
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"Я могу сказать, что это очень страшно. Поскольку испытывать всегда нужно на себе… два года назад, когда мы запустили испытания, прошли определенный уровень, что сделали? Машинист специально… вот мы стоим большие руководители… встал со своего места, стал назад и вместе с нами смотрит, куда мы поедем", - начал глава РЖД рассказывать свои впечатления от той поездки.
РЖД несколько лет ведут работу над проектом беспилотных "Ласточек". Компания в конце августа 2019 года впервые продемонстрировали на испытательном кольце в Щербинке беспилотную " Ласточку ", которая автоматически затормозила перед манекеном на путях. За экспериментом с платформы тогда наблюдал корреспондент РИА Новости. На борту "Ласточки", помимо Белозерова, был также занимавший в то время пост вице-премьера Максим Акимов.
"Поезд начинает двигаться, и мы понимаем, что машиниста нет, и набирает резко скорость. Более того, там еще проверяли системы аварийной остановки. Мы видим, что есть макет на путях и есть еще переезд. Ты несешься на максимальной скорости 60 километров (в час – ред.), и потом поезд начинает сам по себе тормозить, это, конечно, впечатления такие не для слабонервных. Но я, думаю, что к этому мы привыкнем", - сказал глава РЖД.
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