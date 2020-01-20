Биография Федерико Феллини

В школьные годы он сделал себе имя как карикатурист, по поручению менеджера кинотеатра он рисовал портреты звезд кино.

В 1938 году Феллини сотрудничал с журналом La Domenica del Corriere и флорентийским еженедельником "420"

В начале 1939 года он переехал в Рим и работал в журнале Marc’Aurelio, где вел постоянные рубрики, публикуя свои иллюстрированные юмористические рассказы. Благодаря знакомству с режиссером Стефано Ванциной (Стено), Феллини стал пробовать свои силы в кино, участвуя в написании сценариев ряда комедийных фильмов, позднее выступая как соавтор-кинодраматург.

Осенью 1943 года Феллини женился на Джульетте Мазине (1921-1994), исполнительнице роли Паллины на радио в написанных им скетчах, брак с которой знаменовал их полувековое творческое сотрудничество.

Знакомство в 1945 году с Роберто Росселини, "отцом неореализма", значительно повлияло на мировоззрение и будущее творчество Феллини. Начиная со ставшего манифестом неореализма фильма Роберто Росселлини "Рим, открытый город" (Rome, Open City, 1945) Феллини участвовал в постановке картин в качестве ассистента режиссера. Поработав соавтором сценария и ассистентом режиссера еще на нескольких фильмах Росселлини и других неореалистов, в 1950 году совместно с режиссером Альберто Латтуадой Феллини снял фильм "Огни варьете" (Luci di varieta), а затем свой первый самостоятельный фильм – комедию "Белый шейх" ( Sceicco bianco, 1952 ).

В 1953 году на экраны вышел его оригинальный, навеянный автобиографическими мотивами фильм "Маменькины сынки" (I vitelloni) – групповой портрет молодого поколения провинциалов, для которых война и движение Сопротивления уже не имели мировоззренческого значения.

Фильм "Дорога" (La Strada, 1954) принес Феллини и исполнительнице главной роли Джульетте Мазине мировую известность, лента завоевала премию "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке, но в Италии картина подверглась критике за окончательный разрыв с канонами неореализма. Картина сыграла существенную роль в развитии киноискусства, показав возможность притчевого построения общепонятного фильма.

В картине Феллини "Сладкая жизнь" (La Dolce Vita, 1960) режиссер показал опустошенность и неустойчивость благополучной и пресыщенной жизни. Фильм завоевал главный приз Каннского кинофестиваля.

Начиная с картины "Джульетта и духи" (Giulietta Degli Spiriti, 1964), Феллини все фильмы снимал в цвете, создавая красочный полуфантастический мир, связанный не столько с окружающей действительностью, сколько с детским и мифологическим сознанием.

В конце 1960-х годов он снял для телевидения документальный фильм "Блокнот режиссера" (Fellini: A Director's Notebook, 1969), затем – автобиографическую трилогию "Клоуны" (I Clowns, 1970, телефильм), "Рим" (Roma, 1972) и "Амаркорд" (Amarcord, 1973), последний из которых получил "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке. Личностную мифологизированную трактовку античности и истории XVIII века представляли его ленты "Сатирикон Феллини" (Fellini - Satyricon, 1969) и "Казанова Федерико Феллини" (Il Casanova Di Federico Fellini, 1976).

Философская притча "Репетиция оркестра" (Prova D'orchestra, 1978) возродила универсальную, новаторскую манеру режиссера.

В 1980-х годах Феллини снял саркастический антифеминистский памфлет "Город женщин" (La Cittа delle donne, 1980), ностальгические вариации на темы модерна как большого стиля "И корабль плывет" (E la nave va, 1983), антителевизионный шарж "Джинджер и Фред" (Ginger E Fred, 1985), попурри на собственные кинематографические темы в "Интервью" (Intervista, 1986).

Последним его художественным фильмом стала поэтическая аллегория "Голос луны" (La Voce della luna, 1990), где режиссер представил мир с точки зрения безобидного помешанного, только что вышедшего из психбольницы.

Несмотря на отрицательное отношение к телевидению и рекламе, выраженное в фильме "Джинджер и Фред", Феллини снял также несколько рекламных роликов для "Биттер Кампари" (1984), "Ригатони Барилла" (1986) и Банка ди Рома (три ролика, 1992).

31 октября 1993 года Федерико Феллини скончался в Риме, похоронен в Римини в семейном склепе.

Режиссер был удостоен престижных кинематографических наград – призов Каннского международного кинофестиваля (1957, 1960, 1987) и Венецианского международного кинофестиваля (1953, 1954 (два), 1969, 1970, 1985), премии BAFTA (1978, 1987), премии "Давид Ди Донателло" (1957, 1960, 1974, 1984 (две) и 1986 (две)), итальянского "Золотого Глобуса" (1975, 1984, 1986, 1988), Московского международного кинофестиваля (1963, 1987) и др.