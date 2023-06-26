В Дагестане начали проверку после скандала вокруг показа мод в худучилище
Минкульт Дагестана начал служебную проверку после скандала вокруг показа мод в худучилище
© iStock.com / nickmahovikМахачкала
© iStock.com / nickmahovik
Махачкала. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 26 июн — РИА Новости. Министерство культуры Дагестана начало служебную проверку после скандала вокруг показа мод, устроенного выпускниками художественного училища в рамках дипломной работы, сообщили в пресс-службе ведомства.
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"В социальных сетях активно распространяется видео со сдачи дипломных работ выпускниками Дагестанского художественного училища. Министерство культуры Республики Дагестан сообщает, что ведомством проводится служебная проверка в отношении руководства и педагогов училища", — говорится в сообщении.
Ранее в социальных сетях и Telegram-каналах распространилось видео с показа студентов Дагестанского художественного училища. Участники дефиле предстали в весьма экстравагантных нарядах. Одна из моделей, например, прошлась по импровизированному подиуму, неся на себе большой красный крест. Многие дагестанцы в комментариях возмутились этим показом, назвав его в том числе "отвратительным" и "развратным".
В самом худучилище пояснили, что на видео — дипломная работа студентки отделения "Дизайна одежды". Коллекция посвящена английскому дизайнеру и модельеру Ли Александру Маккуину, который покончил с собой в феврале 2010 года из-за депрессии после смерти матери.
"Человек ушел из жизни, находясь на гребне успеха, будучи самым известным и самым продаваемым. Диплом — это рассуждение о неординарном человеке. Тема разрабатывалась на основе его работ и рассуждений о моде, разрабатывалась как театральный костюм. Дополнительным источником вдохновения послужил фильм Федерико Феллини "Джульетта и духи". Работа велась под контролем ведущего педагога", — говорится в заявлении в Telegram-канале училища.
В худучилище подчеркнули, что при реализации дипломного проекта не ставились какие-либо провокационные или пропагандистские задачи.