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Красивая ностальгия по советским 60-м: большая фотовыставка в Музее Москвы - РИА Новости, 18.10.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 18.10.2024 (обновлено: 08:04 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/vystavka-1978288775.html
Красивая ностальгия по советским 60-м: большая фотовыставка в Музее Москвы
Красивая ностальгия по советским 60-м: большая фотовыставка в Музее Москвы - РИА Новости, 18.10.2024
Красивая ностальгия по советским 60-м: большая фотовыставка в Музее Москвы
Городские пейзажи, эмоциональные, не постановочные снимки знаменитых киноактеров, хроника важнейших событий 1960-х — выставка "Игорь Кошельков. Звезды оттепели" РИА Новости, 18.10.2024
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фото
культура
федерико феллини
москва
ссср
музей москвы
куда сходить
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Городские пейзажи, эмоциональные, не постановочные снимки знаменитых киноактеров, хроника важнейших событий 1960-х — выставка "Игорь Кошельков. Звезды оттепели" в Музее Москвы переносит посетителей, наверное, в самое оптимистичное и яркое десятилетие прошлого века. О некоторых работах незаслуженно забытого на долгие годы мастера — в фотоленте РИА Новости.
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фото, фото, федерико феллини, москва, ссср, музей москвы, куда сходить , что посмотреть , выставки, знаменитости
Фото, Культура, Федерико Феллини, Москва, СССР, Музей Москвы, куда сходить , что посмотреть , Выставки, Знаменитости
Красивая ностальгия по советским 60-м: большая фотовыставка в Музее Москвы

Светлая ностальгия: в Музее Москвы показывают фотографии времен оттепели

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Городские пейзажи, эмоциональные, не постановочные снимки знаменитых киноактеров, хроника важнейших событий 1960-х — выставка "Игорь Кошельков. Звезды оттепели" в Музее Москвы переносит посетителей, наверное, в самое оптимистичное и яркое десятилетие прошлого века. О некоторых работах незаслуженно забытого на долгие годы мастера — в фотоленте РИА Новости.
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"Я делю эту экспозицию на две части. Первая — портреты, они не постановочные и очень живые. Вторая — ситуации, виды города, опять же репортажная съемка, представляющая естественную жизнь Москвы в то время", — объясняет генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова.

Генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова на выставке Игорь Кошельков. Звезды оттепели в Музее Москвы на Зубовском бульваре.

"Я делю эту экспозицию на две части. Первая — портреты, они не постановочные и очень живые. Вторая — ситуации, виды города, опять же репортажная съемка, представляющая естественную жизнь Москвы в то время", — объясняет генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова.

© РИА Новости
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© Фото предоставлено Музеем Москвы

Профессиональную карьеру Игорь Кошельков закончил в 1995-м и "для себя" тоже перестал снимать. С тех пор его фотографии видели только специалисты. Только в 2023-м дочь мастера передала архив в дар Музею Москвы.

"Каждый снимок у него лежал в отдельном подписанном конверте. Мы редко получаем архивы в таком идеальном состоянии", — отмечает куратор выставки, хранитель коллекции фотографий Людмила Лейбишкинс.

На фото: кадр "В осенний дождь на проспекте Маркса". Москва. 1960 год

Выставка Игорь Кошельков. Звезды оттепели

Профессиональную карьеру Игорь Кошельков закончил в 1995-м и "для себя" тоже перестал снимать. С тех пор его фотографии видели только специалисты. Только в 2023-м дочь мастера передала архив в дар Музею Москвы.

"Каждый снимок у него лежал в отдельном подписанном конверте. Мы редко получаем архивы в таком идеальном состоянии", — отмечает куратор выставки, хранитель коллекции фотографий Людмила Лейбишкинс.

На фото: кадр "В осенний дождь на проспекте Маркса". Москва. 1960 год

© Фото предоставлено Музеем Москвы
2 из 11
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для экспозиции "Игорь Кошельков. Звезды оттепели" отобрали 180 особо значимых кадров: культурные и исторические события 1950-1960-х, жизнь Москвы той поры, а также портреты известных деятелей искусства.

Выставка Игорь Кошельков. Звезды оттепели в Музее Москвы на Зубовском бульваре

Для экспозиции "Игорь Кошельков. Звезды оттепели" отобрали 180 особо значимых кадров: культурные и исторические события 1950-1960-х, жизнь Москвы той поры, а также портреты известных деятелей искусства.

© РИА Новости
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3 из 11
© Фото предоставлено Музеем Москвы

Например, уникальный кадр встречи Федерико Феллини и Джульетты Мазины с летчиками-космонавтами СССР Павлом Поповичем, Валентиной Терешковой во время III Московского международного кинофестиваля в 1963-м.

Выставка Игорь Кошельков. Звезды оттепели

Например, уникальный кадр встречи Федерико Феллини и Джульетты Мазины с летчиками-космонавтами СССР Павлом Поповичем, Валентиной Терешковой во время III Московского международного кинофестиваля в 1963-м.

© Фото предоставлено Музеем Москвы
4 из 11

Можно увидеть, как строился центральный универмаг "Детский мир" на Лубянке, заглянуть в воскресный день 1959-го в Центральный парк культуры и отдыха имени Горького, побывать на солнечном пляже в Кунцево.

На фото: кадр "Останкинская телебашня". Москва. 1969 год

Игорь Кошельков. Останкинская телебашня. Москва. 1969 год

Можно увидеть, как строился центральный универмаг "Детский мир" на Лубянке, заглянуть в воскресный день 1959-го в Центральный парк культуры и отдыха имени Горького, побывать на солнечном пляже в Кунцево.

На фото: кадр "Останкинская телебашня". Москва. 1969 год

5 из 11

Интересны и бытовые зарисовки, как, например, фото "Салон- парикмахерская на Красной Пресне" (1966 год). В эти фены нужно было засовывать голову: кто-то их вспомнит, кто-то впервые увидит эту "чудо-технику".

Игорь Кошельков. Салон-парикмахерская на Красной Пресне. Москва. 1966 год

Интересны и бытовые зарисовки, как, например, фото "Салон- парикмахерская на Красной Пресне" (1966 год). В эти фены нужно было засовывать голову: кто-то их вспомнит, кто-то впервые увидит эту "чудо-технику".

6 из 11
© Фото предоставлено Музеем Москвы

Игорь Кошельков работал в агентстве "Фотохроника ТАСС", газетах "Правда", "Вечерняя Москва" и "Социалистическая индустрия", в "Медицинской газете".

"Это вершины профессиональной карьеры, чтобы туда попасть, нужно было обладать высокими знаниями и умениями", — отмечает Людмила Лейбишкинс.

На фото: итальянская актриса Софи Лорен и актер Серго Закариадзе. Москва. 1965 год

Выставка Игорь Кошельков. Звезды оттепели

Игорь Кошельков работал в агентстве "Фотохроника ТАСС", газетах "Правда", "Вечерняя Москва" и "Социалистическая индустрия", в "Медицинской газете".

"Это вершины профессиональной карьеры, чтобы туда попасть, нужно было обладать высокими знаниями и умениями", — отмечает Людмила Лейбишкинс.

На фото: итальянская актриса Софи Лорен и актер Серго Закариадзе. Москва. 1965 год

© Фото предоставлено Музеем Москвы
7 из 11

"Не сказала бы, что у него был какой-то уникальный стиль. Тогда многие стали так снимать. Но это звучит совершенно не уничижительно, — добавляет куратор. — Кадры очень живые, все внимание — на человека, его эмоции". Советская фотография до "оттепели" была скорее пропагандой, уточняет она.

"Все эти сталевары, колхозники — не живые люди, а некие идеальные образы. В "оттепель" же и государственных деятелей снимали совершенно по-другому, не как истуканов", — подчеркивает эксперт.

На фото: кадр "Вечером на набережной". Москва. 1958 год

Игорь Кошельков. Вечером на набережной. Москва. 1958 год

"Не сказала бы, что у него был какой-то уникальный стиль. Тогда многие стали так снимать. Но это звучит совершенно не уничижительно, — добавляет куратор. — Кадры очень живые, все внимание — на человека, его эмоции". Советская фотография до "оттепели" была скорее пропагандой, уточняет она.

"Все эти сталевары, колхозники — не живые люди, а некие идеальные образы. В "оттепель" же и государственных деятелей снимали совершенно по-другому, не как истуканов", — подчеркивает эксперт.

На фото: кадр "Вечером на набережной". Москва. 1958 год

8 из 11
© Фото предоставлено Музеем Москвы

В экспозиции много фотографий с Московского международного кинофестиваля. На снимках мировые знаменитости: Жан Маре (на фото), Ив Монтан, Джина Лоллобриджида, Марчелло Мастрояни, Радж Капур.

Выставка Игорь Кошельков. Звезды оттепели

В экспозиции много фотографий с Московского международного кинофестиваля. На снимках мировые знаменитости: Жан Маре (на фото), Ив Монтан, Джина Лоллобриджида, Марчелло Мастрояни, Радж Капур.

© Фото предоставлено Музеем Москвы
9 из 11

Игорь Кошельков много снимал актрису Марину Влади. Дочь фотографа Екатерина рассказала забавную историю: "Я маленькая совсем была, когда отец работал на фестивале. Поэтому смутно помню, как он однажды вечером вернулся домой с горящими глазами и сообщил, что танцевал с Влади, а Высоцкий якобы у него ее отбил".

Фотография актрисы Марины Влади на выставке Игорь Кошельков. Звезды оттепели в Музее Москвы

Игорь Кошельков много снимал актрису Марину Влади. Дочь фотографа Екатерина рассказала забавную историю: "Я маленькая совсем была, когда отец работал на фестивале. Поэтому смутно помню, как он однажды вечером вернулся домой с горящими глазами и сообщил, что танцевал с Влади, а Высоцкий якобы у него ее отбил".

10 из 11
© Фото предоставлено Музеем Москвы

Выставка "Игорь Кошельков. Звезды оттепели" в Музее Москвы открыта до 2 февраля.

На фото: индийский режиссер, продюсер и актер Радж Капур с супругой. Москва. 1960-е годы

Выставка Игорь Кошельков. Звезды оттепели

Выставка "Игорь Кошельков. Звезды оттепели" в Музее Москвы открыта до 2 февраля.

На фото: индийский режиссер, продюсер и актер Радж Капур с супругой. Москва. 1960-е годы

© Фото предоставлено Музеем Москвы
11 из 11
 
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