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Республика Татарстан
https://ria.ru/20211208/eksport-1762724458.html
Бондовые зоны позволяют вывести продукцию на экспорт, заявил омбудсмен
Бондовые зоны позволяют вывести продукцию на экспорт, заявил омбудсмен - РИА Новости, 08.12.2021
Бондовые зоны позволяют вывести продукцию на экспорт, заявил омбудсмен
Открытие в РФ бондовых зон создает условия не только для импорта, но и для быстрого вывода на экспорт продукции российских предпринимателей, заявил помощник... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T12:16
2021-12-08T12:16
республика татарстан
экономика
казань
рустам минниханов
почта россии
госдума рф
михаил мишустин
максим акимов
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КАЗАНЬ, 8 дек – РИА Новости. Открытие в РФ бондовых зон создает условия не только для импорта, но и для быстрого вывода на экспорт продукции российских предпринимателей, заявил помощник президента Татарстана, бизнес-омбудсмен республики Фарид Абдулганиев.Госдума накануне приняла в первом чтении поправки в федеральный закон о таможенном регулировании в РФ, которые предоставляют правительству полномочия по определению порядка, сроков и условий эксперимента по созданию бондовых складов на территории России. Тем самым открывается возможность для реализации концепции "бондового склада", в соответствии с которой товары помещаются на склад и в дальнейшем реализуются физическим лицам при приобретении товаров на зарубежных интернет-площадках."Это по-настоящему долгожданное событие для всего российского рынка электронной торговли… Открытие подобных зон создает условия не только для импорта, но и для вывода на экспорт готовой продукции, транзита или производства продукции в бондовой зоне. Наши предприниматели получат возможность легко, быстро и выгодно продавать свою продукцию как во всех регионах России, так и за рубежом", - сказал Абдулганиев, комментируя новшество.Он напомнил, что в конце июля прошлого года президент Татарстана Рустам Минниханов направил в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина обращение о готовности республики участвовать в эксперименте по созданию первой в России бондовой зоны. Приводя в пример успешный опыт других стран, которые находятся в непосредственной близости от России, Минниханов отмечал, что из-за отсутствия такой зоны в России тормозится развитие интернет-торговли в стране.Проведенная в августе прошлого года в Казани конференция по теме бондовых зон, в которой приняли участие практически все лидеры российского рынка eCom, подтвердила их огромный интерес к созданию такой зоны именно в Татарстане, как географически наиболее удачном месте для проведения эксперимента, где также созданы комфортные условия для развития электронной торговли.В августе 2020 года президент Татарстана подписал соглашение с гендиректором "Почты России" Максимом Акимовым о намерении реализовать на территории Татарстана пилотный проект по созданию первой в России бондовой зоны с упрощенным таможенным регулированием на базе обособленного структурного подразделения "Почты России" в международном аэропорту "Казань". Однако реализация соглашения столкнулась с необходимостью внесения изменений в таможенное регулирование на уровне ЕАЭС."За прошедший год все необходимые согласования были завершены, и мы ожидаем, что проект закона будет одобрен Госдумой в самые сжатые сроки… Ряд федеральных и иностранных компаний, с которыми мы ведем переговоры, уже начали формировать свои инвестиционные программы с учетом открытия в Татарстане пилотной бондовой зоны", - отметил Абдулганиев.
https://ria.ru/20211206/proekty-1762456518.html
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экономика, казань, рустам минниханов, почта россии, госдума рф, михаил мишустин, максим акимов, евразийский экономический союз, россия
12:16 08.12.2021
 
Бондовые зоны позволяют вывести продукцию на экспорт, заявил омбудсмен

Бизнес-омбудсмен Абдулганиев: бондовые зоны позволяют вывести продукцию на экспорт

© Фото : уполномоченный при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателейУполномоченный при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев
Уполномоченный при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© Фото : уполномоченный при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 8 дек – РИА Новости. Открытие в РФ бондовых зон создает условия не только для импорта, но и для быстрого вывода на экспорт продукции российских предпринимателей, заявил помощник президента Татарстана, бизнес-омбудсмен республики Фарид Абдулганиев.
Госдума накануне приняла в первом чтении поправки в федеральный закон о таможенном регулировании в РФ, которые предоставляют правительству полномочия по определению порядка, сроков и условий эксперимента по созданию бондовых складов на территории России. Тем самым открывается возможность для реализации концепции "бондового склада", в соответствии с которой товары помещаются на склад и в дальнейшем реализуются физическим лицам при приобретении товаров на зарубежных интернет-площадках.
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"Это по-настоящему долгожданное событие для всего российского рынка электронной торговли… Открытие подобных зон создает условия не только для импорта, но и для вывода на экспорт готовой продукции, транзита или производства продукции в бондовой зоне. Наши предприниматели получат возможность легко, быстро и выгодно продавать свою продукцию как во всех регионах России, так и за рубежом", - сказал Абдулганиев, комментируя новшество.
Он напомнил, что в конце июля прошлого года президент Татарстана Рустам Минниханов направил в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина обращение о готовности республики участвовать в эксперименте по созданию первой в России бондовой зоны. Приводя в пример успешный опыт других стран, которые находятся в непосредственной близости от России, Минниханов отмечал, что из-за отсутствия такой зоны в России тормозится развитие интернет-торговли в стране.
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Проведенная в августе прошлого года в Казани конференция по теме бондовых зон, в которой приняли участие практически все лидеры российского рынка eCom, подтвердила их огромный интерес к созданию такой зоны именно в Татарстане, как географически наиболее удачном месте для проведения эксперимента, где также созданы комфортные условия для развития электронной торговли.
В августе 2020 года президент Татарстана подписал соглашение с гендиректором "Почты России" Максимом Акимовым о намерении реализовать на территории Татарстана пилотный проект по созданию первой в России бондовой зоны с упрощенным таможенным регулированием на базе обособленного структурного подразделения "Почты России" в международном аэропорту "Казань". Однако реализация соглашения столкнулась с необходимостью внесения изменений в таможенное регулирование на уровне ЕАЭС.
"За прошедший год все необходимые согласования были завершены, и мы ожидаем, что проект закона будет одобрен Госдумой в самые сжатые сроки… Ряд федеральных и иностранных компаний, с которыми мы ведем переговоры, уже начали формировать свои инвестиционные программы с учетом открытия в Татарстане пилотной бондовой зоны", - отметил Абдулганиев.
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Республика ТатарстанЭкономикаКазаньРустам МиннихановПочта РоссииГосдума РФМихаил МишустинМаксим АкимовЕвразийский экономический союзРоссия
 
 
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