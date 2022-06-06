https://ria.ru/20220606/posylka-1793454642.html
В посольство Франции в Москве пришла подозрительная посылка из Крыма
В посольство Франции в Москве пришла подозрительная посылка из Крыма - РИА Новости, 06.06.2022
В посольство Франции в Москве пришла подозрительная посылка из Крыма
Странная посылка пришла из Крыма в посольство Франции в Москве – внутри кости и письмо, а само отправление сделано от имени покойного продюсера Пьетро... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T13:38
2022-06-06T13:38
2022-06-06T13:38
россия
республика крым
франция
происшествия
федерико феллини
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Странная посылка пришла из Крыма в посольство Франции в Москве – внутри кости и письмо, а само отправление сделано от имени покойного продюсера Пьетро Нотарианни, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах в понедельник.О необычной посылке в полицию еще в пятницу (ранее об этом не было известно) сообщила сотрудница посольства Франции."Открыв посылку, женщина обнаружила кости и письмо на французском языке. Содержание письма заключалось в следующем: "Вам предлагаю сувениры из Крыма, предыдущие у меня не было времени собрать. Желаю успешного получения. Благодарю. P.S. Кто будет покупать на бирже Лафарж, когда курс упадет, а техники и умения еще будут на месте". Посылка была отправлена из Крыма", - рассказал собеседник агентства, отметив, что отправителем значился Пьетро Нотарианни.Полицейские изъяли синюю картонную коробку, в которой помимо прочего были свертки с неизвестным содержимым и 11 бахил. Собеседник добавил, что сейчас правоохранители проводят проверку, назначена экспертиза.Нотарианни, выступивший продюсером ряда известных кинокартин ("Гибель богов" и "Леопард" Лукино Висконти, "Интервью" Федерико Феллини), скончался в Риме еще в 2006 году.
https://ria.ru/20220325/posol-1780148554.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика крым, франция, происшествия, федерико феллини
В посольство Франции в Москве пришла подозрительная посылка из Крыма
Источник: в посольство Франции в Москве пришла посылка из Крыма с костями и письмом внутри
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Странная посылка пришла из Крыма в посольство Франции в Москве – внутри кости и письмо, а само отправление сделано от имени покойного продюсера Пьетро Нотарианни, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах в понедельник.
О необычной посылке в полицию еще в пятницу (ранее об этом не было известно) сообщила сотрудница посольства Франции
.
"Открыв посылку, женщина обнаружила кости и письмо на французском языке. Содержание письма заключалось в следующем: "Вам предлагаю сувениры из Крыма, предыдущие у меня не было времени собрать. Желаю успешного получения. Благодарю. P.S. Кто будет покупать на бирже Лафарж, когда курс упадет, а техники и умения еще будут на месте". Посылка была отправлена из Крыма", - рассказал собеседник агентства, отметив, что отправителем значился Пьетро Нотарианни.
Полицейские изъяли синюю картонную коробку, в которой помимо прочего были свертки с неизвестным содержимым и 11 бахил. Собеседник добавил, что сейчас правоохранители проводят проверку, назначена экспертиза.
Нотарианни, выступивший продюсером ряда известных кинокартин ("Гибель богов" и "Леопард" Лукино Висконти, "Интервью" Федерико Феллини
), скончался в Риме
еще в 2006 году.