https://ria.ru/20220601/pazolini-1792265544.html

Квартиру, где в жил режиссер Пазолини, передадут в дар Риму

Квартиру, где в жил режиссер Пазолини, передадут в дар Риму - РИА Новости, 01.06.2022

Квартиру, где в жил режиссер Пазолини, передадут в дар Риму

Римская квартира, в которой в начале 1950-х годов жил и работал выдающийся итальянский поэт, кинорежиссер и драматург Пьер Паоло Пазолини, вскоре будет передана РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T10:33

2022-06-01T10:33

2022-06-01T10:33

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РИМ, 1 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Римская квартира, в которой в начале 1950-х годов жил и работал выдающийся итальянский поэт, кинорежиссер и драматург Пьер Паоло Пазолини, вскоре будет передана в дар городу, сообщил во вторник вечером журналистам мэр столицы Роберто Гуалтьери.Двухкомнатную квартирку близ печально известной тюрьмы "Ребиббия" Пазолини снял в 1951 году, когда вместе с матерью перебрался в столицу и устроился работать учителем средней школы. Позднее туда же переехал и его отец, бывший пехотный офицер. Именно в этом доме на бедной римской окраине были написаны первые страницы романа "Лихие ребята".В прошлом году скромная квартира была выставлена на продажу. Активисты ряда молодежных и культурных ассоциаций немедленно начали сбор подписей, требуя признать ее объектом исторического наследия и организовать там небольшой центр имени Пазолини. Однако столичные власти не проявили интереса к инициативе. В ноябре квартиру выставили на торги с начальной ценой в 122 850 евро. Однако покупателя на столь необычный объект недвижимости не нашлось.Во вторник неожиданно стало известно, что квартиру Пазолини приобрел известный итальянский кино- и телепродюсер Пьетро Валсекки.Он же уведомил столичного градоначальника о своем решении передать квартиру, где жил Пазолини, в дар городу. Примечательно, что это произойдет в год, когда Италия отмечает столетие со дня рождения гениального маэстро.Итальянский кинорежиссер, поэт, писатель Пьер Паоло Пазолини родился 5 мая 1922 года в Болонье. До начала режиссерской карьеры в 1954-1962 годах Пазолини написал около 15 сценариев к фильмам, включая "Ночи Кабирии" Федерико Феллини, "Мрачный жнец" Бернардо Бертолуччи, "Бурная ночь" Мауро Болоньини и другие. В начале 1960-х годов Пазолини дебютировал как режиссер. Среди главных его работ — фильмы "Мама Рома" (1962), "Декамерон" (1971), "Сало, или 120 дней Содома" (1975). Пазолини был убит в 1975 году при невыясненных обстоятельствах.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

италия, болонья, федерико феллини, бернардо бертолуччи, кино и сериалы, рим, новости культуры