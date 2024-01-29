https://ria.ru/20240129/aktrisa-1924161834.html

Умерла актриса и муза Федерико Феллини Сандра Мило

Умерла актриса и муза Федерико Феллини Сандра Мило - РИА Новости, 29.01.2024

Умерла актриса и муза Федерико Феллини Сандра Мило

Итальянская киноактриса Сандра Мило, долгие годы бывшая музой и возлюбленной режиссера Федерико Феллини, скончалась на 91-м году жизни, говорится в заявлении на РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T15:41

2024-01-29T15:41

2024-01-29T20:59

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федерико феллини

италия

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РИМ, 29 янв – РИА Новости. Итальянская киноактриса Сандра Мило, долгие годы бывшая музой и возлюбленной режиссера Федерико Феллини, скончалась на 91-м году жизни, говорится в заявлении на ее официальной странице в Facebook*."Сегодня в 8.25 утра наша мать скончалась. Она покинула нас мирно, заснув в своей постели, как она и нас просила, окруженная нашей любовью и своими преданными собаками Джимом и Леди. Мы просим проявить уважение к нашей огромной боли и помолиться за ее душу, обратившись к ней со светлыми мыслями", - говорится в посте от имени трех детей актрисы.Мило (настоящее имя — Сальватрис Елена Греко) родилась в Тунисе 11 марта 1933 года. Она снялась примерно в 70 фильмах, включая произведения всемирно знаменитых режиссеров, таких как Федерико Феллини и Роберто Росселини.В кино она дебютировала в 1955 в фильме "Холостяк" с популярнейшим актером Альберто Сорди. Первая важная роль пришла к Мило в 1959 году в фильме Роберто Росселлини "Генерал Делла Ровере". В историю киноматографа вошло ее сотрудничество сФеллини, у которого она снялась в лентах "Восемь с половиной" и "Джульетта и духи". Помимо профессиональных Мило и великого режиссера связывали романтические отношения: на протяжении 17 лет они были любовниками, скрывая свою связь до самой смерти Феллини.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

италия

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, федерико феллини, италия