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Театр Вахтангова показал свою версию фильма Феллини "8 1/2" - РИА Новости, 17.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230217/teatr-1852736626.html
Театр Вахтангова показал свою версию фильма Феллини "8 1/2"
Театр Вахтангова показал свою версию фильма Феллини "8 1/2" - РИА Новости, 17.02.2023
Театр Вахтангова показал свою версию фильма Феллини "8 1/2"
В Театре Вахтангова поставили спектакль, который объединяет сюжет фильма "8 1/2 " Федерико Феллини и биографию киномэтра. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T17:36
2023-02-17T20:47
культура
федерико феллини
владимир вдовиченков
театр имени е. вахтангова
театр
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. В Театре Вахтангова поставили спектакль, который объединяет сюжет фильма "8 1/2 " Федерико Феллини и биографию киномэтра.Владимир Вдовиченков сыграл главную роль, кинорежиссера Гвидо Ансельми, который находится в творческом кризисе и никак не может приступить к съемкам нового проекта.Декорации лаконичны, но передают творческую атмосферу: софит, холст, стол для резки скульптур, несколько рядов стульев и массивная тумба, имитирующая сцену.Как и в фильме, декорации – монохромные, преимущественно черно-белые. А повествование — это поток сознания главного героя. Становится ясно, насколько театрален киноязык Феллини. Изображение человека искусства в реальном мире сменяется его фантазиями, воспоминаниями и событиями, происходивших в его снах.В первые 20 минут второго действия герои не произносят ни слова. С помощью простых хореографических движений они "рисуют" метафору творческого кризиса — практически пантомима.В спектакле также заняты Юрий Шлыков, Анна Дубровская, Олег Форостенко.Премьерный блок постановок "Феллини. 8 ½" намечен на 26 февраля,14, 21 марта.
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Анна Нехаева
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федерико феллини, владимир вдовиченков, театр имени е. вахтангова, театр, знаменитости, что посмотреть , новости культуры
Культура, Федерико Феллини, Владимир Вдовиченков, Театр имени Е. Вахтангова, Театр, Знаменитости, что посмотреть , Новости культуры
17:36 17.02.2023 (обновлено: 20:47 17.02.2023)
 
Театр Вахтангова показал свою версию фильма Феллини "8 1/2"

В Театре Вахтангова прошла премьера спектакля "Феллини. 8 ½" с Вдовиченковым

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкЮрий Красков в роли Рума и Владимир Вдовиченков в роли Гвидо Ансельми в спектакле "Феллини. 8 1/2" по сценической версии Станислава Барышникова в постановке режиссера Лейлы Абу-аль-Кишек в театре им. Евгения Вахтангова
Юрий Красков в роли Рума и Владимир Вдовиченков в роли Гвидо Ансельми в спектакле Феллини. 8 1/2 по сценической версии Станислава Барышникова в постановке режиссера Лейлы Абу-аль-Кишек в театре им. Евгения Вахтангова - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. В Театре Вахтангова поставили спектакль, который объединяет сюжет фильма "8 1/2 " Федерико Феллини и биографию киномэтра.
Владимир Вдовиченков сыграл главную роль, кинорежиссера Гвидо Ансельми, который находится в творческом кризисе и никак не может приступить к съемкам нового проекта.

"Спектакль не является буквальным переложением киносценария для театральной сцены, — поясняет режиссер Лейла Абу-аль-Кишек. — Рассказ об итальянском кинорежиссере Гвидо Ансельми, пронизанный иронией и тонким юмором, — практически автобиографичная история самого Федерико Феллини".

Декорации лаконичны, но передают творческую атмосферу: софит, холст, стол для резки скульптур, несколько рядов стульев и массивная тумба, имитирующая сцену.
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоСпектакль "Феллини. 8 1/2" в театре им. Е. Вахтангова
Спектакль Феллини. 8 1/2 в театре им. Е. Вахтангова
1 из 3
Спектакль "Феллини. 8 1/2" в театре им. Е. Вахтангова
© РИА Новости / Владимир Федоренко
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоСпектакль "Феллини. 8 1/2" по сценической версии Станислава Барышникова в постановке режиссера Лейлы Абу-аль-Кишек в театре имени Евгения Вахтангова в Москве
Спектакль Феллини. 8 1/2 по сценической версии Станислава Барышникова в постановке режиссера Лейлы Абу-аль-Кишек в театре имени Евгения Вахтангова в Москве
2 из 3
Спектакль "Феллини. 8 1/2" по сценической версии Станислава Барышникова в постановке режиссера Лейлы Абу-аль-Кишек в театре имени Евгения Вахтангова в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоВладимир Вдовиченков в роли Гвидо Ансельми в спектакле "Феллини. 8 1/2" по сценической версии Станислава Барышникова в постановке режиссера Лейлы Абу-аль-Кишек в театре им. Евгения Вахтангова
Владимир Вдовиченков в роли Гвидо Ансельми в спектакле Феллини. 8 1/2 по сценической версии Станислава Барышникова в постановке режиссера Лейлы Абу-аль-Кишек в театре им. Евгения Вахтангова
3 из 3
Владимир Вдовиченков в роли Гвидо Ансельми в спектакле "Феллини. 8 1/2" по сценической версии Станислава Барышникова в постановке режиссера Лейлы Абу-аль-Кишек в театре им. Евгения Вахтангова
© РИА Новости / Владимир Федоренко
1 из 3
Спектакль "Феллини. 8 1/2" в театре им. Е. Вахтангова
© РИА Новости / Владимир Федоренко
2 из 3
Спектакль "Феллини. 8 1/2" по сценической версии Станислава Барышникова в постановке режиссера Лейлы Абу-аль-Кишек в театре имени Евгения Вахтангова в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
3 из 3
Владимир Вдовиченков в роли Гвидо Ансельми в спектакле "Феллини. 8 1/2" по сценической версии Станислава Барышникова в постановке режиссера Лейлы Абу-аль-Кишек в театре им. Евгения Вахтангова
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Как и в фильме, декорации – монохромные, преимущественно черно-белые. А повествование — это поток сознания главного героя. Становится ясно, насколько театрален киноязык Феллини. Изображение человека искусства в реальном мире сменяется его фантазиями, воспоминаниями и событиями, происходивших в его снах.
В первые 20 минут второго действия герои не произносят ни слова. С помощью простых хореографических движений они "рисуют" метафору творческого кризиса — практически пантомима.
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоВладимир Вдовиченков в роли Гвидо Ансельми и Яна Соболевская в роли Карлы в спектакле "Феллини. 8 1/2" по сценической версии Станислава Барышникова в постановке режиссера Лейлы Абу-аль-Кишек в театре имени Евгения Вахтангова в Москве.
Владимир Вдовиченков в роли Гвидо Ансельми и Яна Соболевская в роли Карлы в спектакле Феллини. 8 1/2 по сценической версии Станислава Барышникова в постановке режиссера Лейлы Абу-аль-Кишек в театре имени Евгения Вахтангова в Москве
1 из 3
Владимир Вдовиченков в роли Гвидо Ансельми и Яна Соболевская в роли Карлы в спектакле "Феллини. 8 1/2" по сценической версии Станислава Барышникова в постановке режиссера Лейлы Абу-аль-Кишек в театре имени Евгения Вахтангова в Москве.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоВладимир Вдовиченков и Ася Домская в спектакле "Феллини. 8 1/2" по сценической версии Станислава Барышникова в постановке режиссера Лейлы Абу-аль-Кишек в театре имени Евгения Вахтангова в Москве.
Владимир Вдовиченков и Ася Домская в спектакле Феллини. 8 1/2 по сценической версии Станислава Барышникова в постановке режиссера Лейлы Абу-аль-Кишек в театре имени Евгения Вахтангова в Москве.
2 из 3
Владимир Вдовиченков и Ася Домская в спектакле "Феллини. 8 1/2" по сценической версии Станислава Барышникова в постановке режиссера Лейлы Абу-аль-Кишек в театре имени Евгения Вахтангова в Москве.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоСпектакль "Феллини. 8 1/2" по сценической версии Станислава Барышникова в постановке режиссера Лейлы Абу-аль-Кишек в театре имени Евгения Вахтангова в Москве
Спектакль Феллини. 8 1/2 по сценической версии Станислава Барышникова в постановке режиссера Лейлы Абу-аль-Кишек в театре имени Евгения Вахтангова в Москве
3 из 3
Спектакль "Феллини. 8 1/2" по сценической версии Станислава Барышникова в постановке режиссера Лейлы Абу-аль-Кишек в театре имени Евгения Вахтангова в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
1 из 3
Владимир Вдовиченков в роли Гвидо Ансельми и Яна Соболевская в роли Карлы в спектакле "Феллини. 8 1/2" по сценической версии Станислава Барышникова в постановке режиссера Лейлы Абу-аль-Кишек в театре имени Евгения Вахтангова в Москве.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
2 из 3
Владимир Вдовиченков и Ася Домская в спектакле "Феллини. 8 1/2" по сценической версии Станислава Барышникова в постановке режиссера Лейлы Абу-аль-Кишек в театре имени Евгения Вахтангова в Москве.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
3 из 3
Спектакль "Феллини. 8 1/2" по сценической версии Станислава Барышникова в постановке режиссера Лейлы Абу-аль-Кишек в театре имени Евгения Вахтангова в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко

"Это чудесная возможность через спектакль вспомнить о своих радостях, тайнах, обманах, — говорит Вдовиченков. — Надеюсь, кто-то из зрителей во время просмотра поймает себя на мысли о том, что испытывал подобные чувства и переживания".

В спектакле также заняты Юрий Шлыков, Анна Дубровская, Олег Форостенко.
Премьерный блок постановок "Феллини. 8 ½" намечен на 26 февраля,14, 21 марта.
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