А напоследок я сниму: Аллен возвращается с фильмом "Фестиваль Рифкина"
08:00 02.01.2021 (обновлено: 11:49 02.01.2021)
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"Кадр из фильма Вуди Аллена "Фестиваль Рифкина"
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости, Егор Беликов. Новый фильм Вуди Аллена "Фестиваль Рифкина", который уже сейчас в прокате, не претендует на сверхоригинальность. Но это приятный и уютный новогодний подарок поклонникам 85-летнего режиссера. Как подготовиться к просмотру и зачем вообще идти в кино на эту ленту — в материале РИА Новости.
Скандальное прошлое
© AP Photo / Francois MoriАмериканский кинорежиссер Вуди Аллен и его жена Сун-И Превин. 2008 год
© AP Photo / Francois Mori
Американский кинорежиссер Вуди Аллен и его жена Сун-И Превин. 2008 год
Прежде чем говорить о новом фильме Аллена, необходимо, конечно, предупредить о спорных моментах режиссерской биографии. Итак, Аллена ни один суд не признал виновным в домогательствах к дочери подруги, актрисы Мии Фэрроу. Но все равно прогрессивное кинематографическое сообщество его заклеймило. Ведь с тех самых пор режиссер живет вместе с приемной дочерью той же Фэрроу, кореянкой Сун-И Превин, с которой они сошлись, еще пока он встречался с Мией. С другой стороны, пара до сих пор жената — уже 23 года.
В общем, история мутная. Сегодня принято переосмысливать предыдущие фильмы Аллена (особенно "Манхэттен"), исходя из предположения, что там он рассказывает личные истории и навязывает собственные взгляды. Впрочем, наверное, любой режиссер всегда снимает немного о себе.
Путешествие Аллена
© Фото : "Централ Партнершип"Кадр из фильма Вуди Аллена "Полночь в Париже"
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Кадр из фильма Вуди Аллена "Полночь в Париже"
© Фото : "Централ Партнершип"
© Antena 3 Films (2008) Кадр из фильма "Вики Кристина Барселона".
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Кадр из фильма "Вики Кристина Барселона".
© Antena 3 Films (2008)
© Фото : "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Римские приключения"
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Кадр из фильма "Римские приключения"
© Фото : "Централ Партнершип"
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Кадр из фильма Вуди Аллена "Полночь в Париже"
© Фото : "Централ Партнершип"
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Кадр из фильма "Вики Кристина Барселона".
© Antena 3 Films (2008)
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Кадр из фильма "Римские приключения"
© Фото : "Централ Партнершип"
В новом фильме Вуди продолжает европейскую гастроль: "Вики Кристина Барселона", "Полночь в Париже", "Магия лунного света" (действие происходит на Лазурном берегу), "Римские приключения". В 2020 году он снова вернулся в Испанию, но совсем в другой город. Сан-Себастьян — удивительный самобытный курорт в Стране Басков, где уже много лет проходит один из важнейших европейских кинофестивалей. Это и есть место действия картины, там же состоялась и премьера.
Сюжет и альтер-эго
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
Уоллес Шоун и Джина Гершон в фильме "Фестиваль Рифкина"
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Уоллес Шоун и Джина Гершон в фильме "Фестиваль Рифкина"
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
Елена Анайя в фильме "Фестиваль Рифкина"
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Елена Анайя в фильме "Фестиваль Рифкина"
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
Кадр из фильма Вуди Аллена "Фестиваль Рифкина"
3 из 3
Кадр из фильма Вуди Аллена "Фестиваль Рифкина"
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
1 из 3
Уоллес Шоун и Джина Гершон в фильме "Фестиваль Рифкина"
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
2 из 3
Елена Анайя в фильме "Фестиваль Рифкина"
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
3 из 3
Кадр из фильма Вуди Аллена "Фестиваль Рифкина"
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
Туда в качестве пресс-атташе прибывает профессиональная и амбициозная Сью (Джина Гершон) вместе с мужем Мортом (Уоллес Шоун), непутевым, излишне философствующим писателем-неудачником.
Каждый, кто видел хоть один фильм Вуди Аллена, знает: там всегда есть персонаж, напоминающий самого автора.
Так и здесь: Морт (неспроста имя переводится с французского как "смерть") — очевидное альтер-эго — невротик, бесконечно размышляющий над вечными вопросами и никогда не находящий на них ответов.
К переоценке ценностей Морта толкает предчувствие сразу двух курортных романов. Сперва протагонисту кажется, будто что-то неладное готовится у Сью с ее клиентом, напыщенным режиссером Филиппом (Луи Гаррель). Затем ипохондрик Морт оказывается у симпатичного врача по имени Джо Рохас (Елена Анайя). Терзания героя рифмуются с его же переживаниями по поводу современного состояния кинематографа. Разумеется, престарелый сноб считает, что фильмы сейчас снимают не те и не так.
Отсылки к другим лентам
© Фото : RKO Radio Pictures. 1941Орсон Уэллс в фильме "Гражданин Кейн"
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Орсон Уэллс в фильме "Гражданин Кейн"
© Фото : RKO Radio Pictures. 1941
© Cineriz/Francinex (1963)Кадр из фильма "Восемь с половиной"
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Кадр из фильма "Восемь с половиной"
© Cineriz/Francinex (1963)
© Les Productions Georges de Beauregard/Impéria/SNC (1960)Кадр из фильма "На последнем дыхании", 1960.
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Кадр из фильма "На последнем дыхании", 1960.
© Les Productions Georges de Beauregard/Impéria/SNC (1960)
© Фото : Les Films du Carrosse/Sédif Productions (1961)Кадр из фильма "Жюль и Джим"
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Кадр из фильма "Жюль и Джим"
© Фото : Les Films du Carrosse/Sédif Productions (1961)
© Svensk Filmindustri (SF) AB (1957)Кадр из фильма "Седьмая печать".
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Кадр из фильма "Седьмая печать".
© Svensk Filmindustri (SF) AB (1957)
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Орсон Уэллс в фильме "Гражданин Кейн"
© Фото : RKO Radio Pictures. 1941
2 из 5
Кадр из фильма "Восемь с половиной"
© Cineriz/Francinex (1963)
3 из 5
Кадр из фильма "На последнем дыхании", 1960.
© Les Productions Georges de Beauregard/Impéria/SNC (1960)
4 из 5
Кадр из фильма "Жюль и Джим"
© Фото : Les Films du Carrosse/Sédif Productions (1961)
5 из 5
Кадр из фильма "Седьмая печать".
© Svensk Filmindustri (SF) AB (1957)
В итоге зритель вместе с рефлексирующим персонажем оказывается внутри его престранных черно-белых снов, вдохновленных классикой мирового кино: "Гражданином Кейном" Орсона Уэллса, "Восемь с половиной" Федерико Феллини, "На последнем дыхании" Жан-Люка Годара, "Жюлем и Джимом" Франсуа Трюффо, "Ангелом-истребителем" Луиса Бунюэля и, конечно, "Седьмой печатью" и"Персоной" любимого режиссера Вуди Аллена.
Не стоит пугаться, что список фильмов-референсов оказался таким длинным. Хотя лучше бы, конечно, посмотреть все это заранее — иначе не получить подлинного синефильского удовольствия от прекрасных уважительных пародий Вуди на великие картины. С другой стороны, именно в этих вставных эпизодах, в одном из которых, кстати, сыграл саму Смерть оскаровский лауреат Кристоф Вальц, и состоит вся суть картины.
Знакомый Аллен
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"Кадр из фильма Вуди Аллена "Фестиваль Рифкина"
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
Кадр из фильма Вуди Аллена "Фестиваль Рифкина"
Поначалу кажется, что режиссер развлекает зрителей стандартным сюжетом о любви, которая всегда случается внезапно. Но чем ближе к финалу, тем понятнее, что лысеющий, низкий, вечно глуповато улыбающийся Морт не сойдется с сексуальной медсестрой. И семья его непременно развалится — у них с женой нет ничего общего, пусть даже они оба каким-то образом связаны с киноиндустрией. Но неожиданно грустная концовка превращается в результате в хеппи-энд.
Разумеется, "Фестиваль Рифкина" — вовсе не инновация для пожилого Аллена. Эта картина не делает его снова всенародно любимым, не очищает репутацию, наконец, даже в целом недостаточно выбивается из десятка других работ.
Но в то же время фильм настолько приятно-знакомый, уютный и остроумный, что на неоригинальность просто закрываешь глаза.
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"Кадр из фильма Вуди Аллена "Фестиваль Рифкина"
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
Кадр из фильма Вуди Аллена "Фестиваль Рифкина"
Все же главное здесь — личный мотив безграничной любви к кино. Да, жизнь — упоительный фестиваль и веселый карнавал, и нужно наслаждаться ею, пока есть возможность. Но пожалуй, в какой-то момент стоит просто запереться дома и пересмотреть любимое кино. Во всяком случае, таков, похоже, секрет бессмертия Вуди Аллена.
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