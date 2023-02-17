https://ria.ru/20230217/teatr-1852736626.html

Театр Вахтангова показал свою версию фильма Феллини "8 1/2"

Театр Вахтангова показал свою версию фильма Феллини "8 1/2" - РИА Новости, 17.02.2023

Театр Вахтангова показал свою версию фильма Феллини "8 1/2"

В Театре Вахтангова поставили спектакль, который объединяет сюжет фильма "8 1/2 " Федерико Феллини и биографию киномэтра. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T17:36

2023-02-17T17:36

2023-02-17T20:47

культура

федерико феллини

владимир вдовиченков

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. В Театре Вахтангова поставили спектакль, который объединяет сюжет фильма "8 1/2 " Федерико Феллини и биографию киномэтра.Владимир Вдовиченков сыграл главную роль, кинорежиссера Гвидо Ансельми, который находится в творческом кризисе и никак не может приступить к съемкам нового проекта.Декорации лаконичны, но передают творческую атмосферу: софит, холст, стол для резки скульптур, несколько рядов стульев и массивная тумба, имитирующая сцену.Как и в фильме, декорации – монохромные, преимущественно черно-белые. А повествование — это поток сознания главного героя. Становится ясно, насколько театрален киноязык Феллини. Изображение человека искусства в реальном мире сменяется его фантазиями, воспоминаниями и событиями, происходивших в его снах.В первые 20 минут второго действия герои не произносят ни слова. С помощью простых хореографических движений они "рисуют" метафору творческого кризиса — практически пантомима.В спектакле также заняты Юрий Шлыков, Анна Дубровская, Олег Форостенко.Премьерный блок постановок "Феллини. 8 ½" намечен на 26 февраля,14, 21 марта.

https://ria.ru/20230209/teatr-1850909274.html

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

федерико феллини, владимир вдовиченков, театр имени е. вахтангова, театр, знаменитости, что посмотреть , новости культуры