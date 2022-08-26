https://ria.ru/20220826/mmkf-1811849109.html

Русское фэнтези, корейский призер Канн, инопланетяне: что покажут на ММКФ

Русское фэнтези, корейский призер Канн, инопланетяне: что покажут на ММКФ - РИА Новости, 26.08.2022

Русское фэнтези, корейский призер Канн, инопланетяне: что покажут на ММКФ

В 44-м Московском международном кинофестивале участвуют ленты со всего мира. Будут и долгожданные премьеры, и неожиданные артхаусные проекты. В программе... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T08:00

2022-08-26T08:00

2022-08-26T11:18

алексей иванов

федерико феллини

театр наций

сергей пускепалис

валерий фокин

ксения раппопорт

евгений миронов

виктория исакова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802428870_0:116:2048:1268_1920x0_80_0_0_2c0f265f98ff4ab0a5146de0519e5bbc.jpg

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. В 44-м Московском международном кинофестивале участвуют ленты со всего мира. Будут и долгожданные премьеры, и неожиданные артхаусные проекты. В программе заявлены магический экшен-эпос, сербская комедия о семейных ценностях, драма от победителя "Кинотавра", корейский номинант на "Оскар". На какие картины стоит обратить внимание — в материале РИА Новости.Драма страстейФильмом открытия станет "Сердце Пармы" Антона Мегердичева — экранизация одноименного романа Алексея Иванова. Специально для съемок построили деревянные города и крепости. Хорошие актеры, масштабные батальные сцены, детально выполненные костюмы, спецэффекты — есть все, что нужно для успешного блокбастера.Русский князь влюбляется в ведьму-ламию Тиче. Их союз кажется немыслимым, но чувства сильнее. Тиче отказывается от бессмертия, отрекается от магической силы, а князь Михаил идет наперекор социальным запретам.В ленте смешаны история, народные предания и волшебство. Можно сказать, это российская версия "Ведьмака": приключения главного героя не менее захватывающие.По словам автора романа, получился "просторный, фактурный и беспощадно-красивый фильм, наполненный движением народов, могуществом природы".Картина выйдет в российский прокат 6 октября.Якутский секретЕще один долгожданный фильм — якутская картина "Молодость", музыкальная драма лауреата "Кинотавра" Дмитрия Давыдова.Главный герой Василий переехал в мегаполис 20 лет назад. Он пытался устроиться в городе, но вынужден вернуться в родную деревню, которая с тех пор изменилась. Теперь ему 40 и он чувствует себя чужаком в этих краях.Впрочем, в якутском кино лучше сосредоточиться на визуальной составляющей, а не на деталях сюжета. Учитывая, какими успешными были прошлые картины Давыдова (например, "Пугало" или "Река"), его новый проект заслуживает особого внимания.Дата выхода в прокат уточняется.Сербский вопросВ основном конкурсе также участвует сербская лента "Усекновение". Это кинопортрет семьи и, в частности, младшего сына Йована, которого считают изгоем.Режиссер Синиша Цветич показывает, как герои отмечают Усекновение главы святого Иоанна Крестителя. Действие происходит в течение дня в одном месте, и постепенно выясняется, что у каждого в семье есть свои секреты.Родители Йована скрывают, что разводятся, а сам он употребляет наркотики и надеется, что инопланетяне спасут его от скучного и бессмысленного существования на Земле.Дата выхода в прокат не озвучена.Необычный ФеллиниВ программу документального кино вошла работа итальянки Кэтрин Макгилврэй "Феллини и тень".Это о том, как режиссер собирает материал для фильма о Федерико Феллини и его мечтах, посещает значимые для легендарного мастера места. Повествование перемежается кадрами из картин самого Феллини.Архивные фотографии и закулисные сцены представляют знаменитого кинематографиста в неожиданном свете.Дата российского проката не объявлена.Такой разный ИвановНа ММКФ создали новый конкурс "Русские премьеры" — по аналогии с дягилевскими "Русскими сезонами". В рамках этой программы покажут фильм Семена Серзина "Похожий человек" по пьесе Дмитрия Данилова "Свидетельские показания".Эта черно-белая картина в определенном смысле продолжение "Человека из Подольска", с которым Серзин дебютировал в качестве кинорежиссера.Безымянный главный герой, обычный детектив (его сыграл сам Серзин), расследует дело о самоубийстве простого парня Саши Иванова. Опрашивает тех, кто его знал: соседей, сослуживцев, бывшую девушку.Каждый описывает погибшего по-своему, как будто речь идет о разных людях.Фильм выглядит уверенной заявкой на мамблкор (поджанр независимого кинематографа, сосредоточенный на естественности диалогов). В картине снялись Виктория Исакова, Таисия Вилкова, Любовь Толкалина, Максим Виторган.Дату выхода в прокат объявят позднее."Кэт" от автора "Быка"В этой же секции представят фильм "Кэт" от автора нашумевшего "Быка", Бориса Акопова.Женщина, занимающаяся эскорт-услугами, недавно стала матерью. Кто отец ребенка, не уточняется, но с появлением первенца Кэт пересматривает жизненные приоритеты.Материнский инстинкт несовместим с бизнесом, который приносил хороший доход. Но на что жить и кормить ребенка? Героине придется пережить внутренний конфликт, найти компромисс и совершить моральный выбор.В ролях — Анастасия Кувшинова, Николай Шрайберг, Григорий Багров. Оператор — Петр Буслов.Предыдущую картину режиссера восприняли неоднозначно. Похоже, что и новая работа вызовет споры.Премьера фильма на большом экране намечена на 15 сентября.Совсем не стюардессаЕще один "именной" фильм — "Жанна", по мотивам пьесы Ярославы Пулинович и одноименного спектакля, который идет с 2014-го в Театре Наций.Режиссер Константин Статский снимал преимущественно сериалы ("Мажор", "Троцкий"). В этот проект он позвал Ксению Раппопорт и Евгения Миронова.Это трагикомедия о современной женщине, которая привыкла все держать под контролем. Жанне 50, она успешная self-made woman, закаленная 1990-ми. Жила в нищете, столкнулась с предательством, но теперь у нее свой бизнес, квартира в престижном районе и красивый молодой любовник Андрей. Но ее идеальный мир рушится, когда Андрей сообщает, что уходит к молодой девушке, которая ждет от него ребенка.Истории о дружбе, предательстве и поиске любви — при условии удачных сценария и актерского состава — всегда интересны. В "Жанне" есть и то и другое.Дата релиза пока не названа.История о волонтере"Здоровый человек" Петра Тодоровского со звездным кастом — о переоценке ценностей и волонтерстве.Главный герой, ведущий спортивных новостей Егор (Никита Ефремов) начинает помогать матерям больных детей в раковом отделении и ищет потерявшихся людей вместе с "Лизой Алерт". Так он пытается преодолеть кризис среднего возраста после внутреннего потрясения.Егор лишается работы и чуть не разводится с женой. Спрашивает себя, ради чего он живет и сможет ли справиться со всем, что происходит в его неприглядной реальности.Постепенно его прежняя жизнь меняется и приобретает совсем иной смысл.Выход фильма в прокат еще не определен.Из театра в киноПреимущественно театральный режиссер, худрук Александринки Валерий Фокин снял картину "Петрополис" по необычной фантастической повести своего сына Кирилла.Владимир (Антон Шагин) учится в США, занимается наукой и счастливо живет с женой Анной (Юлия Снигирь). После защиты диссертации он получает странное предложение от спецотдела ООН.Предлагают исследовать потенциальные ситуации, в которых человечество узнает о том, что инопланетяне уже давно находятся в постоянном контакте с землянами.Со временем Владимир понимает, что эта гипотеза совсем не фантастическая.Выход картины в прокат намечен на 27 октября.Корейское решениеЗакроет фестиваль долгожданная лента "Решение уйти" южнокорейского мастера Пак Чхан-Ука, известного такими хитами, как "Олдбой" и "Служанка". Эта картина уже получила приз за режиссуру на Каннском кинофестивале и выдвинута на "Оскар" в категории "Лучший зарубежный фильм".В центре этой истории — расследование гибели человека в горной деревушке.Предполагается, что он упал со скалы. Вдова покойного вроде бы сотрудничает с детективом, но с появлением новых деталей он начинает подозревать ее в убийстве и параллельно влюбляется в нее.Картина выйдет в российский прокат, дата уточняется.44-й Московский международный кинофестиваль проходит с 26 августа по 2 сентября.

https://ria.ru/20220821/kino-1810289114.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Анна Нехаева

Анна Нехаева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

алексей иванов, федерико феллини, театр наций, сергей пускепалис, валерий фокин, ксения раппопорт, евгений миронов, виктория исакова, любовь толкалина, максим виторган, кино и сериалы, что посмотреть , юлия снигирь, антон шагин