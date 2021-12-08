https://ria.ru/20211208/eksport-1762724458.html

Бондовые зоны позволяют вывести продукцию на экспорт, заявил омбудсмен

Бондовые зоны позволяют вывести продукцию на экспорт, заявил омбудсмен - РИА Новости, 08.12.2021

Бондовые зоны позволяют вывести продукцию на экспорт, заявил омбудсмен

Открытие в РФ бондовых зон создает условия не только для импорта, но и для быстрого вывода на экспорт продукции российских предпринимателей, заявил помощник... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T12:16

2021-12-08T12:16

2021-12-08T12:16

республика татарстан

экономика

казань

рустам минниханов

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госдума рф

михаил мишустин

максим акимов

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КАЗАНЬ, 8 дек – РИА Новости. Открытие в РФ бондовых зон создает условия не только для импорта, но и для быстрого вывода на экспорт продукции российских предпринимателей, заявил помощник президента Татарстана, бизнес-омбудсмен республики Фарид Абдулганиев.Госдума накануне приняла в первом чтении поправки в федеральный закон о таможенном регулировании в РФ, которые предоставляют правительству полномочия по определению порядка, сроков и условий эксперимента по созданию бондовых складов на территории России. Тем самым открывается возможность для реализации концепции "бондового склада", в соответствии с которой товары помещаются на склад и в дальнейшем реализуются физическим лицам при приобретении товаров на зарубежных интернет-площадках."Это по-настоящему долгожданное событие для всего российского рынка электронной торговли… Открытие подобных зон создает условия не только для импорта, но и для вывода на экспорт готовой продукции, транзита или производства продукции в бондовой зоне. Наши предприниматели получат возможность легко, быстро и выгодно продавать свою продукцию как во всех регионах России, так и за рубежом", - сказал Абдулганиев, комментируя новшество.Он напомнил, что в конце июля прошлого года президент Татарстана Рустам Минниханов направил в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина обращение о готовности республики участвовать в эксперименте по созданию первой в России бондовой зоны. Приводя в пример успешный опыт других стран, которые находятся в непосредственной близости от России, Минниханов отмечал, что из-за отсутствия такой зоны в России тормозится развитие интернет-торговли в стране.Проведенная в августе прошлого года в Казани конференция по теме бондовых зон, в которой приняли участие практически все лидеры российского рынка eCom, подтвердила их огромный интерес к созданию такой зоны именно в Татарстане, как географически наиболее удачном месте для проведения эксперимента, где также созданы комфортные условия для развития электронной торговли.В августе 2020 года президент Татарстана подписал соглашение с гендиректором "Почты России" Максимом Акимовым о намерении реализовать на территории Татарстана пилотный проект по созданию первой в России бондовой зоны с упрощенным таможенным регулированием на базе обособленного структурного подразделения "Почты России" в международном аэропорту "Казань". Однако реализация соглашения столкнулась с необходимостью внесения изменений в таможенное регулирование на уровне ЕАЭС."За прошедший год все необходимые согласования были завершены, и мы ожидаем, что проект закона будет одобрен Госдумой в самые сжатые сроки… Ряд федеральных и иностранных компаний, с которыми мы ведем переговоры, уже начали формировать свои инвестиционные программы с учетом открытия в Татарстане пилотной бондовой зоны", - отметил Абдулганиев.

https://ria.ru/20211206/proekty-1762456518.html

https://ria.ru/20211206/tatarstan-1762323625.html

https://ria.ru/20211119/tatarstan-1759874254.html

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экономика, казань, рустам минниханов, почта россии, госдума рф, михаил мишустин, максим акимов, евразийский экономический союз, россия