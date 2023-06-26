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В Дагестане начали проверку после скандала вокруг показа мод в худучилище - РИА Новости, 26.06.2023
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16:42 26.06.2023 (обновлено: 17:37 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/dagestan-1880524908.html
В Дагестане начали проверку после скандала вокруг показа мод в худучилище
В Дагестане начали проверку после скандала вокруг показа мод в худучилище - РИА Новости, 26.06.2023
В Дагестане начали проверку после скандала вокруг показа мод в худучилище
Министерство культуры Дагестана начало служебную проверку после скандала вокруг показа мод, устроенного выпускниками художественного училища в рамках дипломной... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T16:42
2023-06-26T17:37
александр маккуин
федерико феллини
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МАХАЧКАЛА, 26 июн — РИА Новости. Министерство культуры Дагестана начало служебную проверку после скандала вокруг показа мод, устроенного выпускниками художественного училища в рамках дипломной работы, сообщили в пресс-службе ведомства. &quot;В социальных сетях активно распространяется видео со сдачи дипломных работ выпускниками Дагестанского художественного училища. Министерство культуры Республики Дагестан сообщает, что ведомством проводится служебная проверка в отношении руководства и педагогов училища&quot;, — говорится в сообщении.Ранее в социальных сетях и Telegram-каналах распространилось видео с показа студентов Дагестанского художественного училища. Участники дефиле предстали в весьма экстравагантных нарядах. Одна из моделей, например, прошлась по импровизированному подиуму, неся на себе большой красный крест. Многие дагестанцы в комментариях возмутились этим показом, назвав его в том числе "отвратительным" и "развратным". В самом худучилище пояснили, что на видео — дипломная работа студентки отделения "Дизайна одежды". Коллекция посвящена английскому дизайнеру и модельеру Ли Александру Маккуину, который покончил с собой в феврале 2010 года из-за депрессии после смерти матери."Человек ушел из жизни, находясь на гребне успеха, будучи самым известным и самым продаваемым. Диплом — это рассуждение о неординарном человеке. Тема разрабатывалась на основе его работ и рассуждений о моде, разрабатывалась как театральный костюм. Дополнительным источником вдохновения послужил фильм Федерико Феллини "Джульетта и духи". Работа велась под контролем ведущего педагога", — говорится в заявлении в Telegram-канале училища.В худучилище подчеркнули, что при реализации дипломного проекта не ставились какие-либо провокационные или пропагандистские задачи.
https://ria.ru/20230614/vasilev-1877987651.html
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александр маккуин, федерико феллини
Александр Маккуин, Федерико Феллини
В Дагестане начали проверку после скандала вокруг показа мод в худучилище

Минкульт Дагестана начал служебную проверку после скандала вокруг показа мод в худучилище

© iStock.com / nickmahovikМахачкала
Махачкала - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© iStock.com / nickmahovik
Махачкала. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 26 июн — РИА Новости. Министерство культуры Дагестана начало служебную проверку после скандала вокруг показа мод, устроенного выпускниками художественного училища в рамках дипломной работы, сообщили в пресс-службе ведомства.
«

"В социальных сетях активно распространяется видео со сдачи дипломных работ выпускниками Дагестанского художественного училища. Министерство культуры Республики Дагестан сообщает, что ведомством проводится служебная проверка в отношении руководства и педагогов училища", — говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях и Telegram-каналах распространилось видео с показа студентов Дагестанского художественного училища. Участники дефиле предстали в весьма экстравагантных нарядах. Одна из моделей, например, прошлась по импровизированному подиуму, неся на себе большой красный крест. Многие дагестанцы в комментариях возмутились этим показом, назвав его в том числе "отвратительным" и "развратным".
В самом худучилище пояснили, что на видео дипломная работа студентки отделения "Дизайна одежды". Коллекция посвящена английскому дизайнеру и модельеру Ли Александру Маккуину, который покончил с собой в феврале 2010 года из-за депрессии после смерти матери.
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"Человек ушел из жизни, находясь на гребне успеха, будучи самым известным и самым продаваемым. Диплом — это рассуждение о неординарном человеке. Тема разрабатывалась на основе его работ и рассуждений о моде, разрабатывалась как театральный костюм. Дополнительным источником вдохновения послужил фильм Федерико Феллини "Джульетта и духи". Работа велась под контролем ведущего педагога", — говорится в заявлении в Telegram-канале училища.
В худучилище подчеркнули, что при реализации дипломного проекта не ставились какие-либо провокационные или пропагандистские задачи.
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