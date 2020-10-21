https://ria.ru/20201021/forum-1580796887.html

Форум “PRO//Движение.1520” стартует в онлайн-формате 22 октября

Глобальное сотрудничество в условиях неопределенности - тема главной, пленарной дискуссии Международного транспортно-логистического форума “PRO//Движение.1520”. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T12:38

2020-10-21T12:38

2020-10-21T12:38

пресс-релизы

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<strong>МОСКВА, 21 окт - Пресс-служба форума PRO//Движение.1520</strong>. Глобальное сотрудничество в условиях неопределенности - тема главной, пленарной дискуссии Международного транспортно-логистического форума “PRO//Движение.1520”. In Railway We Trust - не только и не столько девиз дискуссии, сколько целевое значение железнодорожных перевозок в современном мире. Основные вопросы - реакция отрасли на лавинообразное изменение рынков, изменения грузопотоков, закрытие границ и сокращение объемов производства. В повестке - обсуждение механизмов, способных повысить эффективность перевозок, обеспечить глобальную кооперацию перевозчиков и их взаимовыгодное сотрудничество.Также вызовы и новые возможности, которые стали реальностью для отрасли в период пандемии, будут затронуты в ходе большинства сессий форума.Экология - вторая магистральная тема “PRO//Движение.1520”. “Green Swan Solutions. Как железные дороги задают глобальные экотренды?” - этому вопросу будет посвящена отдельная панельная дискуссия. На обсуждение вынесены не только вопросы, которые касаются непосредственно углеродного следа, но и вторичная переработка, утилизация отходов производства. Другой важный момент: пропаганда, продвижение и монетизация железных дорог как экологичного вида транспорта. В фокусе специальной “панели” - “зеленые” инвестиции и механизмы их привлечения. В работе форума “PRO//Движение.1520” примут участие глава ОАО “РЖД” Олег Белозеров, генеральный директор в регионе Восточная Европа, A.P. Moller-Maersk Жолт Катона, глава АО “<a href="https://ria.ru/organization_Pochta_Rossii" target="_blank">Почта России</a>” Максим Акимов, председатель совета директоров группы компаний “Дело” Сергей Шишкарёв, президент Toyo Trans Исао Таказаси, президент компании Alstom в России Филипп Пегорье и многие другие первые лица бизнеса.Международный транспортно-логистический форум “PRO//Движение.1520” - важнейшее информационное событие в сфере железнодорожных перевозок и логистики. В этом году самый представительный по статусу и количеству участников на пространстве 1520 форум пройдет в принципиально новом, онлайн-формате. С 22 по 23 октября сессии, панельные дискуссии и круглые столы будут полностью доступны в виртуальном пространстве.Полная информация о форуме доступна <a href="http://online.railwayforum.ru/" target="_blank">на его странице</a>Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.<a href="https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/pressrelease/" target="_blank">Заявка на размещение пресс-релиза</a>.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы