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Как все наладить? "Человек из Подольска" с "Кинотавра" учит жизни
Как все наладить? "Человек из Подольска" с "Кинотавра" учит жизни
В прокат вышел "Человек из Подольска" Семена Серзина. Лента получила утешительный приз за лучшую музыку на фестивале "Кинотавр". Хотя некоторые критики считают, РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T08:00
2020-11-27T08:00
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости, Егор Беликов. В прокат вышел "Человек из Подольска" Семена Серзина. Лента получила утешительный приз за лучшую музыку на фестивале "Кинотавр". Хотя некоторые критики считают, что справедливо было бы выделить картине награду повесомее. Отличия фильма от пьесы, сходство с работами Феллини, новый мир и второй шанс — в материале РИА Новости.Все ОКНиколай (солист группы QQjav Вадик Королев) — счастливый обладатель лица, похожего на те, что мы постоянно встречаем в очереди супермаркета. Его жизнь не сложилась: пишет в никому не нужную районную газетенку, играет в безвестной группе, жена ушла. Но его все это словно не волнует, он погружен в мысли непонятно о чем.Идет он по улице и никого не трогает. А навстречу — полицейские (Владимир Майзингер, Виктория Исакова и другие). Просят документики и пройти с ними, не объясняя зачем. Это потом станет понятно, что вполне интеллигентным разговором они перевоспитывают случайных прохожих. "Работают с населением", дарят надежду на будущее.Первые вопросы растерянному Коле посвящены его подмосковному городу: когда Подольск основан, а сколько там народу живет, кроме него? Викторина требовательных полицейских-интеллектуалов продолжается, пока Николай не понимает, что коптит небо он зазря. Но с этой встречей повезло — он погружается в дивный нереалистичный мир, место, где дадут второй шанс.Слоган фильма — "Все мы немного человеки из Подольска". Конечно, это история про нас, погруженных в транс сиюминутными проблемами и глобальными тревогами. Нас, забывающих чем-то интересоваться, кроме банального пропитания.Феллини, 90-е и немцы"Человек из Подольска" — вещь тонкой выделки, где нет ни одной лишней реплики и сцены, а режиссура крайне вдумчивая. Даром что Семен Серзин — дебютант в полном метре. Фильм наверняка прославится как продолжатель дела "Изображая жертву". Сравнение напрашивается само собой, у Серебренникова тоже было много героев из полиции.Одноименную пьесу Дмитрия Данилова (автора одного из самых популярных драматургических текстов 2010-х) успели поставить, похоже, в каждом регионе страны, где есть прогрессивный театр. Ее сюжет режиссер дополнил несколькими неслучайными сценами.Первая стилизована под съемку любительской камерой эпохи VHS-кассет. Явно тревожное, болезненное воспоминание из детства главного героя — домашний праздник. На стене ковер, вокруг — печально знакомый постсоветский интерьер, обновить который семье не хватает денег. В центре комнаты пугающе танцует немолодая женщина (Ольга Лапшина) под "Мальчик хочет в Тамбов". В туалете истерически плачет мама.Из других видимых дополнений сразу бросается в глаза момент, когда из головы Николая пытаются извлечь мысли таинственным прибором. Так нам подсказывают, что все не просто. Что попал Николай не в мелкую штаб-квартиру правоохранительной системы, а в центр по перевоспитанию населения инновационными методами.Вообще, место действия художники-постановщики очень тщательно продумали. Оно занимает подозрительно большую площадь: там есть даже плавательный бассейн и специальные сени с соленьями, где полицейские мило пьют чай и обсуждают немецкую экспериментальную группу Einstürzende Neubauten. В бассейне, кстати, происходит намеренная отсылка к творчеству Феллини. Выход из воды обнаженной Виктории Исаковой превращает абсурдистски-остросоциальную картину в лирически-эротическую.Новый комсомолПьеса, пожалуй, давала больше пространства для интерпретации, а Николай не казался таким пустым. В нем словно был стержень, решимость жить дальше так безынициативно, как до роковой встречи. В этом была его тихая радость.Фильм Серзина лишает Николая силы, но предлагает взамен конкретную альтернативу. Чтобы герою нашего времени найти вектор для развития, оправиться от последствий юности, прожитой в 90-е, нужно вернуться в прошлое. Стать по-комсомольски инициативным и любознательным, этаким советским плакатным героем и примером для подражания. И это очень любопытная мысль: оказывается, в быстро меняющемся мире будущего ничего толком не поменялось. Достаточно разогнать рукой морок индифферентности и начать действовать — тогда все и наладится.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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куда сходить , фильмы недели , звезды, что посмотреть , лучшие фильмы, фильмы 2020, кино и сериалы, виктория исакова, кинотавр, федерико феллини

Как все наладить? "Человек из Подольска" с "Кинотавра" учит жизни

08:00 27.11.2020
 
© Предоставлено кинокомпанией "ПРОвзгляд"Кадр из фильма "Человек из Подольска"
Кадр из фильма Человек из Подольска - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© Предоставлено кинокомпанией "ПРОвзгляд"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости, Егор Беликов. В прокат вышел "Человек из Подольска" Семена Серзина. Лента получила утешительный приз за лучшую музыку на фестивале "Кинотавр". Хотя некоторые критики считают, что справедливо было бы выделить картине награду повесомее. Отличия фильма от пьесы, сходство с работами Феллини, новый мир и второй шанс — в материале РИА Новости.

Все ОК

Николай (солист группы QQjav Вадик Королев) — счастливый обладатель лица, похожего на те, что мы постоянно встречаем в очереди супермаркета. Его жизнь не сложилась: пишет в никому не нужную районную газетенку, играет в безвестной группе, жена ушла. Но его все это словно не волнует, он погружен в мысли непонятно о чем.
Идет он по улице и никого не трогает. А навстречу — полицейские (Владимир Майзингер, Виктория Исакова и другие). Просят документики и пройти с ними, не объясняя зачем. Это потом станет понятно, что вполне интеллигентным разговором они перевоспитывают случайных прохожих. "Работают с населением", дарят надежду на будущее.
Первые вопросы растерянному Коле посвящены его подмосковному городу: когда Подольск основан, а сколько там народу живет, кроме него? Викторина требовательных полицейских-интеллектуалов продолжается, пока Николай не понимает, что коптит небо он зазря. Но с этой встречей повезло — он погружается в дивный нереалистичный мир, место, где дадут второй шанс.
© Предоставлено кинокомпанией "Про:взгляд"Вадик Королев в фильме "Человек из Подольска"
Кадр из фильма Человек из Подольска - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© Предоставлено кинокомпанией "Про:взгляд"
Вадик Королев в фильме "Человек из Подольска"
Слоган фильма — "Все мы немного человеки из Подольска". Конечно, это история про нас, погруженных в транс сиюминутными проблемами и глобальными тревогами. Нас, забывающих чем-то интересоваться, кроме банального пропитания.

Феллини, 90-е и немцы

"Человек из Подольска" — вещь тонкой выделки, где нет ни одной лишней реплики и сцены, а режиссура крайне вдумчивая. Даром что Семен Серзин — дебютант в полном метре. Фильм наверняка прославится как продолжатель дела "Изображая жертву". Сравнение напрашивается само собой, у Серебренникова тоже было много героев из полиции.
© Предоставлено "Про:взгляд"

Владимир Майзингер, Виктория Исакова и Вадик Королев в фильме "Человек из Подольска"

Кадр из фильма Человек из Подольска
1 из 3

Владимир Майзингер, Виктория Исакова и Вадик Королев в фильме "Человек из Подольска"

© Предоставлено "Про:взгляд"
© Предоставлено кинокомпанией "Про:взгляд"Кадр из фильма "Человек из Подольска"
Кадр из фильма Человек из Подольска
2 из 3
Кадр из фильма "Человек из Подольска"
© Предоставлено кинокомпанией "Про:взгляд"
© Предоставлено кинокомпанией "ПРОвзгляд"

Виктория Исакова и Вадик Королев в фильме "Человек из Подольска"

Кадр из фильма Человек из Подольска
3 из 3

Виктория Исакова и Вадик Королев в фильме "Человек из Подольска"

© Предоставлено кинокомпанией "ПРОвзгляд"
1 из 3

Владимир Майзингер, Виктория Исакова и Вадик Королев в фильме "Человек из Подольска"

© Предоставлено "Про:взгляд"
2 из 3
Кадр из фильма "Человек из Подольска"
© Предоставлено кинокомпанией "Про:взгляд"
3 из 3

Виктория Исакова и Вадик Королев в фильме "Человек из Подольска"

© Предоставлено кинокомпанией "ПРОвзгляд"
Одноименную пьесу Дмитрия Данилова (автора одного из самых популярных драматургических текстов 2010-х) успели поставить, похоже, в каждом регионе страны, где есть прогрессивный театр. Ее сюжет режиссер дополнил несколькими неслучайными сценами.
Первая стилизована под съемку любительской камерой эпохи VHS-кассет. Явно тревожное, болезненное воспоминание из детства главного героя — домашний праздник. На стене ковер, вокруг — печально знакомый постсоветский интерьер, обновить который семье не хватает денег. В центре комнаты пугающе танцует немолодая женщина (Ольга Лапшина) под "Мальчик хочет в Тамбов". В туалете истерически плачет мама.
© Пресс-служба "Кинотавра"Кадр из фильма "Человек из Подольска"
Кадр из фильма Человек из Подольска - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© Пресс-служба "Кинотавра"
Кадр из фильма "Человек из Подольска"
Из других видимых дополнений сразу бросается в глаза момент, когда из головы Николая пытаются извлечь мысли таинственным прибором. Так нам подсказывают, что все не просто. Что попал Николай не в мелкую штаб-квартиру правоохранительной системы, а в центр по перевоспитанию населения инновационными методами.
Вообще, место действия художники-постановщики очень тщательно продумали. Оно занимает подозрительно большую площадь: там есть даже плавательный бассейн и специальные сени с соленьями, где полицейские мило пьют чай и обсуждают немецкую экспериментальную группу Einstürzende Neubauten. В бассейне, кстати, происходит намеренная отсылка к творчеству Феллини. Выход из воды обнаженной Виктории Исаковой превращает абсурдистски-остросоциальную картину в лирически-эротическую.
© Предоставлено кинокомпанией "ПРОвзгляд"Виктория Исакова и Вадик Королев в фильме "Человек из Подольска"
Кадр из фильма Человек из Подольска - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© Предоставлено кинокомпанией "ПРОвзгляд"
Виктория Исакова и Вадик Королев в фильме "Человек из Подольска"

Новый комсомол

Пьеса, пожалуй, давала больше пространства для интерпретации, а Николай не казался таким пустым. В нем словно был стержень, решимость жить дальше так безынициативно, как до роковой встречи. В этом была его тихая радость.
© Предоставлено кинокомпанией "ПРОвзгляд"Кадр из фильма "Человек из Подольска"
Кадр из фильма Человек из Подольска - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© Предоставлено кинокомпанией "ПРОвзгляд"
Кадр из фильма "Человек из Подольска"
Фильм Серзина лишает Николая силы, но предлагает взамен конкретную альтернативу. Чтобы герою нашего времени найти вектор для развития, оправиться от последствий юности, прожитой в 90-е, нужно вернуться в прошлое. Стать по-комсомольски инициативным и любознательным, этаким советским плакатным героем и примером для подражания.
И это очень любопытная мысль: оказывается, в быстро меняющемся мире будущего ничего толком не поменялось. Достаточно разогнать рукой морок индифферентности и начать действовать — тогда все и наладится.
Кадр со съемок фильма На острие - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
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