https://ria.ru/20210304/kino-1599796148.html

Премьеры недели, которые стоит посмотреть в кино

Премьеры недели, которые стоит посмотреть в кино

Таких недель, как эта, уже давно не бывало — столько интересных премьер. Кажется, дистрибьюторы рассчитывают, что уже совсем скоро вернутся прекрасные времена,... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T08:00

2021-03-04T08:00

2021-03-04T08:14

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новости культуры

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кар-вай вонг

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости, Егор Беликов. Таких недель, как эта, уже давно не бывало — столько интересных премьер. Кажется, дистрибьюторы рассчитывают, что уже совсем скоро вернутся прекрасные времена, когда в кино шли безбоязненно. О пяти картинах, ради которых стоит отсидеть в зале в маске, — в материале РИА Новости."Белый снег" (2021)Главная отечественная премьера — "Белый снег", байопик о лыжнице Елене Вяльбе, трижды олимпийской золотой медалистке (в главной роли Ольга Лерман, симпатичная артистка из сериала "Родком").Режиссер Николай Хомерики раньше был ярким независимым режиссером, фаворитом Канн: его ранний короткий метр получил приз в студенческой программе, полнометражная "Сказка про темноту" — в программе "Особый взгляд". А до обидного неизвестная картина "Сердца бумеранг" о машинисте метро с пороком сердца — одна из лучших российских лент XXI века.Сейчас Хомерики снимает большие дорогие фильмы: "Ледокол", "Селфи" с Хабенским по сценарию Сергея Минаева, "Девятая" и вот теперь "Белый снег".Во всех этих лентах, впрочем, еще ощущается тот независимый постановщик, который всюду привносит собственное виденье. Кроме того, над новой картиной с ним поработали замечательный оператор Федор Лясс и всемирно известный композитор Алексей Айги."Любовное настроение" (2000)Сразу два старых фильма в виде цифровых реставраций выходят в российский прокат. Раньше их показывали разве что в формате мутных, иногда пиратских спецпоказов. Как это часто бывает, архивное кино может оказаться лучше нового. Так что если не хотите рисковать и боитесь разочароваться, выбирайте или "Любовное настроение", или картину "Джульетта и духи".Этот гонконгский фильм (хотя снят в Таиланде) Вонга Кар-вая 2000 года — возможно, величайшая мелодрама в истории. Он и она (Тони Люн Чу Вай и Мэгги Чун, эти два имени должен знать каждый синефил, а не только китайские ценители) — соседи по доходному дому. Неожиданно они начинают подозревать, что супруги изменяют им друг с другом.Впоследствии и они, захлестнутые чужим любовным настроением, понемногу начинают сближаться. Но никакой пошлости — только чистые чувства. Снято это так, как возможно только в Азии: поразительный подбор цветов, удивительный вкус во всем — от интерьеров до костюмов, потрясающе поэтичные слова, будто позаимствованные из хайку какого-нибудь Мацуо Басё.Перед нами чистое искусство — о любви, которой не должно было быть и которой почти и не было. Кстати, мы так и не увидим лиц жены и мужа главных героев — их в этой истории словно нет вовсе."Джульетта и духи" (1965)Джульетта (Джульетта Мазина) — жена буржуа, которая обнаружила, что муж ей изменяет. Она борется с косными устоями тогдашнего общества и параллельно общается с невидимыми духами, призраками, обитающими лишь в ее голове.Кстати, Вуди Аллен очень вольно адаптировал этот крайне профеминистический и вроде бы несложный сюжет в фильме 1990 года "Элис", где снялась Миа Фэрроу, его тогдашняя подруга, а теперь — враг и обвинительница в сексуальном насилии к ее приемной дочери.Ничего подобного тому, что было у Аллена и в фильме "Джульетта и духи", не случилось в семье режиссера Федерико Феллини и его музы, актрисы Мазины: они прожили душа в душу вплоть до самой смерти маэстро. До сих пор все творческие пары сравнивают с ними.На момент выхода картину не приняли на родине, и Феллини даже заставили вернуть часть бюджета государству из собственного кармана. Но фильм получил "Золотой глобус" как "лучший иностранный". Жаль, тогда итальянцы еще не знали, что Федерико не умеет снимать плохих картин. "Джульетта и духи" — один из тихих шедевров в его фильмографии."Рок-н-рольщики" (2015)Ирландский фильм — не совсем новый, но до нашего проката добрался только спустя шесть лет и под другим названием: ранее был известен как "Синг-стрит", а теперь его из коммерческих соображений переименовали в "Рок-н-рольщиков". Но суть, конечно, не изменилась — это по-прежнему довольно трогательная, хотя, пожалуй, чересчур сентиментальная музыкально-романтическая комедия про двух тинейджеров.В центре сюжета — подростковый конфликт главного героя с обществом, который выражается в умеренном протесте против школьных порядков и участии в музыкальной кавер-группе. Словом, на экране много света, счастья, молодости и любимых англоязычных песен. "Синг-стрит" в свое время прославился благодаря почти стопроцентно положительной критике и юной актрисе Люси Бойнтон, которая из-за этой роли попала в Голливуд и снялась в фильмах "Убийство в Восточном Экспрессе" и "Богемская рапсодия"."Райя и последний дракон" (2021)Транснациональная корпорация Disney делает семейные мультфильмы так, чтобы ни в коем случае не покоробить чувства целевой аудитории. То есть на их картины можно идти совершенно спокойно: это будет нескучно, но вы вряд ли увидите что-то супернеожиданное (речь, конечно, не идет о студии Pixar, которая реально двигает киноискусство вперед чуть ли не ежегодно)."Райя и последний дракон" — как раз из таких предсказуемых фильмов в азиатском стиле (чем-то неуловимо напоминает "Мулан").Девочка Райя — дочь вождя одного из племен выдуманной страны Кумандра. Она отправляется в путешествие, чтобы разбудить последнего живого дракона по имени Сису, и это должно помирить всех кумандровцев. Словом, сюжет знакомый, но детям наверняка понравится."Джульетта и духи" выходит в прокат 6-го, остальные картины — 4 марта.

https://ria.ru/20210226/trier-1598973382.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, pixar, кар-вай вонг, николай хомерики, the walt disney company, вуди аллен (стюарт конигсберг), голливуд, федерико феллини