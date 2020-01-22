Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-22T05:41+0300
https://ria.ru/20200122/1563621213.html
Биография Валентины Талызиной
https://cdn22.img.ria.ru/images/24725/10/247251000_0:234:2945:1891_1036x0_80_0_0_267fc27439cdbd06a4bcebb7bea6ae36.jpg
РИА Новости

Биография Валентины Талызиной

05:41 22.01.2020
52
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВалентина Талызина на пресс-конференции в РИА Новости
Валентина Талызина на пресс-конференции в РИА Новости
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Актриса театра и кино Валентина Илларионовна Талызина родилась 22 января 1935 года в городе Омске.
В 1952-1954 годах училась в Омском сельскохозяйственном институте.
В 1958 году окончила ГИТИС, мастерскую Николая Петрова.
C 1958 года – актриса Государственного академического театра имени Моссовета. Одной из заметных ее работ стала роль в спектакле "Петербургские сновидения" по "Преступлению и наказанию" Федора Достоевского, в котором она сыграла Катерину Ивановну.
Актриса играла в спектаклях "Дядюшкин сон" Федора Достоевского (Зинаида), "Последняя жертва" (Юлия Тугина) и "Не было ни гроша, да вдруг алтын" (Мигачева) Александра Островского, "Егор Булычов и другие" Максима Горького (Ксения), "Царствие земное" (Мэртл) Теннесси Уильямса, "Царская охота" Леонида Зорина (Екатерина II), "Мамаша Кураж и ее дети" Бертольда Брехта (Анна Фирлинг), "Мораль пани Дульской" (Пани Дульская) Габриелы Запольской, "Свадьба Кречинского" Александра Сухово-Кобылина (Анна Антоновна) и др. Всего на сцене театра актриса исполнила 40 ролей.
В текущем репертуаре Театра Моссовета Валентина Талызина играет заглавную роль в спектакле "Васса" Максима Горького.
В других театрах Валентина Талызина исполняла роль в известной в 1980 году постановке "Уроки музыки" по пьесе Людмилы Петрушевской в Студенческом театре МГУ.
Она также сыграла Софью Андреевну в спектакле по пьесе Сергея Коковкина "Миссис Лев" и Антонину Павловну в постановке "Событие" по Владимиру Набокову на сцене театра "Школа современной пьесы". Была занята в постановке Андрея Житинкина по пьесе "Двое с большой дороги" Виктора Мережко.
Валентина Талызина известна и как чтица. В ее репертуаре – композиции по произведениям российских поэтов и прозаиков, она является автором литературно-поэтической программы "Поэтессы Серебряного века".
В кино актриса дебютировала в 1963 году в роли Инны в детективе "Человек, который сомневается". В числе ее наиболее значительных работ роли в фильмах "Зигзаг удачи" (1968) и "Ирония судьбы, или С легким паром" (1975) Эльдара Рязанова, "Афоня" (1975) Георгия Данелии, "Женитьба" (1977) Виталия Мельникова, "Непрофессионалы" (1985) Сергея Бодрова, "Гений" (1991) Виктора Титова, сериале "Петербургские тайны" (1994-1998) и др.
В 2000-х годах Валентина Талызина играла главные роли в сериалах "Линии судьбы" (2003), "Городской романс" (2006), "Расплата за грехи" (2006-2007), "На пути к сердцу" (2007), "Срочно в номер" (2007, 2008, 2011), "Знак истинного пути" (2012), а также роли в сериалах "Достоевский" (2010) и "Откровения" (2011), фильмах "Операция "Эники-Беники" (2004), "Джоник" (2006), "Ирония судьбы. Продолжение" (2007), "Рейдер" (2010), "Старинные часы" (2011) и др.
Среди ее киноработ последних лет – роли в фильмах и сериалах "Екатерина" (2014), "Новогодний папа" (2014), "Верю не верю" (2015), "Кухня" (2015), "Закрой глаза" (2016), "Маруся. Трудные взрослые" (2019).
Всего в кино актриса сыграла свыше 130 ролей.
Ее голос звучит в любимом зрителями мультфильме "Трое из Простоквашино" (1978-1984), а песня в ее исполнении "Кабы не было зимы" стала народным хитом.
Талызина также имеет большой опыт озвучивания фильмов. Помимо героини Барбары Брыльски в "Иронии судьбы...", она озвучила Лилиту Озолиню в фильме "Долгая дорога в дюнах" (1980-1981), ее голосом говорят героини Элеоноры Зубковой в картине "ТАСС уполномочен заявить" (1984), Ларисы Гузеевой в фильме "В той области небес" (1992). В 2006 году Талызина вновь "отдала" свой голос героине Барбары Брыльски в мюзикле "1-й скорый".
Актриса является сценаристом документального историко-биографического фильма "Женщины в жизни Ивана Бунина" (1994).
Валентина Талызина – народная артистка РСФСР (1985). Награждена орденами Почета (2005), Дружбы (2010), "За заслуги перед Отечеством IV степени (2017).
Она стала дважды лауреатом премии "Золотой орел" в номинации "Лучшая женская роль на телевидении" – за 2004 год за исполнение роли сериале "Линии судьбы" и за 2011 год за роль в сериале "Достоевский".
Актриса была замужем за художником Леонидом Непомнящим. Ее дочь Ксения – актриса Центрального академического Театра Российской Армии.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
000000
Обсудить 0
Валентина ТалызинаОмскСправки
Рекомендуем
Олег Матыцин
Биография Олега Матыцина
Кровавое воскресенье. Демонстрация петербургских рабочих 9 января 1905 года.
"Кровавое воскресенье" (1905)
Подбор пароля на компьютере
СМИ: хакеры из КНР могут быть замешаны в атаке на Mitsubishi Electric
Покупка одежды
Исследование сравнило траты мужчин и женщин из России за границей
Донор сдает кровь
Московская область стала лидером в ЦФО по заготовке донорской крови
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
На Сахалина одобрили сохранение в кабмине кураторов Дальнего Востока
Монета номиналом один рубль с символикой Российского рубля
Соцпомощь в 2019 году получили почти 100 тысяч жителей Подмосковья
Вид на планету Земля из космоса
В "КосмоКурсе" рассказали об ожидаемой прибыли от космического туризма
Здание правительства РФ
Политологи рассказали, чем в первую очередь займется новый кабмин
Полиция во время акции протеста в Бейруте
В Бейруте полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов
Кибербезопасность
Мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет, заявили в Group-IB
Министерство финансов США в Вашингтоне
США внесли в санкционные списки 15 венесуэльских бизнес-джетов
Мужчина ремонтирует забор, поврежденный наводнением в Тулуне
В Приангарье сообщили, сколько семей из зоны паводка приобрели жилье
Покупка гречневой крупы
В России поставили задачу превышения экспорта продуктов над импортом
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи на полях Международной конференции по Ливии в Берлине
В Кремле оценили итоги встречи по Ливии в Берлине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:54Митрополит Иларион рассказал о своих миллионных доходах
07:52В КНР рассказали, из-за чего растет риск распространения коронавируса
07:50SpaceX планирует в пятницу вывести на орбиту 60 интернет-спутников
07:48В Китае сообщили о мерах снижения риска распространения нового вируса
07:46Прокуратура опровергла данные о взрыве на горящем у Колымы траулере
07:42Митрополит Иларион рассказал, кто заинтересован в "компромате" на него
07:39Митрополит Иларион рассказал, на какой машине он ездит на самом деле
07:33Зарубежные метеорологи обещают "розовый" февраль в Европейской России
07:29Осужденный экс-мэр Владивостока будет отбывать наказание в Приморье
07:26В КНДР прошли переговоры о сотрудничестве с Россией в авиаперевозках
07:22Митрополит Иларион опроверг данные о жилье за миллион евро в Испании
07:17В Национальном родительском комитете оценили назначение Кравцова
07:13Калягин поблагодарил Голодец за вклад в проведение Года театра
07:10В Абхазии стартовала кампания по выборам президента
07:09Режиссер "Мулан" заявила, что в фильме не будет дракона Мушу
07:07В Ливане МВД призывает демонстрантов к мирному протесту
07:07Эксперты назвали страны, которые хотели бы посетить российские туристы
07:04Исследование: сумма автокредита в России в 2019 году упала на 6,5%
07:02В КНДР подтвердили назначение нового министра обороны
06:58Стало известно, на какие автомобили россияне чаще всего берут кредиты
Лента новостейМолния