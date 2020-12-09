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Спецпоказы к 100-летию Тонино Гуэрры пройдут в "Иллюзионе"
Спецпоказы к 100-летию Тонино Гуэрры пройдут в "Иллюзионе"
Специальные показы к 100-летию итальянского сценариста и режиссера Тонино Гуэрры пройдут с 11 по 13 декабря в московском кинотеатре "Иллюзионе", сообщила... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T05:29
2020-12-09T05:29
2020-12-09T05:29
культура
кино и сериалы
новости культуры
иллюзион (кинотеатр)
тонино гуэрра
ленфильм
федерико феллини
андрей хржановский
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Специальные показы к 100-летию итальянского сценариста и режиссера Тонино Гуэрры пройдут с 11 по 13 декабря в московском кинотеатре "Иллюзионе", сообщила пресс-служба проекта."Показы в рамках специального проекта Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало" приурочены к 100-летию со дня рождения Тонино Гуэрра — режиссера, сценариста, поэта, соратника Микеланджело Антониони, Федерико Феллини, Андрея Тарковского и других великих режиссеров XX века. В "Иллюзионе" пройдет пять показов картин, снятых по сценарию Тонино Гуэрра — "Пыль времени" (2008) Тео Ангелополуса, "Казанова 70" (1965) Марио Моничелли, "Три брата" (1980) Франческо Рози, "Брак по-итальянски" (1964) Витторио де Сика и анимационные фильмы Андрея Хржановского "Долгое путешествие" и "Лев с седой бородой", - говорится в сообщении.Это первый показ в России отреставрированной версии "Долгого путешествия" после мировой премьеры на Венецианском кинофестивале 2020 года. Кроме того, к юбилею мастера подготовлен онлайн-проект, где будут представлены редкие фотографии и рисунки Тонино Гуэрры и Федерико Феллини, а также материалы выставки "И дни, когда шел снег", проходящей в декабре на киностудии "Ленфильм". Специально для онлайн-программы режиссеры и кинокритики, чей творческий путь или метод нашли отражение в мире Тонино Гуэрры, в формате коротких видеоэссе расскажут о фильмах, показанных в рамках проекта.Тонино Гуэрра родился 16 марта 1920 года в Италии в небольшом городке Сантарканджело. Гуэрра создал сценарии к фильмам, которые вошли в золотой фонд классики мирового кино, в частности для Микеланджело Антониони он написал сценарии "Затмения", "Фотоувеличения", "Забриски Пойнт" и других. Вместе с Феллини Тонина придумал пьесу "Амаркорд", а также сценарии фильмов "И корабль плывет…" и "Джинджер и Фред". С Тарковским Гуэрра работал над фильмом "Ностальгия".
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кино и сериалы, новости культуры, иллюзион (кинотеатр), тонино гуэрра, ленфильм, федерико феллини, андрей хржановский
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Специальные показы к 100-летию итальянского сценариста и режиссера Тонино Гуэрры пройдут с 11 по 13 декабря в московском кинотеатре "Иллюзионе", сообщила пресс-служба проекта.
"Показы в рамках специального проекта Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало" приурочены к 100-летию со дня рождения Тонино Гуэрра — режиссера, сценариста, поэта, соратника Микеланджело Антониони, Федерико Феллини, Андрея Тарковского и других великих режиссеров XX века. В "Иллюзионе" пройдет пять показов картин, снятых по сценарию Тонино Гуэрра — "Пыль времени" (2008) Тео Ангелополуса, "Казанова 70" (1965) Марио Моничелли, "Три брата" (1980) Франческо Рози, "Брак по-итальянски" (1964) Витторио де Сика и анимационные фильмы Андрея Хржановского "Долгое путешествие" и "Лев с седой бородой", - говорится в сообщении.
Это первый показ в России отреставрированной версии "Долгого путешествия" после мировой премьеры на Венецианском кинофестивале 2020 года.
Кроме того, к юбилею мастера подготовлен онлайн-проект, где будут представлены редкие фотографии и рисунки Тонино Гуэрры и Федерико Феллини, а также материалы выставки "И дни, когда шел снег", проходящей в декабре на киностудии "Ленфильм".
Специально для онлайн-программы режиссеры и кинокритики, чей творческий путь или метод нашли отражение в мире Тонино Гуэрры, в формате коротких видеоэссе расскажут о фильмах, показанных в рамках проекта.
Тонино Гуэрра родился 16 марта 1920 года в Италии в небольшом городке Сантарканджело. Гуэрра создал сценарии к фильмам, которые вошли в золотой фонд классики мирового кино, в частности для Микеланджело Антониони он написал сценарии "Затмения", "Фотоувеличения", "Забриски Пойнт" и других. Вместе с Феллини Тонина придумал пьесу "Амаркорд", а также сценарии фильмов "И корабль плывет…" и "Джинджер и Фред". С Тарковским Гуэрра работал над фильмом "Ностальгия".