https://ria.ru/20230626/dagestan-1880524908.html

В Дагестане начали проверку после скандала вокруг показа мод в худучилище

В Дагестане начали проверку после скандала вокруг показа мод в худучилище - РИА Новости, 26.06.2023

В Дагестане начали проверку после скандала вокруг показа мод в худучилище

Министерство культуры Дагестана начало служебную проверку после скандала вокруг показа мод, устроенного выпускниками художественного училища в рамках дипломной... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T16:42

2023-06-26T16:42

2023-06-26T17:37

александр маккуин

федерико феллини

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МАХАЧКАЛА, 26 июн — РИА Новости. Министерство культуры Дагестана начало служебную проверку после скандала вокруг показа мод, устроенного выпускниками художественного училища в рамках дипломной работы, сообщили в пресс-службе ведомства. "В социальных сетях активно распространяется видео со сдачи дипломных работ выпускниками Дагестанского художественного училища. Министерство культуры Республики Дагестан сообщает, что ведомством проводится служебная проверка в отношении руководства и педагогов училища", — говорится в сообщении.Ранее в социальных сетях и Telegram-каналах распространилось видео с показа студентов Дагестанского художественного училища. Участники дефиле предстали в весьма экстравагантных нарядах. Одна из моделей, например, прошлась по импровизированному подиуму, неся на себе большой красный крест. Многие дагестанцы в комментариях возмутились этим показом, назвав его в том числе "отвратительным" и "развратным". В самом худучилище пояснили, что на видео — дипломная работа студентки отделения "Дизайна одежды". Коллекция посвящена английскому дизайнеру и модельеру Ли Александру Маккуину, который покончил с собой в феврале 2010 года из-за депрессии после смерти матери."Человек ушел из жизни, находясь на гребне успеха, будучи самым известным и самым продаваемым. Диплом — это рассуждение о неординарном человеке. Тема разрабатывалась на основе его работ и рассуждений о моде, разрабатывалась как театральный костюм. Дополнительным источником вдохновения послужил фильм Федерико Феллини "Джульетта и духи". Работа велась под контролем ведущего педагога", — говорится в заявлении в Telegram-канале училища.В худучилище подчеркнули, что при реализации дипломного проекта не ставились какие-либо провокационные или пропагандистские задачи.

https://ria.ru/20230614/vasilev-1877987651.html

https://ria.ru/20170215/1488023502.html

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александр маккуин, федерико феллини