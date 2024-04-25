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Книга о Пазолини вышла с закрашенной частью текста - РИА Новости, 25.04.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:53 25.04.2024 (обновлено: 21:05 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/kniga-1942363021.html
Книга о Пазолини вышла с закрашенной частью текста
Книга о Пазолини вышла с закрашенной частью текста - РИА Новости, 25.04.2024
Книга о Пазолини вышла с закрашенной частью текста
Книга о режиссере Пьере Паоло Пазолини писателя Роберто Карнеро "Пазолини. Умереть за идеи" в переводе Мильды Соколовой вышла с закрашенной частью текста с... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T20:53
2024-04-25T21:05
россия
болонья
федерико феллини
бернардо бертолуччи
культура
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Книга о режиссере Пьере Паоло Пазолини писателя Роберто Карнеро "Пазолини. Умереть за идеи" в переводе Мильды Соколовой вышла с закрашенной частью текста с разрешения автора, отобразить текст полностью невозможно из-за требований законодательства РФ, сообщили в пресс-службе издательской группы "Эксмо-АСТ". "В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе ст. 6.21 КоАП "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола" часть текста данной работы была закрашена, отобразить ее полностью невозможно", - говорится в сообщении. Принятое решение не является универсальным, так как чаще всего зарубежные издатели нон-фикшна не соглашаются на сокращения и правки оригинального текста рукописи, подчеркнули в издательстве. "Однако в данном случае правообладатель одобрил предложение издательства АСТ, текущая версия в России вышла с его разрешения", - отметили в пресс-службе. Издатели подчеркнули, что закрашивание фрагментов текста считают более честным выбором, чем сокращение абзацев, подобная практика уже широко применяется в российских издательствах. "Так, работа Роберто Карнеро стала интерактивной: читатель сам решает, воспользоваться ли ему какими-либо источниками информации, чтобы выяснить, что же скрыто от него в данной версии издания", - добавили в издательстве. Итальянский кинорежиссер, поэт, писатель Пьер Паоло Пазолини родился 5 мая 1922 года в Болонье. До начала режиссерской карьеры в 1954-1962 годах Пазолини написал около 15 сценариев к фильмам, включая "Ночи Кабирии" Федерико Феллини, "Мрачный жнец" Бернардо Бертолуччи, "Бурная ночь" Мауро Болоньини и другие. В начале 1960-х годов Пазолини дебютировал как режиссер. Среди главных его работ — фильмы "Мама Рома" (1962), "Декамерон" (1971), "Сало, или 120 дней Содома" (1975). Пазолини был убит в 1975 году при невыясненных обстоятельствах.
https://ria.ru/20240313/knigi-1931746735.html
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россия, болонья, федерико феллини, бернардо бертолуччи
Россия, Болонья, Федерико Феллини, Бернардо Бертолуччи, Культура
Книга о Пазолини вышла с закрашенной частью текста

АСТ: книга о Пазолини вышла с закрашенной частью текста с разрешения автора

© Издательство АСТОбложка книги "Пазолини. Умереть за идеи"
Обложка книги Пазолини. Умереть за идеи
© Издательство АСТ
Обложка книги "Пазолини. Умереть за идеи"
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Книга о режиссере Пьере Паоло Пазолини писателя Роберто Карнеро "Пазолини. Умереть за идеи" в переводе Мильды Соколовой вышла с закрашенной частью текста с разрешения автора, отобразить текст полностью невозможно из-за требований законодательства РФ, сообщили в пресс-службе издательской группы "Эксмо-АСТ".
"В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе ст. 6.21 КоАП "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола" часть текста данной работы была закрашена, отобразить ее полностью невозможно", - говорится в сообщении.
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13 марта, 08:00
Принятое решение не является универсальным, так как чаще всего зарубежные издатели нон-фикшна не соглашаются на сокращения и правки оригинального текста рукописи, подчеркнули в издательстве. "Однако в данном случае правообладатель одобрил предложение издательства АСТ, текущая версия в России вышла с его разрешения", - отметили в пресс-службе.
Издатели подчеркнули, что закрашивание фрагментов текста считают более честным выбором, чем сокращение абзацев, подобная практика уже широко применяется в российских издательствах.
«
"Так, работа Роберто Карнеро стала интерактивной: читатель сам решает, воспользоваться ли ему какими-либо источниками информации, чтобы выяснить, что же скрыто от него в данной версии издания", - добавили в издательстве.
Итальянский кинорежиссер, поэт, писатель Пьер Паоло Пазолини родился 5 мая 1922 года в Болонье. До начала режиссерской карьеры в 1954-1962 годах Пазолини написал около 15 сценариев к фильмам, включая "Ночи Кабирии" Федерико Феллини, "Мрачный жнец" Бернардо Бертолуччи, "Бурная ночь" Мауро Болоньини и другие. В начале 1960-х годов Пазолини дебютировал как режиссер. Среди главных его работ — фильмы "Мама Рома" (1962), "Декамерон" (1971), "Сало, или 120 дней Содома" (1975). Пазолини был убит в 1975 году при невыясненных обстоятельствах.
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КультураРоссияБолоньяФедерико ФеллиниБернардо Бертолуччи
 
 
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