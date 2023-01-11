https://ria.ru/20230111/pochta-1844040537.html

Гендиректором "Почты России" назначили Михаила Волкова

Гендиректором "Почты России" назначили Михаила Волкова - РИА Новости, 11.01.2023

Гендиректором "Почты России" назначили Михаила Волкова

Совет директоров "Почты России" принял решение освободить от должности генерального директора Максима Акимова и назначить на его место бывшего главу... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T09:47

2023-01-11T09:47

2023-01-11T10:10

экономика

михаил волков

максим акимов

николай подгузов

втб

альфа-банк

почта россии

россия

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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Совет директоров "Почты России" принял решение освободить от должности генерального директора Максима Акимова и назначить на его место бывшего главу "Национальной лотереи" Михаила Волкова, сообщила компания. "Решение: освободить от должности генерального директора АО "Почта России" Максима Алексеевича Акимова… Решение: назначить на должность генерального директора АО "Почта России" Волкова Михаила Юрьевича с 11 января 2023 года", - говорится в сообщении. Волков пришел в "Почту России" в 2017 году на пост заместителя генерального директора по операционному управлению и розничной торговле, а в 2021-2022 годах возглавлял "Спортивные лотереи", распространяющие "Национальную лотерею", организуемую Минфином РФ в поддержку развития бокса и спорта высоких достижений. Начинал карьеру он в банках, в том числе успел поработать в Альфа-банке и ВТБ. Максим Акимов был назначен гендиректором "Почты России" в начале 2020 года, сменив Николая Подгузова. До этого он с 2018 года в ранге вице-премьера курировал в правительстве Дмитрия Медведева связь, транспорт и национальную программу "Цифровая экономика".

https://ria.ru/20221218/pochta-1839520634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, михаил волков, максим акимов, николай подгузов, втб, альфа-банк, почта россии, россия