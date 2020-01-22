Биография Валентины Талызиной

В 1952-1954 годах училась в Омском сельскохозяйственном институте.

В 1958 году окончила ГИТИС , мастерскую Николая Петрова.

C 1958 года – актриса Государственного академического театра имени Моссовета. Одной из заметных ее работ стала роль в спектакле "Петербургские сновидения" по "Преступлению и наказанию" Федора Достоевского, в котором она сыграла Катерину Ивановну.

Актриса играла в спектаклях "Дядюшкин сон" Федора Достоевского (Зинаида), "Последняя жертва" (Юлия Тугина) и "Не было ни гроша, да вдруг алтын" (Мигачева) Александра Островского, "Егор Булычов и другие" Максима Горького (Ксения), "Царствие земное" (Мэртл) Теннесси Уильямса, "Царская охота" Леонида Зорина (Екатерина II), "Мамаша Кураж и ее дети" Бертольда Брехта (Анна Фирлинг), "Мораль пани Дульской" (Пани Дульская) Габриелы Запольской, "Свадьба Кречинского" Александра Сухово-Кобылина (Анна Антоновна) и др. Всего на сцене театра актриса исполнила 40 ролей.

В текущем репертуаре Театра Моссовета Валентина Талызина играет заглавную роль в спектакле "Васса" Максима Горького.

В других театрах Валентина Талызина исполняла роль в известной в 1980 году постановке "Уроки музыки" по пьесе Людмилы Петрушевской в Студенческом театре МГУ.

Она также сыграла Софью Андреевну в спектакле по пьесе Сергея Коковкина "Миссис Лев" и Антонину Павловну в постановке "Событие" по Владимиру Набокову на сцене театра "Школа современной пьесы". Была занята в постановке Андрея Житинкина по пьесе "Двое с большой дороги" Виктора Мережко.

Валентина Талызина известна и как чтица. В ее репертуаре – композиции по произведениям российских поэтов и прозаиков, она является автором литературно-поэтической программы "Поэтессы Серебряного века".

В кино актриса дебютировала в 1963 году в роли Инны в детективе "Человек, который сомневается". В числе ее наиболее значительных работ роли в фильмах "Зигзаг удачи" (1968) и "Ирония судьбы, или С легким паром" (1975) Эльдара Рязанова, "Афоня" (1975) Георгия Данелии, "Женитьба" (1977) Виталия Мельникова, "Непрофессионалы" (1985) Сергея Бодрова, "Гений" (1991) Виктора Титова, сериале "Петербургские тайны" (1994-1998) и др.

В 2000-х годах Валентина Талызина играла главные роли в сериалах "Линии судьбы" (2003), "Городской романс" (2006), "Расплата за грехи" (2006-2007), "На пути к сердцу" (2007), "Срочно в номер" (2007, 2008, 2011), "Знак истинного пути" (2012), а также роли в сериалах "Достоевский" (2010) и "Откровения" (2011), фильмах "Операция "Эники-Беники" (2004), "Джоник" (2006), "Ирония судьбы. Продолжение" (2007), "Рейдер" (2010), "Старинные часы" (2011) и др.

Среди ее киноработ последних лет – роли в фильмах и сериалах "Екатерина" (2014), "Новогодний папа" (2014), "Верю не верю" (2015), "Кухня" (2015), "Закрой глаза" (2016), "Маруся. Трудные взрослые" (2019).

Ее голос звучит в любимом зрителями мультфильме "Трое из Простоквашино" (1978-1984), а песня в ее исполнении "Кабы не было зимы" стала народным хитом.

Талызина также имеет большой опыт озвучивания фильмов . Помимо героини Барбары Брыльски в "Иронии судьбы...", она озвучила Лилиту Озолиню в фильме "Долгая дорога в дюнах" (1980-1981), ее голосом говорят героини Элеоноры Зубковой в картине "ТАСС уполномочен заявить" (1984), Ларисы Гузеевой в фильме "В той области небес" (1992). В 2006 году Талызина вновь "отдала" свой голос героине Барбары Брыльски в мюзикле "1-й скорый".

Актриса является сценаристом документального историко-биографического фильма "Женщины в жизни Ивана Бунина" (1994).

Валентина Талызина – народная артистка РСФСР (1985). Награждена орденами Почета (2005), Дружбы ( 2010 ), "За заслуги перед Отечеством IV степени ( 2017 ).

Актриса была замужем за художником Леонидом Непомнящим. Ее дочь Ксения – актриса Центрального академического Театра Российской Армии.