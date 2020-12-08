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"Почта России" попросила назначить ее единственным доставщиком пенсий
"Почта России" попросила назначить ее единственным доставщиком пенсий
"Почту России" целесообразно назначить единственным доставщиком пенсий в РФ, иначе тарифы на эту услугу будут расти, заявил глава компании Максим Акимов на... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T16:30
2020-12-08T16:30
россия
максим акимов
почта россии
общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. "Почту России" целесообразно назначить единственным доставщиком пенсий в РФ, иначе тарифы на эту услугу будут расти, заявил глава компании Максим Акимов на заседании совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации."В некоторых субъектах Федерации "Почта России" не является доставщиком. Ситуация вызвана разными причинами, но, тем не менее, от нее нужно будет уходить, потому что иначе доставка пенсий будет неизбежно дорожать, потому что частные операторы будут забирать себе премиальный сегмент, а доставка с дальними плечами - у нас такая ситуация в Дагестане, в Чеченской Республике, характерно для Северного Кавказа - она будет неизбежно доставаться "Почте" и будет дорожать", - сказал Акимов.Он отметил, что при всем развитии финансовых сервисов, в том числе карточных, практически треть пенсионеров по-прежнему получают доставку пенсий на дом. "Это, конечно, убывающий, падающий сегмент, но он будет довольно долго существовать", - сказал глава "Почты России".
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россия, максим акимов, почта россии, общество

"Почта России" попросила назначить ее единственным доставщиком пенсий

16:30 08.12.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкОтделение Почты России
Отделение Почты России - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. "Почту России" целесообразно назначить единственным доставщиком пенсий в РФ, иначе тарифы на эту услугу будут расти, заявил глава компании Максим Акимов на заседании совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.
"В некоторых субъектах Федерации "Почта России" не является доставщиком. Ситуация вызвана разными причинами, но, тем не менее, от нее нужно будет уходить, потому что иначе доставка пенсий будет неизбежно дорожать, потому что частные операторы будут забирать себе премиальный сегмент, а доставка с дальними плечами - у нас такая ситуация в Дагестане, в Чеченской Республике, характерно для Северного Кавказа - она будет неизбежно доставаться "Почте" и будет дорожать", - сказал Акимов.

"Наверное, этот вопрос можно было бы решить путем назначения "Почты России" единственным доставщиком в этом сегменте. Она по факту им является, потому что мы доставляем примерно 95% всех пенсий в Российской Федерации".

Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
Максим Акимов
Глава "Почты России"
Он отметил, что при всем развитии финансовых сервисов, в том числе карточных, практически треть пенсионеров по-прежнему получают доставку пенсий на дом. "Это, конечно, убывающий, падающий сегмент, но он будет довольно долго существовать", - сказал глава "Почты России".
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РоссияМаксим АкимовПочта РоссииОбщество
 
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