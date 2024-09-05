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Власти Рима предлагают ограничить доступ к фонтану Треви - РИА Новости, 05.09.2024
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14:08 05.09.2024
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Власти Рима предлагают ограничить доступ к фонтану Треви
Власти Рима предлагают ограничить доступ к фонтану Треви - РИА Новости, 05.09.2024
Власти Рима предлагают ограничить доступ к фонтану Треви
Власти Рима вернулись к идее ограничения свободного подхода к одной из главных достопримечательностей города – фонтану Треви, который в последнее время все чаще РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T14:08
2024-09-05T14:08
новости - туризм
рим
федерико феллини
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РИМ, 5 сен – РИА Новости. Власти Рима вернулись к идее ограничения свободного подхода к одной из главных достопримечательностей города – фонтану Треви, который в последнее время все чаще подвергается вандализму, заявил мэр итальянской столицы Роберто Гуалтьери. Еще год назад советник по вопросам туризма мэрии Рима Алессандро Онорато предложил ограничить доступ к фонтану для контроля за многочисленными туристами, посещающими барочный монумент. В среду он вернулся к этой идее в интервью газете Corriere della Sera, выступив за введение символической платы для подхода к водам Треви. "Мы раздумываем над этой очень конкретной гипотезой, мы решили изучить и выяснить, почему ситуация становится очень трудноуправляемой с технической точки зрения. Даже местные полицейские нам всегда это говорят: существует концентрация людей, что затрудняет адекватную охрану памятника", - заявил в среду Гуалтьери журналистам. По его словам, охрана памятника будет "в интересах туристов, приезжающих со всего мира, чтобы насладиться его красотой". В этой связи, сказал градоначальник, после предложения Онорато мэрия "решила изучить некоторые технические решения". Советник накануне заявил, что доступ к фонтану стоит сделать ограниченным по времени и на основе предварительного бронирования. В таком случае, отметил он, стоимость билета для туристов составила бы 1 евро. Фонтан Треви неоднократно подвергается различным актам вандализма, в основном связанным с купанием в его водах. Желающих испытать эмоции героини Аниты Экберг из "Сладкой жизни" Федерико Феллини не останавливают штрафы в 450 евро. Один из последних эпизодов произошел в конце августа: штраф вручили итальянке, которая просто хотела помочить в знаменитом фонтане ноги. В июле прошлого года другая римская достопримечательность – античный Пантеон также впервые стал платным для туристов. По итогам года он сразу оказался на втором месте среди итальянских достопримечательностей с 5,2 миллиона посетителей, потеснив флорентийскую Галерею Уффици.
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новости - туризм, рим, федерико феллини, галерея уффици
Новости - Туризм, Рим, Федерико Феллини, Галерея Уффици
Власти Рима предлагают ограничить доступ к фонтану Треви

Мэр Рима Гуалтьери: власти вернулись к идее ограничения доступа к фонтану Треви

© AP Photo / Cecilia FabianoФонтан Треви в Риме.
Фонтан Треви в Риме. - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© AP Photo / Cecilia Fabiano
Фонтан Треви в Риме. . Архивное фото
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РИМ, 5 сен – РИА Новости. Власти Рима вернулись к идее ограничения свободного подхода к одной из главных достопримечательностей города – фонтану Треви, который в последнее время все чаще подвергается вандализму, заявил мэр итальянской столицы Роберто Гуалтьери.
Еще год назад советник по вопросам туризма мэрии Рима Алессандро Онорато предложил ограничить доступ к фонтану для контроля за многочисленными туристами, посещающими барочный монумент. В среду он вернулся к этой идее в интервью газете Corriere della Sera, выступив за введение символической платы для подхода к водам Треви.
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"Мы раздумываем над этой очень конкретной гипотезой, мы решили изучить и выяснить, почему ситуация становится очень трудноуправляемой с технической точки зрения. Даже местные полицейские нам всегда это говорят: существует концентрация людей, что затрудняет адекватную охрану памятника", - заявил в среду Гуалтьери журналистам.
По его словам, охрана памятника будет "в интересах туристов, приезжающих со всего мира, чтобы насладиться его красотой". В этой связи, сказал градоначальник, после предложения Онорато мэрия "решила изучить некоторые технические решения".
Советник накануне заявил, что доступ к фонтану стоит сделать ограниченным по времени и на основе предварительного бронирования. В таком случае, отметил он, стоимость билета для туристов составила бы 1 евро.
Фонтан Треви неоднократно подвергается различным актам вандализма, в основном связанным с купанием в его водах. Желающих испытать эмоции героини Аниты Экберг из "Сладкой жизни" Федерико Феллини не останавливают штрафы в 450 евро. Один из последних эпизодов произошел в конце августа: штраф вручили итальянке, которая просто хотела помочить в знаменитом фонтане ноги.
В июле прошлого года другая римская достопримечательность – античный Пантеон также впервые стал платным для туристов. По итогам года он сразу оказался на втором месте среди итальянских достопримечательностей с 5,2 миллиона посетителей, потеснив флорентийскую Галерею Уффици.
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