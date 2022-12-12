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Источник: в посольство Франции в Москве прислали посылку с мертвой мышью - РИА Новости, 12.12.2022
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Источник: в посольство Франции в Москве прислали посылку с мертвой мышью
Источник: в посольство Франции в Москве прислали посылку с мертвой мышью - РИА Новости, 12.12.2022
Источник: в посольство Франции в Москве прислали посылку с мертвой мышью
Посольство Франции в Москве получило необычную посылку из Крыма, внутри которой были мертвые мышь и паук, в инциденте разбираются полицейские, рассказал РИА... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T17:39
2022-12-12T17:39
федерико феллини
москва
франция
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Посольство Франции в Москве получило необычную посылку из Крыма, внутри которой были мертвые мышь и паук, в инциденте разбираются полицейские, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По словам источника, инцидент произошел еще на прошлой неделе, но о нем стало известно только сейчас. К правоохранителям обратилась представитель французского посольства в Москве."Как рассказала женщина, на адрес посольства пришла необычная посылка. Внутри оказались мертвая мышь и мертвый паук. Отправителем числился некто под фамилией Нотарианни из Крыма", - сказал источник.Силовики проводят проверку, добавил он.Французское посольство уже не в первый раз получает "необычные" посылки из Крыма. Как рассказывал агентству другой источник, в июне в представительство пришла посылка, в которой были кости и письмо. Само отправление было сделано от имени того же покойного продюсера Пьетро Нотарианни. Тогда правоохранители также проводили проверку, однако чем она закончилась - неизвестно.Нотарианни, выступивший продюсером ряда известных кинокартин ("Гибель богов" и "Леопард" Лукино Висконти, "Интервью" Федерико Феллини), скончался в Риме еще в 2006 году.
https://ria.ru/20221212/posylka-1838036223.html
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федерико феллини, москва, франция, рим
Федерико Феллини, Москва, Франция, Рим
17:39 12.12.2022
 
Источник: в посольство Франции в Москве прислали посылку с мертвой мышью

В посольство Франции в Москве прислали посылку из Крыма с мертвой мышью и пауком

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкФлаги на территории посольства Франции в Москве
Флаги на территории посольства Франции в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги на территории посольства Франции в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Посольство Франции в Москве получило необычную посылку из Крыма, внутри которой были мертвые мышь и паук, в инциденте разбираются полицейские, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По словам источника, инцидент произошел еще на прошлой неделе, но о нем стало известно только сейчас. К правоохранителям обратилась представитель французского посольства в Москве.
Автомобиль полиции Греции - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 13:13
В посольство Украины в Греции пришла окровавленная посылка
"Как рассказала женщина, на адрес посольства пришла необычная посылка. Внутри оказались мертвая мышь и мертвый паук. Отправителем числился некто под фамилией Нотарианни из Крыма", - сказал источник.
Силовики проводят проверку, добавил он.
Французское посольство уже не в первый раз получает "необычные" посылки из Крыма. Как рассказывал агентству другой источник, в июне в представительство пришла посылка, в которой были кости и письмо. Само отправление было сделано от имени того же покойного продюсера Пьетро Нотарианни. Тогда правоохранители также проводили проверку, однако чем она закончилась - неизвестно.
Нотарианни, выступивший продюсером ряда известных кинокартин ("Гибель богов" и "Леопард" Лукино Висконти, "Интервью" Федерико Феллини), скончался в Риме еще в 2006 году.
Сотрудник полиции Испании у посольства Украины в Мадриде - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
5 декабря, 12:35
Полиция Испании изъяла посылки с глазами животных для дипмиссий Украины
 
Федерико ФеллиниМоскваФранцияРим
 
 
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