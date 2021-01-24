"Голос луны" — последний фильм Феллини впервые в российском прокате
08:08 24.01.2021 (обновлено: 10:35 24.01.2021)
© ПилотКиноКадр из фильма "Голос Луны"
© ПилотКино
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости, Егор Беликов. Российский прокат после новогодней битвы только раскачивается, среди онлайн-релизов сложно выбрать что-то достойное. Зато в кинотеатрах впервые показывают "Голос луны" Федерико Феллини. Это последний фильм мастера, оставшийся непонятым и до сих пор существовавший разве что в пиратских одноголосых переводах.
Маг высшего уровня
"Голос луны", безусловно, недооценили. По меркам величайшего итальянского режиссера, наградили мало: за монтаж, работу актера и художника на "Давид ди Донателло". До этого Феллини аж 12 раз претендовал на "Оскар" и получил четыре статуэтки. Пятая премия Американской киноакадемии, через три года после выхода последнего фильма, в 1993 году ему досталась за вклад в мировой кинематограф. В октябре того же года Федерико ушел из жизни.
Да, "Голос луны" не лучший фильм итальянца, но разве можно выбрать у него самый-самый? "Восемь с половиной" и "Сладкая жизнь" навсегда вошли в историю. "Амаркорд" породил череду глубоко авторских картин, где режиссеры образно рассуждали о себе и своем прошлом. Не говоря про "Репетицию оркестра", "Сатирикон", "Рим" и другие.
© ИноекиноКадр из фильма Федерико Феллини "Сладкая жизнь"
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Кадр из фильма Федерико Феллини "Сладкая жизнь"
© Иноекино
© Cineriz/Francinex (1963)Кадр из фильма "Восемь с половиной"
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Кадр из фильма "Восемь с половиной"
© Cineriz/Francinex (1963)
© Фото : Janus Films/CriterionКадр из фильма "Амаркорд"
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Кадр из фильма "Амаркорд"
© Фото : Janus Films/Criterion
1 из 3
Кадр из фильма Федерико Феллини "Сладкая жизнь"
© Иноекино
2 из 3
Кадр из фильма "Восемь с половиной"
© Cineriz/Francinex (1963)
3 из 3
Кадр из фильма "Амаркорд"
© Фото : Janus Films/Criterion
Подходящая метафора есть в цикле Сергея Лукьяненко "Дозоры". Там существовали маги седьмого уровня, шестого и так далее, а вот после первого категорий уже не было — каждый из них мог оказаться сильнее в разных обстоятельствах. Так же и с кино Феллини: оно настолько отдельно от любого другого, и само по себе, и по кросс-культурному влиянию, что никакому сопоставлению не подлежит.
Итальянское Лукоморье
© ПилотКиноРоберто Бениньи в фильме "Голос луны"
© ПилотКино
Роберто Бениньи в фильме "Голос луны"
"Голос луны" — экранизация литературы, но не классической, как в "Боккаччо-70", "Сатириконе" и "Казанове". Впервые Федерико взял произведение современника — "Поэму о лунатиках" Эрманно Каваццони. Это важно: до того в фильмах всем заправляли его собственные одержимости и наваждения, над которыми режиссер раздумывал на протяжении десятилетий.
Каждый, кто видел его картины, сразу опознает Италию, трансформированную фирменным феллиниевским волшебством. Сейчас причудливое, непонятное кино принято сравнивать с Дэвидом Линчем. А это совсем другая странность — светлая, почти сказочная. "Голос луны" — прямое включение из итальянского Лукоморья.
История в разговорах
© ПилотКино
Сцена из фильма "Голос луны"
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Сцена из фильма "Голос луны"
© ПилотКино
© ПилотКино
Кадр из фильма "Голос луны"
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Кадр из фильма "Голос луны"
© ПилотКино
© ПилотКиноКадр из фильма "Голос Луны"
3 из 3
Кадр из фильма "Голос Луны"
© ПилотКино
1 из 3
Сцена из фильма "Голос луны"
© ПилотКино
2 из 3
Кадр из фильма "Голос луны"
© ПилотКино
3 из 3
Кадр из фильма "Голос Луны"
© ПилотКино
Здесь можно даже и не заметить комедийного сюжета, вольно описывающего общество, окончательно зараженное смертельным вирусом телевизионного тщеславия. Поэтому фабулу в рассказе о "Голосе луны" можно и не упоминать вовсе. Куда важнее общее настроение.
Молодой и растерянный Роберто Бениньи (это первая и последняя совместная работа с Феллини будущего лауреата "Оскара" за фильм "Жизнь прекрасна") — недавний психиатрический пациент. Он бродит по ночному городу, ведет шизофренические разговоры, в том числе с Гоннеллой (комик Паоло Вилладжо), бывшим госслужащим, уволенным из-за приступов паранойи. Вместе с толпой завороженных мужчин подглядывает в окошко за женщиной в белье. Слышит странные голоса из колодцев.
Любовь к жизни
© ПилотКиноКадр из фильма "Голос луны"
© ПилотКино
Кадр из фильма "Голос луны"
"Голос луны" — история о сумасшествии, будничном, нормально встраивающемся в такую же помешанную реальность. Не ищите разгадок — их не будет. Это магический реализм, но без излишних вычурных костюмов и спецэффектов. Безумие запрятано в диалогах, где собеседники не слышат друг друга и рассказывают о чем-то своем.
Почти все действие происходит ночью. И это вроде бы не на самом деле — просто коллективная галлюцинация, совсем не опасная, которая исчезнет с рассветом.
Федерико напоследок словно бы сказал: не нужно во всем искать смысл, в кино часто достаточно поддаться течению. И в "Голосе луны" только так и можно проникнуться тягой к приключениям и любовью к жизни Феллини и его героев.
Лучшее время, чтобы смотреть эту ленту, — самый поздний сеанс: чтобы предаться сну в зимнюю ночь, нашептанному Феллини.