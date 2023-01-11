09:47 11.01.2023 (обновлено: 10:10 11.01.2023)
Гендиректором "Почты России" назначили Михаила Волкова
Совет директоров "Почты России" назначил Михаила Волкова новым гендиректором компании
© Фото : Почта РоссииМихаил Волков
© Фото : Почта России
Михаил Волков. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Совет директоров "Почты России" принял решение освободить от должности генерального директора Максима Акимова и назначить на его место бывшего главу "Национальной лотереи" Михаила Волкова, сообщила компания.
"Решение: освободить от должности генерального директора АО "Почта России" Максима Алексеевича Акимова… Решение: назначить на должность генерального директора АО "Почта России" Волкова Михаила Юрьевича с 11 января 2023 года", - говорится в сообщении.
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Волков пришел в "Почту России" в 2017 году на пост заместителя генерального директора по операционному управлению и розничной торговле, а в 2021-2022 годах возглавлял "Спортивные лотереи", распространяющие "Национальную лотерею", организуемую Минфином РФ в поддержку развития бокса и спорта высоких достижений. Начинал карьеру он в банках, в том числе успел поработать в Альфа-банке и ВТБ.
Максим Акимов был назначен гендиректором "Почты России" в начале 2020 года, сменив Николая Подгузова. До этого он с 2018 года в ранге вице-премьера курировал в правительстве Дмитрия Медведева связь, транспорт и национальную программу "Цифровая экономика".
5 сентября 2022, 02:21АО "Почта России"