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Гендиректором "Почты России" назначили Михаила Волкова - РИА Новости, 11.01.2023
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Гендиректором "Почты России" назначили Михаила Волкова
Гендиректором "Почты России" назначили Михаила Волкова - РИА Новости, 11.01.2023
Гендиректором "Почты России" назначили Михаила Волкова
Совет директоров "Почты России" принял решение освободить от должности генерального директора Максима Акимова и назначить на его место бывшего главу... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T09:47
2023-01-11T10:10
экономика
михаил волков
максим акимов
николай подгузов
втб
альфа-банк
почта россии
россия
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Совет директоров "Почты России" принял решение освободить от должности генерального директора Максима Акимова и назначить на его место бывшего главу "Национальной лотереи" Михаила Волкова, сообщила компания. "Решение: освободить от должности генерального директора АО "Почта России" Максима Алексеевича Акимова… Решение: назначить на должность генерального директора АО "Почта России" Волкова Михаила Юрьевича с 11 января 2023 года", - говорится в сообщении. Волков пришел в "Почту России" в 2017 году на пост заместителя генерального директора по операционному управлению и розничной торговле, а в 2021-2022 годах возглавлял "Спортивные лотереи", распространяющие "Национальную лотерею", организуемую Минфином РФ в поддержку развития бокса и спорта высоких достижений. Начинал карьеру он в банках, в том числе успел поработать в Альфа-банке и ВТБ. Максим Акимов был назначен гендиректором "Почты России" в начале 2020 года, сменив Николая Подгузова. До этого он с 2018 года в ранге вице-премьера курировал в правительстве Дмитрия Медведева связь, транспорт и национальную программу "Цифровая экономика".
https://ria.ru/20221218/pochta-1839520634.html
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экономика, михаил волков, максим акимов, николай подгузов, втб, альфа-банк, почта россии, россия
Экономика, Михаил Волков, Максим Акимов, Николай Подгузов, ВТБ, Альфа-банк, Почта России, Россия
09:47 11.01.2023 (обновлено: 10:10 11.01.2023)
 
Гендиректором "Почты России" назначили Михаила Волкова

Совет директоров "Почты России" назначил Михаила Волкова новым гендиректором компании

© Фото : Почта РоссииМихаил Волков
Михаил Волков - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© Фото : Почта России
Михаил Волков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Совет директоров "Почты России" принял решение освободить от должности генерального директора Максима Акимова и назначить на его место бывшего главу "Национальной лотереи" Михаила Волкова, сообщила компания.
"Решение: освободить от должности генерального директора АО "Почта России" Максима Алексеевича Акимова… Решение: назначить на должность генерального директора АО "Почта России" Волкова Михаила Юрьевича с 11 января 2023 года", - говорится в сообщении.
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Волков пришел в "Почту России" в 2017 году на пост заместителя генерального директора по операционному управлению и розничной торговле, а в 2021-2022 годах возглавлял "Спортивные лотереи", распространяющие "Национальную лотерею", организуемую Минфином РФ в поддержку развития бокса и спорта высоких достижений. Начинал карьеру он в банках, в том числе успел поработать в Альфа-банке и ВТБ.
Максим Акимов был назначен гендиректором "Почты России" в начале 2020 года, сменив Николая Подгузова. До этого он с 2018 года в ранге вице-премьера курировал в правительстве Дмитрия Медведева связь, транспорт и национальную программу "Цифровая экономика".
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ЭкономикаМихаил ВолковМаксим АкимовНиколай ПодгузовВТБАльфа-банкПочта РоссииРоссия
 
 
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