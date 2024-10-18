Красивая ностальгия по советским 60-м: большая фотовыставка в Музее Москвы

© Фото предоставлено Музеем Москвы

Профессиональную карьеру Игорь Кошельков закончил в 1995-м и "для себя" тоже перестал снимать. С тех пор его фотографии видели только специалисты. Только в 2023-м дочь мастера передала архив в дар Музею Москвы.

"Каждый снимок у него лежал в отдельном подписанном конверте. Мы редко получаем архивы в таком идеальном состоянии", — отмечает куратор выставки, хранитель коллекции фотографий Людмила Лейбишкинс.

На фото: кадр "В осенний дождь на проспекте Маркса". Москва. 1960 год