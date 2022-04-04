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В Тверской области запустят проект по продаже лекарств через "Почту России"

В Тверской области запустят проект по продаже лекарств через "Почту России" - РИА Новости, 04.04.2022

В Тверской области запустят проект по продаже лекарств через "Почту России"

В Тверской области планируется запустить проект по продаже лекарственных средств через отделения "Почты России", сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T16:16

2022-04-04T16:16

2022-04-04T16:16

тверская область

игорь руденя

максим акимов

почта россии

конаковский район

тверская область

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ТВЕРЬ, 4 апр – РИА Новости. В Тверской области планируется запустить проект по продаже лекарственных средств через отделения "Почты России", сообщает пресс-служба регионального правительства.Соответствующая договоренность достигнута в понедельник на встрече губернатора Тверской области Игоря Рудени с генеральным директором АО "Почта России" Максимом Акимовым.Первыми, где заработает проект, станут отделения почтовой связи в поселке Изоплит Конаковского района и поселке Зеленогорский Вышневолоцкого округа. До конца текущего года проект начнет работать по всей территории области.По словам генерального директора "Почта России", у компании в регионе большая доля присутствия.На встрече также обсуждались вопросы обновления почтовых отделений в регионе. В 2022 году в Верхневолжье начнется их модернизация в сельской местности, благодаря чему будет расширен спектр оказываемых услуг. Это доставка продуктов питания, предоставление справок и выписок из единого портала госуслуг, отправка документов в МФЦ.Предполагается, что до 2025 года модернизация пройдет во всех почтовых отделениях региона.

https://ria.ru/20220322/finrezervy-1779516374.html

конаковский район

тверская область

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, максим акимов, почта россии, конаковский район, тверская область