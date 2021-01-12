Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210112/fellini-1592721480.html
Последний фильм Федерико Феллини впервые выйдет в российский прокат
Последний фильм Федерико Феллини впервые выйдет в российский прокат
Дистрибьютерская компания "Пилоткино" впервые выпускает в российский прокат последний фильм Федерико Феллини "Голос луны" (1990), рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T14:50
2021-01-12T14:50
культура
кино и сериалы
новости культуры
роберто бениньи
федерико феллини
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592718449_0:0:1581:889_1920x0_80_0_0_4db9058e572a0c9199ba7462ddb82970.jpg
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Дистрибьютерская компания "Пилоткино" впервые выпускает в российский прокат последний фильм Федерико Феллини "Голос луны" (1990), рассказали РИА Новости в пресс-службе прокатчика. Премьера состоится 20 января, в день рождения легендарного режиссера, в киноцентре "Октябрь". В широкий прокат лента выйдет 21 января.В России ее ранее не показывали ни на DVD, ни вы кино. В "Пилоткино" особо отметили, что ее можно будет увидеть "в хорошем переводе, на большом экране и в отличном качестве". Отреставрированную версию подготовили в прошлом году к 100-летию Феллини.В основе "Голоса луны" – роман "Поэма о лунатиках" Эрманно Каваззони. Главный герой (Роберто Бениньи) страдает лунатизмом и часто гуляет по ночам. Он регулярно попадает впросак и знакомится с разными людьми во время своих похождений. Композитор – обладатель премии "Оскар" за музыку к картине "Жизнь прекрасна" – Никола Пьовани. Сценаристы: Эрманно Каваццони, Федерико Феллини, Туллио Пинелли.Помимо Роберто Бениньи в фильме снимались Паоло Вилладжо, Надия Оттавиани, Анджело Орландо и другие.В прошлом году в сентябре компания "Пилоткино" также впервые показала в России фильм мастера "Маменькины сынки" (1953).
https://ria.ru/20200305/1568152378.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592718449_216:0:1504:966_1920x0_80_0_0_9ef7b7840a5b0a7acf948cbaba77cf00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, роберто бениньи, федерико феллини

Последний фильм Федерико Феллини впервые выйдет в российский прокат

14:50 12.01.2021
 
© @ПилотКино/YouTubeКадр трейлера к фильму "Голос Луны"
Кадр трейлера к фильму Голос Луны - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© @ПилотКино/YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Дистрибьютерская компания "Пилоткино" впервые выпускает в российский прокат последний фильм Федерико Феллини "Голос луны" (1990), рассказали РИА Новости в пресс-службе прокатчика.
Премьера состоится 20 января, в день рождения легендарного режиссера, в киноцентре "Октябрь". В широкий прокат лента выйдет 21 января.
В России ее ранее не показывали ни на DVD, ни вы кино. В "Пилоткино" особо отметили, что ее можно будет увидеть "в хорошем переводе, на большом экране и в отличном качестве". Отреставрированную версию подготовили в прошлом году к 100-летию Феллини.
В основе "Голоса луны" – роман "Поэма о лунатиках" Эрманно Каваззони. Главный герой (Роберто Бениньи) страдает лунатизмом и часто гуляет по ночам. Он регулярно попадает впросак и знакомится с разными людьми во время своих похождений.
Композитор – обладатель премии "Оскар" за музыку к картине "Жизнь прекрасна" – Никола Пьовани. Сценаристы: Эрманно Каваццони, Федерико Феллини, Туллио Пинелли.
Помимо Роберто Бениньи в фильме снимались Паоло Вилладжо, Надия Оттавиани, Анджело Орландо и другие.
В прошлом году в сентябре компания "Пилоткино" также впервые показала в России фильм мастера "Маменькины сынки" (1953).
Анита Экберг и Марчелло Мастрояни, «Сладкая жизнь», 1960 г. - РИА Новости, 1920, 05.03.2020
5 марта 2020, 08:00Культура
Не бойтесь коронавируса, смотрите "Сладкую жизнь" Феллини
 
КультураКино и сериалыНовости культурыРоберто БениньиФедерико Феллини
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:16Источник: в красноярской краевой больнице проводят обыски
07:14Палата представителей призвала Пенса отстранить Трампа от власти
07:04Банки опасаются оттока средств клиентов из-за выпуска цифрового рубля
07:03Российские ученые предложили делать броню для танков из проволоки
07:02В Госдуме предложили повысить возраст студентов-бюджетников
06:56Уже четыре республиканца готовы проголосовать за импичмент Трампу
06:42Импичмент Трампу вынесли на пленарное заседание палаты представителей
06:39СМИ: США угрожают компаниям из ЕС санкциями из-за "Северного потока — 2"
06:33"Сбер" показал, как можно провериться на COVID-19 по кашлю за минуту
06:28Россиянин отреагировал на объявление в розыск из-за взрыва в Бейруте
06:27"Танк на стероидах": немецкий журналист оценил БМПТ "Терминатор"
06:25Движение на внешней стороне МКАД ограничено из-за ДТП с тремя грузовиками
06:07Шесть человек находятся в реанимации после пожара в Новосибирской области
06:05ЦБ пояснил, зачем в России ввели новые правила контроля наличных расчетов
06:04Вирусолог рассказал о зимнем плато по COVID-19
05:55Чака Норриса заподозрили в участии в протестах в Вашингтоне
05:07Netflix пообещал выпускать новый фильм каждую неделю
05:06В Новосибирской области пять детей попали в больницу после пожара в доме
04:57Пелоси назначила обвинителей на процессе по импичменту Трампу в сенате
04:51"Украинский патриот" из Крыма объяснил неготовность уехать с полуострова
Лента новостейМолния