Краткий пересказ от РИА ИИ Мария Захарова ответила на критику итальянских политиков в адрес фестиваля RT.Док.

Она подчеркнула, что не ожидала призывов к отмене кинопоказов на родине Феллини и Антониони.

Фестиваль RT.Док прошел в Италии с успехом, несмотря на давление и атмосферу нетерпимости со стороны некоторых политиков, заявила представитель МИД.

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя критику некоторых итальянских политиков в адрес фестиваля RT.Док, заявила, что она не могла подумать, что в Италии, на родине режиссера Федерико Феллини, будут призывать к отмене кинопоказов и к отказу от новых знаний.

« "Я никогда бы не подумала, что на родине... величайших режиссеров Феллини , (Микеланжело - ред.) Антониони и многих-многих других, которые просто перевернули мировой кинематограф, кто-то может сказать "А давайте не будем смотреть фильмы, давайте будем отменять кинопоказы, давайте откажемся от нового знания", тем более, что оно не угрожает ничем, кроме как расширением кругозора", - сказала Захарова на брифинге, комментируя недовольство итальянских политиков проведением фестиваля RT. Док.

Дипломат отметила, что культурные мероприятия нельзя отменять по национальному признаку, иначе это национализм. Захарова подчеркнула, что критиковали фестиваль не жители Италии , а те, кто проспонсирован западными антироссийскими силами или же украинские националисты.

"Мы видели, как развязали абсолютно разнузданную, безобразную кампанию ненависти в отношении организаторов этого культурного события. Мы видели и слышали эти чудовищные обвинения, ложные обвинения... Мы признательны тем, кто организовал акции в поддержку (фестиваля - ред.)", - добавила Захарова.