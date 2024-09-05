https://ria.ru/20240905/fontan-1970824694.html

Власти Рима предлагают ограничить доступ к фонтану Треви

Власти Рима предлагают ограничить доступ к фонтану Треви - РИА Новости, 05.09.2024

Власти Рима предлагают ограничить доступ к фонтану Треви

Власти Рима вернулись к идее ограничения свободного подхода к одной из главных достопримечательностей города – фонтану Треви, который в последнее время все чаще РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T14:08

2024-09-05T14:08

2024-09-05T14:08

новости - туризм

рим

федерико феллини

галерея уффици

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576701507_0:212:3000:1900_1920x0_80_0_0_b9597b7b8d1f8d537fdb490d84ae2213.jpg

РИМ, 5 сен – РИА Новости. Власти Рима вернулись к идее ограничения свободного подхода к одной из главных достопримечательностей города – фонтану Треви, который в последнее время все чаще подвергается вандализму, заявил мэр итальянской столицы Роберто Гуалтьери. Еще год назад советник по вопросам туризма мэрии Рима Алессандро Онорато предложил ограничить доступ к фонтану для контроля за многочисленными туристами, посещающими барочный монумент. В среду он вернулся к этой идее в интервью газете Corriere della Sera, выступив за введение символической платы для подхода к водам Треви. "Мы раздумываем над этой очень конкретной гипотезой, мы решили изучить и выяснить, почему ситуация становится очень трудноуправляемой с технической точки зрения. Даже местные полицейские нам всегда это говорят: существует концентрация людей, что затрудняет адекватную охрану памятника", - заявил в среду Гуалтьери журналистам. По его словам, охрана памятника будет "в интересах туристов, приезжающих со всего мира, чтобы насладиться его красотой". В этой связи, сказал градоначальник, после предложения Онорато мэрия "решила изучить некоторые технические решения". Советник накануне заявил, что доступ к фонтану стоит сделать ограниченным по времени и на основе предварительного бронирования. В таком случае, отметил он, стоимость билета для туристов составила бы 1 евро. Фонтан Треви неоднократно подвергается различным актам вандализма, в основном связанным с купанием в его водах. Желающих испытать эмоции героини Аниты Экберг из "Сладкой жизни" Федерико Феллини не останавливают штрафы в 450 евро. Один из последних эпизодов произошел в конце августа: штраф вручили итальянке, которая просто хотела помочить в знаменитом фонтане ноги. В июле прошлого года другая римская достопримечательность – античный Пантеон также впервые стал платным для туристов. По итогам года он сразу оказался на втором месте среди итальянских достопримечательностей с 5,2 миллиона посетителей, потеснив флорентийскую Галерею Уффици.

https://ria.ru/20240817/turizm-1966740965.html

https://ria.ru/20240506/aktivistki-1944248652.html

рим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, рим, федерико феллини, галерея уффици