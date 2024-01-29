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Умерла актриса и муза Федерико Феллини Сандра Мило
Умерла актриса и муза Федерико Феллини Сандра Мило - РИА Новости, 29.01.2024
Умерла актриса и муза Федерико Феллини Сандра Мило
Итальянская киноактриса Сандра Мило, долгие годы бывшая музой и возлюбленной режиссера Федерико Феллини, скончалась на 91-м году жизни, говорится в заявлении на РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T15:41
2024-01-29T15:41
2024-01-29T20:59
культура
в мире
федерико феллини
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РИМ, 29 янв – РИА Новости. Итальянская киноактриса Сандра Мило, долгие годы бывшая музой и возлюбленной режиссера Федерико Феллини, скончалась на 91-м году жизни, говорится в заявлении на ее официальной странице в Facebook*."Сегодня в 8.25 утра наша мать скончалась. Она покинула нас мирно, заснув в своей постели, как она и нас просила, окруженная нашей любовью и своими преданными собаками Джимом и Леди. Мы просим проявить уважение к нашей огромной боли и помолиться за ее душу, обратившись к ней со светлыми мыслями", - говорится в посте от имени трех детей актрисы.Мило (настоящее имя — Сальватрис Елена Греко) родилась в Тунисе 11 марта 1933 года. Она снялась примерно в 70 фильмах, включая произведения всемирно знаменитых режиссеров, таких как Федерико Феллини и Роберто Росселини.В кино она дебютировала в 1955 в фильме "Холостяк" с популярнейшим актером Альберто Сорди. Первая важная роль пришла к Мило в 1959 году в фильме Роберто Росселлини "Генерал Делла Ровере". В историю киноматографа вошло ее сотрудничество сФеллини, у которого она снялась в лентах "Восемь с половиной" и "Джульетта и духи". Помимо профессиональных Мило и великого режиссера связывали романтические отношения: на протяжении 17 лет они были любовниками, скрывая свою связь до самой смерти Феллини.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, федерико феллини, италия
Культура, В мире, Федерико Феллини, Италия
Умерла актриса и муза Федерико Феллини Сандра Мило
Актриса и муза Федерико Феллини Сандра Мило скончалась в возрасте 90 лет
РИМ, 29 янв – РИА Новости. Итальянская киноактриса Сандра Мило, долгие годы бывшая музой и возлюбленной режиссера Федерико Феллини, скончалась на 91-м году жизни, говорится в заявлении на ее официальной странице в Facebook*.
"Сегодня в 8.25 утра наша мать скончалась. Она покинула нас мирно, заснув в своей постели, как она и нас просила, окруженная нашей любовью и своими преданными собаками Джимом и Леди. Мы просим проявить уважение к нашей огромной боли и помолиться за ее душу, обратившись к ней со светлыми мыслями", - говорится в посте от имени трех детей актрисы.
Мило (настоящее имя — Сальватрис Елена Греко) родилась в Тунисе 11 марта 1933 года. Она снялась примерно в 70 фильмах, включая произведения всемирно знаменитых режиссеров, таких как Федерико Феллини и Роберто Росселини.
В кино она дебютировала в 1955 в фильме "Холостяк" с популярнейшим актером Альберто Сорди. Первая важная роль пришла к Мило в 1959 году в фильме Роберто Росселлини "Генерал Делла Ровере". В историю киноматографа вошло ее сотрудничество сФеллини, у которого она снялась в лентах "Восемь с половиной" и "Джульетта и духи". Помимо профессиональных Мило и великого режиссера связывали романтические отношения: на протяжении 17 лет они были любовниками, скрывая свою связь до самой смерти Феллини.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.