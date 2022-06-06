https://ria.ru/20220606/posylka-1793454642.html

В посольство Франции в Москве пришла подозрительная посылка из Крыма

В посольство Франции в Москве пришла подозрительная посылка из Крыма - РИА Новости, 06.06.2022

В посольство Франции в Москве пришла подозрительная посылка из Крыма

Странная посылка пришла из Крыма в посольство Франции в Москве – внутри кости и письмо, а само отправление сделано от имени покойного продюсера Пьетро... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T13:38

2022-06-06T13:38

2022-06-06T13:38

россия

республика крым

франция

происшествия

федерико феллини

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152469/61/1524696151_0:89:3068:1815_1920x0_80_0_0_f9323e3dcbd8c3349bef0e7b55478288.jpg

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Странная посылка пришла из Крыма в посольство Франции в Москве – внутри кости и письмо, а само отправление сделано от имени покойного продюсера Пьетро Нотарианни, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах в понедельник.О необычной посылке в полицию еще в пятницу (ранее об этом не было известно) сообщила сотрудница посольства Франции."Открыв посылку, женщина обнаружила кости и письмо на французском языке. Содержание письма заключалось в следующем: "Вам предлагаю сувениры из Крыма, предыдущие у меня не было времени собрать. Желаю успешного получения. Благодарю. P.S. Кто будет покупать на бирже Лафарж, когда курс упадет, а техники и умения еще будут на месте". Посылка была отправлена из Крыма", - рассказал собеседник агентства, отметив, что отправителем значился Пьетро Нотарианни.Полицейские изъяли синюю картонную коробку, в которой помимо прочего были свертки с неизвестным содержимым и 11 бахил. Собеседник добавил, что сейчас правоохранители проводят проверку, назначена экспертиза.Нотарианни, выступивший продюсером ряда известных кинокартин ("Гибель богов" и "Леопард" Лукино Висконти, "Интервью" Федерико Феллини), скончался в Риме еще в 2006 году.

https://ria.ru/20220325/posol-1780148554.html

россия

республика крым

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, республика крым, франция, происшествия, федерико феллини