https://ria.ru/20210112/fellini-1592721480.html
Последний фильм Федерико Феллини впервые выйдет в российский прокат
Последний фильм Федерико Феллини впервые выйдет в российский прокат
Дистрибьютерская компания "Пилоткино" впервые выпускает в российский прокат последний фильм Федерико Феллини "Голос луны" (1990), рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T14:50
2021-01-12T14:50
2021-01-12T14:50
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Дистрибьютерская компания "Пилоткино" впервые выпускает в российский прокат последний фильм Федерико Феллини "Голос луны" (1990), рассказали РИА Новости в пресс-службе прокатчика. Премьера состоится 20 января, в день рождения легендарного режиссера, в киноцентре "Октябрь". В широкий прокат лента выйдет 21 января.В России ее ранее не показывали ни на DVD, ни вы кино. В "Пилоткино" особо отметили, что ее можно будет увидеть "в хорошем переводе, на большом экране и в отличном качестве". Отреставрированную версию подготовили в прошлом году к 100-летию Феллини.В основе "Голоса луны" – роман "Поэма о лунатиках" Эрманно Каваззони. Главный герой (Роберто Бениньи) страдает лунатизмом и часто гуляет по ночам. Он регулярно попадает впросак и знакомится с разными людьми во время своих похождений. Композитор – обладатель премии "Оскар" за музыку к картине "Жизнь прекрасна" – Никола Пьовани. Сценаристы: Эрманно Каваццони, Федерико Феллини, Туллио Пинелли.Помимо Роберто Бениньи в фильме снимались Паоло Вилладжо, Надия Оттавиани, Анджело Орландо и другие.В прошлом году в сентябре компания "Пилоткино" также впервые показала в России фильм мастера "Маменькины сынки" (1953).
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кино и сериалы, новости культуры, роберто бениньи, федерико феллини
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Дистрибьютерская компания "Пилоткино" впервые выпускает в российский прокат последний фильм Федерико Феллини "Голос луны" (1990), рассказали РИА Новости в пресс-службе прокатчика.
Премьера состоится 20 января, в день рождения легендарного режиссера, в киноцентре "Октябрь". В широкий прокат лента выйдет 21 января.
В России ее ранее не показывали ни на DVD, ни вы кино. В "Пилоткино" особо отметили, что ее можно будет увидеть "в хорошем переводе, на большом экране и в отличном качестве". Отреставрированную версию подготовили в прошлом году к 100-летию Феллини.
В основе "Голоса луны" – роман "Поэма о лунатиках" Эрманно Каваззони. Главный герой (Роберто Бениньи) страдает лунатизмом и часто гуляет по ночам. Он регулярно попадает впросак и знакомится с разными людьми во время своих похождений.
Композитор – обладатель премии "Оскар" за музыку к картине "Жизнь прекрасна" – Никола Пьовани. Сценаристы: Эрманно Каваццони, Федерико Феллини, Туллио Пинелли.
Помимо Роберто Бениньи в фильме снимались Паоло Вилладжо, Надия Оттавиани, Анджело Орландо и другие.
В прошлом году в сентябре компания "Пилоткино" также впервые показала в России фильм мастера "Маменькины сынки" (1953).