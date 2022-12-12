https://ria.ru/20221212/posylka-1838142777.html

Источник: в посольство Франции в Москве прислали посылку с мертвой мышью

Источник: в посольство Франции в Москве прислали посылку с мертвой мышью - РИА Новости, 12.12.2022

Источник: в посольство Франции в Москве прислали посылку с мертвой мышью

Посольство Франции в Москве получило необычную посылку из Крыма, внутри которой были мертвые мышь и паук, в инциденте разбираются полицейские, рассказал РИА... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T17:39

2022-12-12T17:39

2022-12-12T17:39

федерико феллини

москва

франция

рим

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Посольство Франции в Москве получило необычную посылку из Крыма, внутри которой были мертвые мышь и паук, в инциденте разбираются полицейские, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По словам источника, инцидент произошел еще на прошлой неделе, но о нем стало известно только сейчас. К правоохранителям обратилась представитель французского посольства в Москве."Как рассказала женщина, на адрес посольства пришла необычная посылка. Внутри оказались мертвая мышь и мертвый паук. Отправителем числился некто под фамилией Нотарианни из Крыма", - сказал источник.Силовики проводят проверку, добавил он.Французское посольство уже не в первый раз получает "необычные" посылки из Крыма. Как рассказывал агентству другой источник, в июне в представительство пришла посылка, в которой были кости и письмо. Само отправление было сделано от имени того же покойного продюсера Пьетро Нотарианни. Тогда правоохранители также проводили проверку, однако чем она закончилась - неизвестно.Нотарианни, выступивший продюсером ряда известных кинокартин ("Гибель богов" и "Леопард" Лукино Висконти, "Интервью" Федерико Феллини), скончался в Риме еще в 2006 году.

https://ria.ru/20221212/posylka-1838036223.html

https://ria.ru/20221205/konverty-1836375357.html

москва

франция

рим

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федерико феллини, москва, франция, рим