https://ria.ru/20221212/posylka-1838142777.html
Источник: в посольство Франции в Москве прислали посылку с мертвой мышью
Источник: в посольство Франции в Москве прислали посылку с мертвой мышью - РИА Новости, 12.12.2022
Источник: в посольство Франции в Москве прислали посылку с мертвой мышью
Посольство Франции в Москве получило необычную посылку из Крыма, внутри которой были мертвые мышь и паук, в инциденте разбираются полицейские, рассказал РИА... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T17:39
2022-12-12T17:39
2022-12-12T17:39
федерико феллини
москва
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рим
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Посольство Франции в Москве получило необычную посылку из Крыма, внутри которой были мертвые мышь и паук, в инциденте разбираются полицейские, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По словам источника, инцидент произошел еще на прошлой неделе, но о нем стало известно только сейчас. К правоохранителям обратилась представитель французского посольства в Москве."Как рассказала женщина, на адрес посольства пришла необычная посылка. Внутри оказались мертвая мышь и мертвый паук. Отправителем числился некто под фамилией Нотарианни из Крыма", - сказал источник.Силовики проводят проверку, добавил он.Французское посольство уже не в первый раз получает "необычные" посылки из Крыма. Как рассказывал агентству другой источник, в июне в представительство пришла посылка, в которой были кости и письмо. Само отправление было сделано от имени того же покойного продюсера Пьетро Нотарианни. Тогда правоохранители также проводили проверку, однако чем она закончилась - неизвестно.Нотарианни, выступивший продюсером ряда известных кинокартин ("Гибель богов" и "Леопард" Лукино Висконти, "Интервью" Федерико Феллини), скончался в Риме еще в 2006 году.
https://ria.ru/20221212/posylka-1838036223.html
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федерико феллини, москва, франция, рим
Федерико Феллини, Москва, Франция, Рим
Источник: в посольство Франции в Москве прислали посылку с мертвой мышью
В посольство Франции в Москве прислали посылку из Крыма с мертвой мышью и пауком
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Посольство Франции в Москве получило необычную посылку из Крыма, внутри которой были мертвые мышь и паук, в инциденте разбираются полицейские, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По словам источника, инцидент произошел еще на прошлой неделе, но о нем стало известно только сейчас. К правоохранителям обратилась представитель французского посольства в Москве.
"Как рассказала женщина, на адрес посольства пришла необычная посылка. Внутри оказались мертвая мышь и мертвый паук. Отправителем числился некто под фамилией Нотарианни из Крыма", - сказал источник.
Силовики проводят проверку, добавил он.
Французское посольство уже не в первый раз получает "необычные" посылки из Крыма. Как рассказывал агентству другой источник, в июне в представительство пришла посылка, в которой были кости и письмо. Само отправление было сделано от имени того же покойного продюсера Пьетро Нотарианни. Тогда правоохранители также проводили проверку, однако чем она закончилась - неизвестно.
Нотарианни, выступивший продюсером ряда известных кинокартин ("Гибель богов" и "Леопард" Лукино Висконти, "Интервью" Федерико Феллини
), скончался в Риме
еще в 2006 году.