Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210124/fellini-1593809187.html
"Голос луны" — последний фильм Феллини впервые в российском прокате
"Голос луны" — последний фильм Феллини впервые в российском прокате
Российский прокат после новогодней битвы только раскачивается, среди онлайн-релизов сложно выбрать что-то достойное. Зато в кинотеатрах впервые показывают... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T08:08
2021-01-24T10:35
фильмы недели
лучшие фильмы 2021
лучшие фильмы 2020
культура
что посмотреть
лучшие фильмы
кино и сериалы
роберто бениньи
сергей лукьяненко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593796280_0:4:1200:679_1920x0_80_0_0_18849bca79f4251834c296b3b93b8edc.jpg
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости, Егор Беликов. Российский прокат после новогодней битвы только раскачивается, среди онлайн-релизов сложно выбрать что-то достойное. Зато в кинотеатрах впервые показывают "Голос луны" Федерико Феллини. Это последний фильм мастера, оставшийся непонятым и до сих пор существовавший разве что в пиратских одноголосых переводах.Маг высшего уровня "Голос луны", безусловно, недооценили. По меркам величайшего итальянского режиссера, наградили мало: за монтаж, работу актера и художника на "Давид ди Донателло". До этого Феллини аж 12 раз претендовал на "Оскар" и получил четыре статуэтки. Пятая премия Американской киноакадемии, через три года после выхода последнего фильма, в 1993 году ему досталась за вклад в мировой кинематограф. В октябре того же года Федерико ушел из жизни.Да, "Голос луны" не лучший фильм итальянца, но разве можно выбрать у него самый-самый? "Восемь с половиной" и "Сладкая жизнь" навсегда вошли в историю. "Амаркорд" породил череду глубоко авторских картин, где режиссеры образно рассуждали о себе и своем прошлом. Не говоря про "Репетицию оркестра", "Сатирикон", "Рим" и другие. Подходящая метафора есть в цикле Сергея Лукьяненко "Дозоры". Там существовали маги седьмого уровня, шестого и так далее, а вот после первого категорий уже не было — каждый из них мог оказаться сильнее в разных обстоятельствах. Так же и с кино Феллини: оно настолько отдельно от любого другого, и само по себе, и по кросс-культурному влиянию, что никакому сопоставлению не подлежит.Итальянское Лукоморье"Голос луны" — экранизация литературы, но не классической, как в "Боккаччо-70", "Сатириконе" и "Казанове". Впервые Федерико взял произведение современника — "Поэму о лунатиках" Эрманно Каваццони. Это важно: до того в фильмах всем заправляли его собственные одержимости и наваждения, над которыми режиссер раздумывал на протяжении десятилетий. Каждый, кто видел его картины, сразу опознает Италию, трансформированную фирменным феллиниевским волшебством. Сейчас причудливое, непонятное кино принято сравнивать с Дэвидом Линчем. А это совсем другая странность — светлая, почти сказочная. "Голос луны" — прямое включение из итальянского Лукоморья.История в разговорах Здесь можно даже и не заметить комедийного сюжета, вольно описывающего общество, окончательно зараженное смертельным вирусом телевизионного тщеславия. Поэтому фабулу в рассказе о "Голосе луны" можно и не упоминать вовсе. Куда важнее общее настроение.Молодой и растерянный Роберто Бениньи (это первая и последняя совместная работа с Феллини будущего лауреата "Оскара" за фильм "Жизнь прекрасна") — недавний психиатрический пациент. Он бродит по ночному городу, ведет шизофренические разговоры, в том числе с Гоннеллой (комик Паоло Вилладжо), бывшим госслужащим, уволенным из-за приступов паранойи. Вместе с толпой завороженных мужчин подглядывает в окошко за женщиной в белье. Слышит странные голоса из колодцев.Любовь к жизни"Голос луны" — история о сумасшествии, будничном, нормально встраивающемся в такую же помешанную реальность. Не ищите разгадок — их не будет. Это магический реализм, но без излишних вычурных костюмов и спецэффектов. Безумие запрятано в диалогах, где собеседники не слышат друг друга и рассказывают о чем-то своем.Почти все действие происходит ночью. И это вроде бы не на самом деле — просто коллективная галлюцинация, совсем не опасная, которая исчезнет с рассветом. Лучшее время, чтобы смотреть эту ленту, — самый поздний сеанс: чтобы предаться сну в зимнюю ночь, нашептанному Феллини.
https://ria.ru/20210115/kino-1592909159.html
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593796280_148:87:942:682_1920x0_80_0_0_0bf57f00e0ee2eb014d6ef12ca543d75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фильмы недели , лучшие фильмы 2021, лучшие фильмы 2020, что посмотреть , лучшие фильмы, кино и сериалы, роберто бениньи, сергей лукьяненко, федерико феллини, италия

"Голос луны" — последний фильм Феллини впервые в российском прокате

08:08 24.01.2021 (обновлено: 10:35 24.01.2021)
 
© ПилотКиноКадр из фильма "Голос Луны"
Кадр из фильма Голос Луны - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© ПилотКино
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости, Егор Беликов. Российский прокат после новогодней битвы только раскачивается, среди онлайн-релизов сложно выбрать что-то достойное. Зато в кинотеатрах впервые показывают "Голос луны" Федерико Феллини. Это последний фильм мастера, оставшийся непонятым и до сих пор существовавший разве что в пиратских одноголосых переводах.

Маг высшего уровня

"Голос луны", безусловно, недооценили. По меркам величайшего итальянского режиссера, наградили мало: за монтаж, работу актера и художника на "Давид ди Донателло". До этого Феллини аж 12 раз претендовал на "Оскар" и получил четыре статуэтки. Пятая премия Американской киноакадемии, через три года после выхода последнего фильма, в 1993 году ему досталась за вклад в мировой кинематограф. В октябре того же года Федерико ушел из жизни.
Да, "Голос луны" не лучший фильм итальянца, но разве можно выбрать у него самый-самый? "Восемь с половиной" и "Сладкая жизнь" навсегда вошли в историю. "Амаркорд" породил череду глубоко авторских картин, где режиссеры образно рассуждали о себе и своем прошлом. Не говоря про "Репетицию оркестра", "Сатирикон", "Рим" и другие.
© ИноекиноКадр из фильма Федерико Феллини "Сладкая жизнь"
Кадр из фильма Федерико Феллини Сладкая жизнь
1 из 3
Кадр из фильма Федерико Феллини "Сладкая жизнь"
© Иноекино
© Cineriz/Francinex (1963)Кадр из фильма "Восемь с половиной"
Кадр из фильма Восемь с половиной
2 из 3
Кадр из фильма "Восемь с половиной"
© Cineriz/Francinex (1963)
© Фото : Janus Films/CriterionКадр из фильма "Амаркорд"
Кадр из фильма Амаркорд
3 из 3
Кадр из фильма "Амаркорд"
© Фото : Janus Films/Criterion
1 из 3
Кадр из фильма Федерико Феллини "Сладкая жизнь"
© Иноекино
2 из 3
Кадр из фильма "Восемь с половиной"
© Cineriz/Francinex (1963)
3 из 3
Кадр из фильма "Амаркорд"
© Фото : Janus Films/Criterion
Подходящая метафора есть в цикле Сергея Лукьяненко "Дозоры". Там существовали маги седьмого уровня, шестого и так далее, а вот после первого категорий уже не было — каждый из них мог оказаться сильнее в разных обстоятельствах. Так же и с кино Феллини: оно настолько отдельно от любого другого, и само по себе, и по кросс-культурному влиянию, что никакому сопоставлению не подлежит.

Итальянское Лукоморье

© ПилотКиноРоберто Бениньи в фильме "Голос луны"
Кадр из фильма Голос Луны - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© ПилотКино
Роберто Бениньи в фильме "Голос луны"
"Голос луны" — экранизация литературы, но не классической, как в "Боккаччо-70", "Сатириконе" и "Казанове". Впервые Федерико взял произведение современника — "Поэму о лунатиках" Эрманно Каваццони. Это важно: до того в фильмах всем заправляли его собственные одержимости и наваждения, над которыми режиссер раздумывал на протяжении десятилетий.
Каждый, кто видел его картины, сразу опознает Италию, трансформированную фирменным феллиниевским волшебством. Сейчас причудливое, непонятное кино принято сравнивать с Дэвидом Линчем. А это совсем другая странность — светлая, почти сказочная. "Голос луны" — прямое включение из итальянского Лукоморья.

История в разговорах

© ПилотКино

Сцена из фильма "Голос луны"

Кадр из фильма Голос Луны
1 из 3

Сцена из фильма "Голос луны"

© ПилотКино
© ПилотКино

Кадр из фильма "Голос луны"

Кадр из фильма Голос Луны
2 из 3

Кадр из фильма "Голос луны"

© ПилотКино
© ПилотКиноКадр из фильма "Голос Луны"
Кадр из фильма Голос Луны
3 из 3
Кадр из фильма "Голос Луны"
© ПилотКино
1 из 3

Сцена из фильма "Голос луны"

© ПилотКино
2 из 3

Кадр из фильма "Голос луны"

© ПилотКино
3 из 3
Кадр из фильма "Голос Луны"
© ПилотКино
Здесь можно даже и не заметить комедийного сюжета, вольно описывающего общество, окончательно зараженное смертельным вирусом телевизионного тщеславия. Поэтому фабулу в рассказе о "Голосе луны" можно и не упоминать вовсе. Куда важнее общее настроение.
Молодой и растерянный Роберто Бениньи (это первая и последняя совместная работа с Феллини будущего лауреата "Оскара" за фильм "Жизнь прекрасна") — недавний психиатрический пациент. Он бродит по ночному городу, ведет шизофренические разговоры, в том числе с Гоннеллой (комик Паоло Вилладжо), бывшим госслужащим, уволенным из-за приступов паранойи. Вместе с толпой завороженных мужчин подглядывает в окошко за женщиной в белье. Слышит странные голоса из колодцев.

Любовь к жизни

© ПилотКиноКадр из фильма "Голос луны"
Кадр из фильма Голос Луны - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© ПилотКино
Кадр из фильма "Голос луны"
"Голос луны" — история о сумасшествии, будничном, нормально встраивающемся в такую же помешанную реальность. Не ищите разгадок — их не будет. Это магический реализм, но без излишних вычурных костюмов и спецэффектов. Безумие запрятано в диалогах, где собеседники не слышат друг друга и рассказывают о чем-то своем.
Почти все действие происходит ночью. И это вроде бы не на самом деле — просто коллективная галлюцинация, совсем не опасная, которая исчезнет с рассветом.

Федерико напоследок словно бы сказал: не нужно во всем искать смысл, в кино часто достаточно поддаться течению. И в "Голосе луны" только так и можно проникнуться тягой к приключениям и любовью к жизни Феллини и его героев.

Лучшее время, чтобы смотреть эту ленту, — самый поздний сеанс: чтобы предаться сну в зимнюю ночь, нашептанному Феллини.
Кадр из фильма Чудо-женщина 1984 - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 08:00Культура
Чудо-женщина ищет справедливость, Зигги Стардаст поет. Лучшее кино недели
 
Культурафильмы неделилучшие фильмы 2021лучшие фильмы 2020что посмотретьлучшие фильмыКино и сериалыРоберто БениньиСергей ЛукьяненкоФедерико ФеллиниИталия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:35Названы высокооплачиваемые вакансии для студентов
06:31Мясников рассказал о вредной привычке опаснее курения сигарет
06:25Эксперты рассказали, на каких валютах можно заработать в 2021 году
06:22В Новосибирске нейрохирурги удалили женщине огромную опухоль мозга
06:13В инструкции к вакцине "Спутник V" появилось новое предупреждение
06:10В Хабаровске замглавы ж/д станции получила 6,5 лет колонии за взятки
05:56США при Байдене сохранят курс на сдерживание Китая, считает эксперт
05:20Число задержанных после беспорядков в Амстердаме достигло 190
05:07Советский автомобиль оценили в 37 миллионов рублей
04:20Во Владивостоке возбудили дело из-за перекрытых дорог 23 января
04:14Страх назвали одной из причин заражения коронавирусом
04:10Раскрыт способ избежать штрафа за неуплату проезда по платным дорогам
04:09В США при стрельбе погибли пять человек
03:51Президент Мексики заразился коронавирусом
03:40Климкин забеспокоился из-за российского Крыма на картах в мировых СМИ
03:07Источник: Россию исключили из экспертной группы по лунной программе
02:57В Петербурге арестовали 37 участников незаконного митинга
02:52РБК сообщило о списке лидеров по доверию среди губернаторов
02:27Названо условие для обязательного вызова скорой при проблемах с давлением
02:24Пушков назвал пережиток прошлого, от которого России пора избавиться
Лента новостейМолния