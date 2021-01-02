https://ria.ru/20210102/kino-1591216082.html

А напоследок я сниму: Аллен возвращается с фильмом "Фестиваль Рифкина"

А напоследок я сниму: Аллен возвращается с фильмом "Фестиваль Рифкина"

Новый фильм Вуди Аллена "Фестиваль Рифкина", который уже сейчас в прокате, не претендует на сверхоригинальность. Но это приятный и уютный новогодний подарок... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T08:00

2021-01-02T08:00

2021-01-02T11:49

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости, Егор Беликов. Новый фильм Вуди Аллена "Фестиваль Рифкина", который уже сейчас в прокате, не претендует на сверхоригинальность. Но это приятный и уютный новогодний подарок поклонникам 85-летнего режиссера. Как подготовиться к просмотру и зачем вообще идти в кино на эту ленту — в материале РИА Новости. Скандальное прошлоеПрежде чем говорить о новом фильме Аллена, необходимо, конечно, предупредить о спорных моментах режиссерской биографии. Итак, Аллена ни один суд не признал виновным в домогательствах к дочери подруги, актрисы Мии Фэрроу. Но все равно прогрессивное кинематографическое сообщество его заклеймило. Ведь с тех самых пор режиссер живет вместе с приемной дочерью той же Фэрроу, кореянкой Сун-И Превин, с которой они сошлись, еще пока он встречался с Мией. С другой стороны, пара до сих пор жената — уже 23 года. В общем, история мутная. Сегодня принято переосмысливать предыдущие фильмы Аллена (особенно "Манхэттен"), исходя из предположения, что там он рассказывает личные истории и навязывает собственные взгляды. Впрочем, наверное, любой режиссер всегда снимает немного о себе.Путешествие АлленаВ новом фильме Вуди продолжает европейскую гастроль: "Вики Кристина Барселона", "Полночь в Париже", "Магия лунного света" (действие происходит на Лазурном берегу), "Римские приключения". В 2020 году он снова вернулся в Испанию, но совсем в другой город. Сан-Себастьян — удивительный самобытный курорт в Стране Басков, где уже много лет проходит один из важнейших европейских кинофестивалей. Это и есть место действия картины, там же состоялась и премьера. Сюжет и альтер-эгоТуда в качестве пресс-атташе прибывает профессиональная и амбициозная Сью (Джина Гершон) вместе с мужем Мортом (Уоллес Шоун), непутевым, излишне философствующим писателем-неудачником.Так и здесь: Морт (неспроста имя переводится с французского как "смерть") — очевидное альтер-эго — невротик, бесконечно размышляющий над вечными вопросами и никогда не находящий на них ответов.К переоценке ценностей Морта толкает предчувствие сразу двух курортных романов. Сперва протагонисту кажется, будто что-то неладное готовится у Сью с ее клиентом, напыщенным режиссером Филиппом (Луи Гаррель). Затем ипохондрик Морт оказывается у симпатичного врача по имени Джо Рохас (Елена Анайя). Терзания героя рифмуются с его же переживаниями по поводу современного состояния кинематографа. Разумеется, престарелый сноб считает, что фильмы сейчас снимают не те и не так. Отсылки к другим лентамВ итоге зритель вместе с рефлексирующим персонажем оказывается внутри его престранных черно-белых снов, вдохновленных классикой мирового кино: "Гражданином Кейном" Орсона Уэллса, "Восемь с половиной" Федерико Феллини, "На последнем дыхании" Жан-Люка Годара, "Жюлем и Джимом" Франсуа Трюффо, "Ангелом-истребителем" Луиса Бунюэля и, конечно, "Седьмой печатью" и"Персоной" любимого режиссера Вуди Аллена. Не стоит пугаться, что список фильмов-референсов оказался таким длинным. Хотя лучше бы, конечно, посмотреть все это заранее — иначе не получить подлинного синефильского удовольствия от прекрасных уважительных пародий Вуди на великие картины. С другой стороны, именно в этих вставных эпизодах, в одном из которых, кстати, сыграл саму Смерть оскаровский лауреат Кристоф Вальц, и состоит вся суть картины.Знакомый АлленПоначалу кажется, что режиссер развлекает зрителей стандартным сюжетом о любви, которая всегда случается внезапно. Но чем ближе к финалу, тем понятнее, что лысеющий, низкий, вечно глуповато улыбающийся Морт не сойдется с сексуальной медсестрой. И семья его непременно развалится — у них с женой нет ничего общего, пусть даже они оба каким-то образом связаны с киноиндустрией. Но неожиданно грустная концовка превращается в результате в хеппи-энд. Но в то же время фильм настолько приятно-знакомый, уютный и остроумный, что на неоригинальность просто закрываешь глаза. Все же главное здесь — личный мотив безграничной любви к кино. Да, жизнь — упоительный фестиваль и веселый карнавал, и нужно наслаждаться ею, пока есть возможность. Но пожалуй, в какой-то момент стоит просто запереться дома и пересмотреть любимое кино. Во всяком случае, таков, похоже, секрет бессмертия Вуди Аллена.

https://ria.ru/20201205/mank-1587720313.html

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