Красивая ностальгия по советским 60-м: большая фотовыставка в Музее Москвы

Светлая ностальгия: в Музее Москвы показывают фотографии времен оттепели
"Я делю эту экспозицию на две части. Первая — портреты, они не постановочные и очень живые. Вторая — ситуации, виды города, опять же репортажная съемка, представляющая естественную жизнь Москвы в то время", — объясняет генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова.
"Я делю эту экспозицию на две части. Первая — портреты, они не постановочные и очень живые. Вторая — ситуации, виды города, опять же репортажная съемка, представляющая естественную жизнь Москвы в то время", — объясняет генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова.
Профессиональную карьеру Игорь Кошельков закончил в 1995-м и "для себя" тоже перестал снимать. С тех пор его фотографии видели только специалисты. Только в 2023-м дочь мастера передала архив в дар Музею Москвы.
"Каждый снимок у него лежал в отдельном подписанном конверте. Мы редко получаем архивы в таком идеальном состоянии", — отмечает куратор выставки, хранитель коллекции фотографий Людмила Лейбишкинс.
На фото: кадр "В осенний дождь на проспекте Маркса". Москва. 1960 год
Профессиональную карьеру Игорь Кошельков закончил в 1995-м и "для себя" тоже перестал снимать. С тех пор его фотографии видели только специалисты. Только в 2023-м дочь мастера передала архив в дар Музею Москвы.
"Каждый снимок у него лежал в отдельном подписанном конверте. Мы редко получаем архивы в таком идеальном состоянии", — отмечает куратор выставки, хранитель коллекции фотографий Людмила Лейбишкинс.
На фото: кадр "В осенний дождь на проспекте Маркса". Москва. 1960 год
Для экспозиции "Игорь Кошельков. Звезды оттепели" отобрали 180 особо значимых кадров: культурные и исторические события 1950-1960-х, жизнь Москвы той поры, а также портреты известных деятелей искусства.
Для экспозиции "Игорь Кошельков. Звезды оттепели" отобрали 180 особо значимых кадров: культурные и исторические события 1950-1960-х, жизнь Москвы той поры, а также портреты известных деятелей искусства.
Например, уникальный кадр встречи Федерико Феллини и Джульетты Мазины с летчиками-космонавтами СССР Павлом Поповичем, Валентиной Терешковой во время III Московского международного кинофестиваля в 1963-м.
Например, уникальный кадр встречи Федерико Феллини и Джульетты Мазины с летчиками-космонавтами СССР Павлом Поповичем, Валентиной Терешковой во время III Московского международного кинофестиваля в 1963-м.
Можно увидеть, как строился центральный универмаг "Детский мир" на Лубянке, заглянуть в воскресный день 1959-го в Центральный парк культуры и отдыха имени Горького, побывать на солнечном пляже в Кунцево.
На фото: кадр "Останкинская телебашня". Москва. 1969 год
Можно увидеть, как строился центральный универмаг "Детский мир" на Лубянке, заглянуть в воскресный день 1959-го в Центральный парк культуры и отдыха имени Горького, побывать на солнечном пляже в Кунцево.
На фото: кадр "Останкинская телебашня". Москва. 1969 год
Интересны и бытовые зарисовки, как, например, фото "Салон- парикмахерская на Красной Пресне" (1966 год). В эти фены нужно было засовывать голову: кто-то их вспомнит, кто-то впервые увидит эту "чудо-технику".
Интересны и бытовые зарисовки, как, например, фото "Салон- парикмахерская на Красной Пресне" (1966 год). В эти фены нужно было засовывать голову: кто-то их вспомнит, кто-то впервые увидит эту "чудо-технику".
Игорь Кошельков работал в агентстве "Фотохроника ТАСС", газетах "Правда", "Вечерняя Москва" и "Социалистическая индустрия", в "Медицинской газете".
"Это вершины профессиональной карьеры, чтобы туда попасть, нужно было обладать высокими знаниями и умениями", — отмечает Людмила Лейбишкинс.
На фото: итальянская актриса Софи Лорен и актер Серго Закариадзе. Москва. 1965 год
Игорь Кошельков работал в агентстве "Фотохроника ТАСС", газетах "Правда", "Вечерняя Москва" и "Социалистическая индустрия", в "Медицинской газете".
"Это вершины профессиональной карьеры, чтобы туда попасть, нужно было обладать высокими знаниями и умениями", — отмечает Людмила Лейбишкинс.
На фото: итальянская актриса Софи Лорен и актер Серго Закариадзе. Москва. 1965 год
"Не сказала бы, что у него был какой-то уникальный стиль. Тогда многие стали так снимать. Но это звучит совершенно не уничижительно, — добавляет куратор. — Кадры очень живые, все внимание — на человека, его эмоции". Советская фотография до "оттепели" была скорее пропагандой, уточняет она.
"Все эти сталевары, колхозники — не живые люди, а некие идеальные образы. В "оттепель" же и государственных деятелей снимали совершенно по-другому, не как истуканов", — подчеркивает эксперт.
На фото: кадр "Вечером на набережной". Москва. 1958 год
"Не сказала бы, что у него был какой-то уникальный стиль. Тогда многие стали так снимать. Но это звучит совершенно не уничижительно, — добавляет куратор. — Кадры очень живые, все внимание — на человека, его эмоции". Советская фотография до "оттепели" была скорее пропагандой, уточняет она.
"Все эти сталевары, колхозники — не живые люди, а некие идеальные образы. В "оттепель" же и государственных деятелей снимали совершенно по-другому, не как истуканов", — подчеркивает эксперт.
На фото: кадр "Вечером на набережной". Москва. 1958 год
В экспозиции много фотографий с Московского международного кинофестиваля. На снимках мировые знаменитости: Жан Маре (на фото), Ив Монтан, Джина Лоллобриджида, Марчелло Мастрояни, Радж Капур.
В экспозиции много фотографий с Московского международного кинофестиваля. На снимках мировые знаменитости: Жан Маре (на фото), Ив Монтан, Джина Лоллобриджида, Марчелло Мастрояни, Радж Капур.
Игорь Кошельков много снимал актрису Марину Влади. Дочь фотографа Екатерина рассказала забавную историю: "Я маленькая совсем была, когда отец работал на фестивале. Поэтому смутно помню, как он однажды вечером вернулся домой с горящими глазами и сообщил, что танцевал с Влади, а Высоцкий якобы у него ее отбил".
Игорь Кошельков много снимал актрису Марину Влади. Дочь фотографа Екатерина рассказала забавную историю: "Я маленькая совсем была, когда отец работал на фестивале. Поэтому смутно помню, как он однажды вечером вернулся домой с горящими глазами и сообщил, что танцевал с Влади, а Высоцкий якобы у него ее отбил".
Выставка "Игорь Кошельков. Звезды оттепели" в Музее Москвы открыта до 2 февраля.
На фото: индийский режиссер, продюсер и актер Радж Капур с супругой. Москва. 1960-е годы
Выставка "Игорь Кошельков. Звезды оттепели" в Музее Москвы открыта до 2 февраля.
На фото: индийский режиссер, продюсер и актер Радж Капур с супругой. Москва. 1960-е годы