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В Тверской области запустят проект по продаже лекарств через "Почту России" - РИА Новости, 04.04.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220404/proekt-1781723691.html
В Тверской области запустят проект по продаже лекарств через "Почту России"
В Тверской области запустят проект по продаже лекарств через "Почту России" - РИА Новости, 04.04.2022
В Тверской области запустят проект по продаже лекарств через "Почту России"
В Тверской области планируется запустить проект по продаже лекарственных средств через отделения "Почты России", сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T16:16
2022-04-04T16:16
тверская область
игорь руденя
максим акимов
почта россии
конаковский район
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ТВЕРЬ, 4 апр – РИА Новости. В Тверской области планируется запустить проект по продаже лекарственных средств через отделения "Почты России", сообщает пресс-служба регионального правительства.Соответствующая договоренность достигнута в понедельник на встрече губернатора Тверской области Игоря Рудени с генеральным директором АО "Почта России" Максимом Акимовым.Первыми, где заработает проект, станут отделения почтовой связи в поселке Изоплит Конаковского района и поселке Зеленогорский Вышневолоцкого округа. До конца текущего года проект начнет работать по всей территории области.По словам генерального директора "Почта России", у компании в регионе большая доля присутствия.На встрече также обсуждались вопросы обновления почтовых отделений в регионе. В 2022 году в Верхневолжье начнется их модернизация в сельской местности, благодаря чему будет расширен спектр оказываемых услуг. Это доставка продуктов питания, предоставление справок и выписок из единого портала госуслуг, отправка документов в МФЦ.Предполагается, что до 2025 года модернизация пройдет во всех почтовых отделениях региона.
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игорь руденя, максим акимов, почта россии, конаковский район, тверская область
16:16 04.04.2022
 

В Тверской области запустят проект по продаже лекарств через "Почту России"

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВстреча губернатора Тверской области Игоря Рудени с генеральным директором АО "Почта России" Максимом Акимовым
Встреча губернатора Тверской области Игоря Рудени с генеральным директором АО Почта России Максимом Акимовым - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 4 апр – РИА Новости. В Тверской области планируется запустить проект по продаже лекарственных средств через отделения "Почты России", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Соответствующая договоренность достигнута в понедельник на встрече губернатора Тверской области Игоря Рудени с генеральным директором АО "Почта России" Максимом Акимовым.
Первыми, где заработает проект, станут отделения почтовой связи в поселке Изоплит Конаковского района и поселке Зеленогорский Вышневолоцкого округа. До конца текущего года проект начнет работать по всей территории области.
"Тверская область является самым большим регионом Центрального федерального округа. Практически 80% всех наших почтовых отделений расположены в сельской местности. Сегодня для нас важно совместно развиваться, используя современные формы и методы работы, которые дадут нам большое преимущество перед западными компаниями", – сказал глава региона.
По словам генерального директора "Почта России", у компании в регионе большая доля присутствия.
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На встрече также обсуждались вопросы обновления почтовых отделений в регионе. В 2022 году в Верхневолжье начнется их модернизация в сельской местности, благодаря чему будет расширен спектр оказываемых услуг. Это доставка продуктов питания, предоставление справок и выписок из единого портала госуслуг, отправка документов в МФЦ.
Предполагается, что до 2025 года модернизация пройдет во всех почтовых отделениях региона.
 
Тверская областьИгорь РуденяМаксим АкимовПочта РоссииКонаковский районТверская область
 
 
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