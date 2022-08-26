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Русское фэнтези, корейский призер Канн, инопланетяне: что покажут на ММКФ - РИА Новости, 26.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220826/mmkf-1811849109.html
Русское фэнтези, корейский призер Канн, инопланетяне: что покажут на ММКФ
Русское фэнтези, корейский призер Канн, инопланетяне: что покажут на ММКФ - РИА Новости, 26.08.2022
Русское фэнтези, корейский призер Канн, инопланетяне: что покажут на ММКФ
В 44-м Московском международном кинофестивале участвуют ленты со всего мира. Будут и долгожданные премьеры, и неожиданные артхаусные проекты. В программе... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T08:00
2022-08-26T11:18
алексей иванов
федерико феллини
театр наций
сергей пускепалис
валерий фокин
ксения раппопорт
евгений миронов
виктория исакова
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. В 44-м Московском международном кинофестивале участвуют ленты со всего мира. Будут и долгожданные премьеры, и неожиданные артхаусные проекты. В программе заявлены магический экшен-эпос, сербская комедия о семейных ценностях, драма от победителя "Кинотавра", корейский номинант на "Оскар". На какие картины стоит обратить внимание — в материале РИА Новости.Драма страстейФильмом открытия станет "Сердце Пармы" Антона Мегердичева — экранизация одноименного романа Алексея Иванова. Специально для съемок построили деревянные города и крепости. Хорошие актеры, масштабные батальные сцены, детально выполненные костюмы, спецэффекты — есть все, что нужно для успешного блокбастера.Русский князь влюбляется в ведьму-ламию Тиче. Их союз кажется немыслимым, но чувства сильнее. Тиче отказывается от бессмертия, отрекается от магической силы, а князь Михаил идет наперекор социальным запретам.В ленте смешаны история, народные предания и волшебство. Можно сказать, это российская версия "Ведьмака": приключения главного героя не менее захватывающие.По словам автора романа, получился "просторный, фактурный и беспощадно-красивый фильм, наполненный движением народов, могуществом природы".Картина выйдет в российский прокат 6 октября.Якутский секретЕще один долгожданный фильм — якутская картина "Молодость", музыкальная драма лауреата "Кинотавра" Дмитрия Давыдова.Главный герой Василий переехал в мегаполис 20 лет назад. Он пытался устроиться в городе, но вынужден вернуться в родную деревню, которая с тех пор изменилась. Теперь ему 40 и он чувствует себя чужаком в этих краях.Впрочем, в якутском кино лучше сосредоточиться на визуальной составляющей, а не на деталях сюжета. Учитывая, какими успешными были прошлые картины Давыдова (например, "Пугало" или "Река"), его новый проект заслуживает особого внимания.Дата выхода в прокат уточняется.Сербский вопросВ основном конкурсе также участвует сербская лента "Усекновение". Это кинопортрет семьи и, в частности, младшего сына Йована, которого считают изгоем.Режиссер Синиша Цветич показывает, как герои отмечают Усекновение главы святого Иоанна Крестителя. Действие происходит в течение дня в одном месте, и постепенно выясняется, что у каждого в семье есть свои секреты.Родители Йована скрывают, что разводятся, а сам он употребляет наркотики и надеется, что инопланетяне спасут его от скучного и бессмысленного существования на Земле.Дата выхода в прокат не озвучена.Необычный ФеллиниВ программу документального кино вошла работа итальянки Кэтрин Макгилврэй "Феллини и тень".Это о том, как режиссер собирает материал для фильма о Федерико Феллини и его мечтах, посещает значимые для легендарного мастера места. Повествование перемежается кадрами из картин самого Феллини.Архивные фотографии и закулисные сцены представляют знаменитого кинематографиста в неожиданном свете.Дата российского проката не объявлена.Такой разный ИвановНа ММКФ создали новый конкурс "Русские премьеры" — по аналогии с дягилевскими "Русскими сезонами". В рамках этой программы покажут фильм Семена Серзина "Похожий человек" по пьесе Дмитрия Данилова "Свидетельские показания".Эта черно-белая картина в определенном смысле продолжение "Человека из Подольска", с которым Серзин дебютировал в качестве кинорежиссера.Безымянный главный герой, обычный детектив (его сыграл сам Серзин), расследует дело о самоубийстве простого парня Саши Иванова. Опрашивает тех, кто его знал: соседей, сослуживцев, бывшую девушку.Каждый описывает погибшего по-своему, как будто речь идет о разных людях.Фильм выглядит уверенной заявкой на мамблкор (поджанр независимого кинематографа, сосредоточенный на естественности диалогов). В картине снялись Виктория Исакова, Таисия Вилкова, Любовь Толкалина, Максим Виторган.Дату выхода в прокат объявят позднее."Кэт" от автора "Быка"В этой же секции представят фильм "Кэт" от автора нашумевшего "Быка", Бориса Акопова.Женщина, занимающаяся эскорт-услугами, недавно стала матерью. Кто отец ребенка, не уточняется, но с появлением первенца Кэт пересматривает жизненные приоритеты.Материнский инстинкт несовместим с бизнесом, который приносил хороший доход. Но на что жить и кормить ребенка? Героине придется пережить внутренний конфликт, найти компромисс и совершить моральный выбор.В ролях — Анастасия Кувшинова, Николай Шрайберг, Григорий Багров. Оператор — Петр Буслов.Предыдущую картину режиссера восприняли неоднозначно. Похоже, что и новая работа вызовет споры.Премьера фильма на большом экране намечена на 15 сентября.Совсем не стюардессаЕще один "именной" фильм — "Жанна", по мотивам пьесы Ярославы Пулинович и одноименного спектакля, который идет с 2014-го в Театре Наций.Режиссер Константин Статский снимал преимущественно сериалы ("Мажор", "Троцкий"). В этот проект он позвал Ксению Раппопорт и Евгения Миронова.Это трагикомедия о современной женщине, которая привыкла все держать под контролем. Жанне 50, она успешная self-made woman, закаленная 1990-ми. Жила в нищете, столкнулась с предательством, но теперь у нее свой бизнес, квартира в престижном районе и красивый молодой любовник Андрей. Но ее идеальный мир рушится, когда Андрей сообщает, что уходит к молодой девушке, которая ждет от него ребенка.Истории о дружбе, предательстве и поиске любви — при условии удачных сценария и актерского состава — всегда интересны. В "Жанне" есть и то и другое.Дата релиза пока не названа.История о волонтере"Здоровый человек" Петра Тодоровского со звездным кастом — о переоценке ценностей и волонтерстве.Главный герой, ведущий спортивных новостей Егор (Никита Ефремов) начинает помогать матерям больных детей в раковом отделении и ищет потерявшихся людей вместе с "Лизой Алерт". Так он пытается преодолеть кризис среднего возраста после внутреннего потрясения.Егор лишается работы и чуть не разводится с женой. Спрашивает себя, ради чего он живет и сможет ли справиться со всем, что происходит в его неприглядной реальности.Постепенно его прежняя жизнь меняется и приобретает совсем иной смысл.Выход фильма в прокат еще не определен.Из театра в киноПреимущественно театральный режиссер, худрук Александринки Валерий Фокин снял картину "Петрополис" по необычной фантастической повести своего сына Кирилла.Владимир (Антон Шагин) учится в США, занимается наукой и счастливо живет с женой Анной (Юлия Снигирь). После защиты диссертации он получает странное предложение от спецотдела ООН.Предлагают исследовать потенциальные ситуации, в которых человечество узнает о том, что инопланетяне уже давно находятся в постоянном контакте с землянами.Со временем Владимир понимает, что эта гипотеза совсем не фантастическая.Выход картины в прокат намечен на 27 октября.Корейское решениеЗакроет фестиваль долгожданная лента "Решение уйти" южнокорейского мастера Пак Чхан-Ука, известного такими хитами, как "Олдбой" и "Служанка". Эта картина уже получила приз за режиссуру на Каннском кинофестивале и выдвинута на "Оскар" в категории "Лучший зарубежный фильм".В центре этой истории — расследование гибели человека в горной деревушке.Предполагается, что он упал со скалы. Вдова покойного вроде бы сотрудничает с детективом, но с появлением новых деталей он начинает подозревать ее в убийстве и параллельно влюбляется в нее.Картина выйдет в российский прокат, дата уточняется.44-й Московский международный кинофестиваль проходит с 26 августа по 2 сентября.
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Анна Нехаева
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РИА Новости
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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алексей иванов, федерико феллини, театр наций, сергей пускепалис, валерий фокин, ксения раппопорт, евгений миронов, виктория исакова, любовь толкалина, максим виторган, кино и сериалы, что посмотреть , юлия снигирь, антон шагин
Алексей Иванов, Федерико Феллини, Театр наций, Сергей Пускепалис, Валерий Фокин, Ксения Раппопорт, Евгений Миронов, Виктория Исакова, Любовь Толкалина, Максим Виторган, Культура, Кино и сериалы, что посмотреть , Юлия Снигирь, Антон Шагин
08:00 26.08.2022 (обновлено: 11:18 26.08.2022)
 

Русское фэнтези, корейский призер Канн, инопланетяне: что покажут на ММКФ

© Фото предоставлено телеканалом "Россия 1"Съемки картины "Сердце пармы"
Съемки картины Сердце пармы
© Фото предоставлено телеканалом "Россия 1"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. В 44-м Московском международном кинофестивале участвуют ленты со всего мира. Будут и долгожданные премьеры, и неожиданные артхаусные проекты. В программе заявлены магический экшен-эпос, сербская комедия о семейных ценностях, драма от победителя "Кинотавра", корейский номинант на "Оскар". На какие картины стоит обратить внимание — в материале РИА Новости.

Драма страстей

Фильмом открытия станет "Сердце Пармы" Антона Мегердичева — экранизация одноименного романа Алексея Иванова. Специально для съемок построили деревянные города и крепости. Хорошие актеры, масштабные батальные сцены, детально выполненные костюмы, спецэффекты — есть все, что нужно для успешного блокбастера.

"Сердце Пармы" — уникальный роман, — говорит Мегердичев. — Мне захотелось сделать это большое эпическое полотно так, чтобы была сильная линия любви, способной на самопожертвование. Наше кино — драма страстей, герои проходят испытание на человечность, верность, дружбу".

© Фото предоставлено телеканалом "Россия 1"Съемки картины "Сердце Пармы"
Съемки картины Сердце Пармы
© Фото предоставлено телеканалом "Россия 1"
Съемки картины "Сердце Пармы"
Русский князь влюбляется в ведьму-ламию Тиче. Их союз кажется немыслимым, но чувства сильнее. Тиче отказывается от бессмертия, отрекается от магической силы, а князь Михаил идет наперекор социальным запретам.
В ленте смешаны история, народные предания и волшебство. Можно сказать, это российская версия "Ведьмака": приключения главного героя не менее захватывающие.
По словам автора романа, получился "просторный, фактурный и беспощадно-красивый фильм, наполненный движением народов, могуществом природы".
© Фото предоставлено телеканалом "Россия 1"

Актер Александр Кузнецов на съемках картины "Сердце Пармы"

Съемки картины Сердце пармы
1 из 2

Актер Александр Кузнецов на съемках картины "Сердце Пармы"

© Фото предоставлено телеканалом "Россия 1"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия 1"

На съемках картины "Сердце Пармы"

Съемки картины Сердце пармы
2 из 2

На съемках картины "Сердце Пармы"

© Фото предоставлено телеканалом "Россия 1"
1 из 2

Актер Александр Кузнецов на съемках картины "Сердце Пармы"

© Фото предоставлено телеканалом "Россия 1"
2 из 2

На съемках картины "Сердце Пармы"

© Фото предоставлено телеканалом "Россия 1"

"Его тайна не в сюжете, а в устройстве самой жизни, когда человеческие драмы сплетены с характером дикой земли, борьбой против неумолимой судьбы, — поясняет Алексей Иванов. — Это яркое, большое и умное кино. Это прорыв к новому национальному эпосу, дерзко рассказанному языком XXI века".

Картина выйдет в российский прокат 6 октября.
© Изображение предоставлено телеканалом "Россия 1"

Экранизация романа Алексея Иванова "Сердце Пармы"

Экранизация романа Алексея Иванова Сердце пармы
1 из 3

Экранизация романа Алексея Иванова "Сердце Пармы"

© Изображение предоставлено телеканалом "Россия 1"
© Изображение предоставлено телеканалом "Россия 1"

Кадр из экранизации романа Алексея Иванова "Сердце Пармы"

Экранизация романа Алексея Иванова Сердце пармы
2 из 3

Кадр из экранизации романа Алексея Иванова "Сердце Пармы"

© Изображение предоставлено телеканалом "Россия 1"
© Изображение предоставлено телеканалом "Россия 1"

Фрагмент "Сердца Пармы"

Экранизация романа Алексея Иванова Сердце пармы
3 из 3

Фрагмент "Сердца Пармы"

© Изображение предоставлено телеканалом "Россия 1"
1 из 3

Экранизация романа Алексея Иванова "Сердце Пармы"

© Изображение предоставлено телеканалом "Россия 1"
2 из 3

Кадр из экранизации романа Алексея Иванова "Сердце Пармы"

© Изображение предоставлено телеканалом "Россия 1"
3 из 3

Фрагмент "Сердца Пармы"

© Изображение предоставлено телеканалом "Россия 1"

Якутский секрет

Еще один долгожданный фильм — якутская картина "Молодость", музыкальная драма лауреата "Кинотавра" Дмитрия Давыдова.
Главный герой Василий переехал в мегаполис 20 лет назад. Он пытался устроиться в городе, но вынужден вернуться в родную деревню, которая с тех пор изменилась. Теперь ему 40 и он чувствует себя чужаком в этих краях.
Впрочем, в якутском кино лучше сосредоточиться на визуальной составляющей, а не на деталях сюжета. Учитывая, какими успешными были прошлые картины Давыдова (например, "Пугало" или "Река"), его новый проект заслуживает особого внимания.
Дата выхода в прокат уточняется.

Сербский вопрос

В основном конкурсе также участвует сербская лента "Усекновение". Это кинопортрет семьи и, в частности, младшего сына Йована, которого считают изгоем.
© Filmski centar Srbije (2022)Кадр из фильма "Усекновение"
Кадр из фильма Усекновение
© Filmski centar Srbije (2022)
Кадр из фильма "Усекновение"
Режиссер Синиша Цветич показывает, как герои отмечают Усекновение главы святого Иоанна Крестителя. Действие происходит в течение дня в одном месте, и постепенно выясняется, что у каждого в семье есть свои секреты.
Родители Йована скрывают, что разводятся, а сам он употребляет наркотики и надеется, что инопланетяне спасут его от скучного и бессмысленного существования на Земле.
Дата выхода в прокат не озвучена.
© Filmski centar Srbije (2022)Кадр из фильма "Усекновение"
Кадр из фильма Усекновение
© Filmski centar Srbije (2022)
Кадр из фильма "Усекновение"

Необычный Феллини

В программу документального кино вошла работа итальянки Кэтрин Макгилврэй "Феллини и тень".
Это о том, как режиссер собирает материал для фильма о Федерико Феллини и его мечтах, посещает значимые для легендарного мастера места. Повествование перемежается кадрами из картин самого Феллини.
Кадр из фильма "Феллини и его тень"
Кадр из фильма Феллини и его тень
Кадр из фильма "Феллини и его тень"
Архивные фотографии и закулисные сцены представляют знаменитого кинематографиста в неожиданном свете.

"Наш фильм — история бесконечных догадок о символах, характеризующих загадочное творчество Феллини", — отмечают авторы.

Дата российского проката не объявлена.
Кадр из фильма "Феллини и его тень"
Кадр из фильма Феллини и его тень
Кадр из фильма "Феллини и его тень"

Такой разный Иванов

На ММКФ создали новый конкурс "Русские премьеры" — по аналогии с дягилевскими "Русскими сезонами". В рамках этой программы покажут фильм Семена Серзина "Похожий человек" по пьесе Дмитрия Данилова "Свидетельские показания".
Кадр из фильма "Похожий человек"
Кадр из фильма Похожий человек
Кадр из фильма "Похожий человек"
Эта черно-белая картина в определенном смысле продолжение "Человека из Подольска", с которым Серзин дебютировал в качестве кинорежиссера.
Безымянный главный герой, обычный детектив (его сыграл сам Серзин), расследует дело о самоубийстве простого парня Саши Иванова. Опрашивает тех, кто его знал: соседей, сослуживцев, бывшую девушку.
Кадр из фильма "Похожий человек"
Кадр из фильма Похожий человек
Кадр из фильма "Похожий человек"
Каждый описывает погибшего по-своему, как будто речь идет о разных людях.
Фильм выглядит уверенной заявкой на мамблкор (поджанр независимого кинематографа, сосредоточенный на естественности диалогов). В картине снялись Виктория Исакова, Таисия Вилкова, Любовь Толкалина, Максим Виторган.
Дату выхода в прокат объявят позднее.

"Кэт" от автора "Быка"

В этой же секции представят фильм "Кэт" от автора нашумевшего "Быка", Бориса Акопова.
Женщина, занимающаяся эскорт-услугами, недавно стала матерью. Кто отец ребенка, не уточняется, но с появлением первенца Кэт пересматривает жизненные приоритеты.
© Фонд "Кинопрайм" (2022)Кадр из фильма "Кэт"
Кадр из фильма Кэт
© Фонд "Кинопрайм" (2022)
Кадр из фильма "Кэт"
Материнский инстинкт несовместим с бизнесом, который приносил хороший доход. Но на что жить и кормить ребенка? Героине придется пережить внутренний конфликт, найти компромисс и совершить моральный выбор.
В ролях — Анастасия Кувшинова, Николай Шрайберг, Григорий Багров. Оператор — Петр Буслов.
Предыдущую картину режиссера восприняли неоднозначно. Похоже, что и новая работа вызовет споры.
Премьера фильма на большом экране намечена на 15 сентября.
© Фонд "Кинопрайм" (2022)

Кадр из фильма "Кэт"

Кадр из фильма Кэт
1 из 2

Кадр из фильма "Кэт"

© Фонд "Кинопрайм" (2022)
© Фонд "Кинопрайм" (2022)

Сцена из фильма "Кэт"

Кадр из фильма Кэт
2 из 2

Сцена из фильма "Кэт"

© Фонд "Кинопрайм" (2022)
1 из 2

Кадр из фильма "Кэт"

© Фонд "Кинопрайм" (2022)
2 из 2

Сцена из фильма "Кэт"

© Фонд "Кинопрайм" (2022)

Совсем не стюардесса

Еще один "именной" фильм — "Жанна", по мотивам пьесы Ярославы Пулинович и одноименного спектакля, который идет с 2014-го в Театре Наций.
© Третий Рим (2022)Кадр из фильма "Жанна"
Кадр из фильма Жанна
© Третий Рим (2022)
Кадр из фильма "Жанна"
Режиссер Константин Статский снимал преимущественно сериалы ("Мажор", "Троцкий"). В этот проект он позвал Ксению Раппопорт и Евгения Миронова.
Это трагикомедия о современной женщине, которая привыкла все держать под контролем. Жанне 50, она успешная self-made woman, закаленная 1990-ми. Жила в нищете, столкнулась с предательством, но теперь у нее свой бизнес, квартира в престижном районе и красивый молодой любовник Андрей. Но ее идеальный мир рушится, когда Андрей сообщает, что уходит к молодой девушке, которая ждет от него ребенка.
Истории о дружбе, предательстве и поиске любви — при условии удачных сценария и актерского состава — всегда интересны. В "Жанне" есть и то и другое.
Дата релиза пока не названа.
© Третий Рим (2022)

Герои фильма "Жанна"

Кадр из фильма Жанна
1 из 2

Герои фильма "Жанна"

© Третий Рим (2022)
© Третий Рим (2022)

Сцена из фильма "Жанна"

Кадр из фильма Жанна
2 из 2

Сцена из фильма "Жанна"

© Третий Рим (2022)
1 из 2

Герои фильма "Жанна"

© Третий Рим (2022)
2 из 2

Сцена из фильма "Жанна"

© Третий Рим (2022)

История о волонтере

"Здоровый человек" Петра Тодоровского со звездным кастом — о переоценке ценностей и волонтерстве.
Главный герой, ведущий спортивных новостей Егор (Никита Ефремов) начинает помогать матерям больных детей в раковом отделении и ищет потерявшихся людей вместе с "Лизой Алерт". Так он пытается преодолеть кризис среднего возраста после внутреннего потрясения.
© 1-2-3 Production (2023)Кадр из фильма "Здоровый человек"
Кадр из фильма Здоровый человек
© 1-2-3 Production (2023)
Кадр из фильма "Здоровый человек"
Егор лишается работы и чуть не разводится с женой. Спрашивает себя, ради чего он живет и сможет ли справиться со всем, что происходит в его неприглядной реальности.
Постепенно его прежняя жизнь меняется и приобретает совсем иной смысл.
Выход фильма в прокат еще не определен.
© 1-2-3 Production (2023)Кадр из фильма "Здоровый человек"
Кадр из фильма Здоровый человек
© 1-2-3 Production (2023)
Кадр из фильма "Здоровый человек"

Из театра в кино

Преимущественно театральный режиссер, худрук Александринки Валерий Фокин снял картину "Петрополис" по необычной фантастической повести своего сына Кирилла.
Владимир (Антон Шагин) учится в США, занимается наукой и счастливо живет с женой Анной (Юлия Снигирь). После защиты диссертации он получает странное предложение от спецотдела ООН.
© Интерфест (2021) Кадр из фильма "Петрополис"
Кадр из фильма Петрополис
© Интерфест (2021)
Кадр из фильма "Петрополис"
Предлагают исследовать потенциальные ситуации, в которых человечество узнает о том, что инопланетяне уже давно находятся в постоянном контакте с землянами.
Со временем Владимир понимает, что эта гипотеза совсем не фантастическая.
Выход картины в прокат намечен на 27 октября.
© Пресс-служба фильма "Петрополис"

Кадр из фильма "Петрополис"

Кадр из фильма Петрополис
1 из 4

Кадр из фильма "Петрополис"

© Пресс-служба фильма "Петрополис"
© Интерфест (2021)

Герои фильма "Петрополис"

Кадр из фильма Петрополис
2 из 4

Герои фильма "Петрополис"

© Интерфест (2021)
© Пресс-служба фильма "Петрополис"

Сцена из фильма "Петрополис"

Кадр из фильма Петрополис
3 из 4

Сцена из фильма "Петрополис"

© Пресс-служба фильма "Петрополис"
© Пресс-служба фильма "Петрополис"

Фрагмент из фильма "Петрополис"

Кадр из фильма Петрополис
4 из 4

Фрагмент из фильма "Петрополис"

© Пресс-служба фильма "Петрополис"
1 из 4

Кадр из фильма "Петрополис"

© Пресс-служба фильма "Петрополис"
2 из 4

Герои фильма "Петрополис"

© Интерфест (2021)
3 из 4

Сцена из фильма "Петрополис"

© Пресс-служба фильма "Петрополис"
4 из 4

Фрагмент из фильма "Петрополис"

© Пресс-служба фильма "Петрополис"

Корейское решение

Закроет фестиваль долгожданная лента "Решение уйти" южнокорейского мастера Пак Чхан-Ука, известного такими хитами, как "Олдбой" и "Служанка". Эта картина уже получила приз за режиссуру на Каннском кинофестивале и выдвинута на "Оскар" в категории "Лучший зарубежный фильм".
© CJ ENM Co. (2022)

Кадр из фильма "Решение уйти"

Кадр из фильма Решение уйти
1 из 3

Кадр из фильма "Решение уйти"

© CJ ENM Co. (2022)
© CJ ENM Co. (2022)

Сцена из фильма "Решение уйти"

Кадр из фильма Решение уйти
2 из 3

Сцена из фильма "Решение уйти"

© CJ ENM Co. (2022)
© CJ ENM Co. (2022)

Фрагмент из фильма "Решение уйти"

Кадр из фильма Решение уйти
3 из 3

Фрагмент из фильма "Решение уйти"

© CJ ENM Co. (2022)
1 из 3

Кадр из фильма "Решение уйти"

© CJ ENM Co. (2022)
2 из 3

Сцена из фильма "Решение уйти"

© CJ ENM Co. (2022)
3 из 3

Фрагмент из фильма "Решение уйти"

© CJ ENM Co. (2022)
В центре этой истории — расследование гибели человека в горной деревушке.
Предполагается, что он упал со скалы. Вдова покойного вроде бы сотрудничает с детективом, но с появлением новых деталей он начинает подозревать ее в убийстве и параллельно влюбляется в нее.
Картина выйдет в российский прокат, дата уточняется.
44-й Московский международный кинофестиваль проходит с 26 августа по 2 сентября.
Кадр из сериала Дом дракона
21 августа, 08:00Культура
Самая ожидаемая премьера: стоит ли смотреть "Дом дракона"
 
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