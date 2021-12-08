Бондовые зоны позволяют вывести продукцию на экспорт, заявил омбудсмен
Бизнес-омбудсмен Абдулганиев: бондовые зоны позволяют вывести продукцию на экспорт
© Фото : уполномоченный при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателейУполномоченный при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев
КАЗАНЬ, 8 дек – РИА Новости. Открытие в РФ бондовых зон создает условия не только для импорта, но и для быстрого вывода на экспорт продукции российских предпринимателей, заявил помощник президента Татарстана, бизнес-омбудсмен республики Фарид Абдулганиев.
Госдума накануне приняла в первом чтении поправки в федеральный закон о таможенном регулировании в РФ, которые предоставляют правительству полномочия по определению порядка, сроков и условий эксперимента по созданию бондовых складов на территории России. Тем самым открывается возможность для реализации концепции "бондового склада", в соответствии с которой товары помещаются на склад и в дальнейшем реализуются физическим лицам при приобретении товаров на зарубежных интернет-площадках.
"Это по-настоящему долгожданное событие для всего российского рынка электронной торговли… Открытие подобных зон создает условия не только для импорта, но и для вывода на экспорт готовой продукции, транзита или производства продукции в бондовой зоне. Наши предприниматели получат возможность легко, быстро и выгодно продавать свою продукцию как во всех регионах России, так и за рубежом", - сказал Абдулганиев, комментируя новшество.
Он напомнил, что в конце июля прошлого года президент Татарстана Рустам Минниханов направил в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина обращение о готовности республики участвовать в эксперименте по созданию первой в России бондовой зоны. Приводя в пример успешный опыт других стран, которые находятся в непосредственной близости от России, Минниханов отмечал, что из-за отсутствия такой зоны в России тормозится развитие интернет-торговли в стране.
Проведенная в августе прошлого года в Казани конференция по теме бондовых зон, в которой приняли участие практически все лидеры российского рынка eCom, подтвердила их огромный интерес к созданию такой зоны именно в Татарстане, как географически наиболее удачном месте для проведения эксперимента, где также созданы комфортные условия для развития электронной торговли.
В августе 2020 года президент Татарстана подписал соглашение с гендиректором "Почты России" Максимом Акимовым о намерении реализовать на территории Татарстана пилотный проект по созданию первой в России бондовой зоны с упрощенным таможенным регулированием на базе обособленного структурного подразделения "Почты России" в международном аэропорту "Казань". Однако реализация соглашения столкнулась с необходимостью внесения изменений в таможенное регулирование на уровне ЕАЭС.
"За прошедший год все необходимые согласования были завершены, и мы ожидаем, что проект закона будет одобрен Госдумой в самые сжатые сроки… Ряд федеральных и иностранных компаний, с которыми мы ведем переговоры, уже начали формировать свои инвестиционные программы с учетом открытия в Татарстане пилотной бондовой зоны", - отметил Абдулганиев.