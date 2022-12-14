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Умер один из первых итальянских папарацци Карло Риккарди

Умер один из первых итальянских папарацци Карло Риккарди - РИА Новости, 14.12.2022

Умер один из первых итальянских папарацци Карло Риккарди

Один из первых итальянских папарацци, известный фотограф и художник Карло Риккарди скончался во вторник в Риме на 97-м году жизни, сообщил РИА Новости его сын... РИА Новости, 14.12.2022

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РИМ, 14 дек – РИА Новости, Сергей Старцев. Один из первых итальянских папарацци, известный фотограф и художник Карло Риккарди скончался во вторник в Риме на 97-м году жизни, сообщил РИА Новости его сын Маурицио.Он также сообщил, что похороны состоятся в четверг, 15 декабря, в базилике Санта-Мария-ин-Монтесано, которая находится на Пьяцца-дель-Пополо. Ее называют Церковью художников, поскольку прихожанами были многие видные деятели культуры и искусства Италии.Карло Риккарди родился 3 октября 1926 года в городке Олевано-Романо в столичной области Лацио. В довоенное время это место облюбовали многие английские и датские художники, которых привлекали живописные окрестности горы Селеста. Маленький Карло часто наблюдал за их работой и сам увлекся живописью. Во время Второй мировой войны семья Риккарди перебралась в столицу, где после падения фашистского режима Муссолини 17-летний юноша начал профессионально заниматься фотографией.Он дружил с Федерико Феллини и с журналистом Эннио Флайяно. Вместе с ними Рикарди погрузился в знаменитую dolce vita ("сладкую жизнь"). Карло нашел себя в качестве фотографа светской, а порой и скандальной хроники. Ему первому удалось сделать снимки звезды Голливуда Греты Гарбо во время ее приезда на Апеннины. В 1960-х годах его камера запечатлела многих кинозвезд, в том числе, Джину Лоллобриджиду, Джульетту Мазину, Аниту Экберг, Вирну Лизи, Алена Делона, Марчелло Мастроянни, Тото, Альберто Сорди.Рамки светской хроники были тесны для Риккарди, и он активно занялся фотожурналистикой. Снимал промышленные новостройки, политические манифестации, партийные съезды, спортивные соревнования, события культурной жизни Италии. Много внимания уделял Ватикану, фотографировал всех послевоенных понтификов вплоть до папы Франциска. Архив мастера составляет около трех миллионов негативов.Не забывал Риккарди о юношеском увлечении живописью. В 1970-1980-х годах он входил в ряд столичных художественных объединений, участвовал в выставках. В августе 1986 года лично обернул своим 80-метровым холстом возвышающийся посередине Пьяцца-дель-Пополо древнеегипетский обелиск, который был перенесен сюда еще в 10 году до нашей эры по приказу основателя Римской империи Октавиана Августа. В последние годы Риккарди много болел. Особенно тяжело ветерану итальянской фотожурналистики дался длительный локдаун во время пандемии COVID-19.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, федерико феллини, грета гарбо (густафссон), джина лоллобриджида, рим, италия, лацио, фотография, ален делон, марчелло мастроянни