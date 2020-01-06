Биография Зорана Милановича

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Лидер оппозиционной Социал-демократической партии Лидер оппозиционной Социал-демократической партии Хорватии Зоран Миланович побеждает во втором туре выборов президента, свидетельствуют данные центризбиркома с 99% участков.

Ниже приводится биографическая справка.

Учился в средней школе "Центр управления и правосудия".

В 1990 году окончил юридический факультет Загребского университета, в 1998 году – Свободный университет в Брюсселе по специальности европейское право.

После окончания университета работал в коммерческом суде в Загребе, в 1993 году поступил на службу в МИД

В 1994 году по линии ОБСЕ работал в составе миротворческой миссии в Нагорном Карабахе

В 1996 году был назначен советником хорватской миссии при ЕС НАТО в Брюсселе.

В 1999 году вернулся на работу в МИД.

В это же время Миланович начал свою политическую карьеру: он вступил в ряды Социал-демократической партии.

В январе 2000 года после победы социал-демократов на выборах был назначен на должность национального координатора отношений с НАТО. Участвовал во всех ключевых встречах с представителями НАТО, в том числе посвященных присоединению Хорватии к программе "Партнерство ради мира" в мае 2000 года.

В 2003 году был назначен на должность помощника министра иностранных дел, покинул пост после проигрыша Социал-демократической партии на парламентских выборах в ноябре 2003 года.

В 2004 году по приглашению основателя Социал-демократической партии Ивицы Рачана вошел в исполнительный комитет партии, отвечал за международные вопросы и сотрудничество с другими партиями.

В 2006 году занимал пост пресс-секретаря Социал-демократической партии.

В июне 2007 года после смерти Ивицы Рачана на внеочередном съезде партии был избран ее председателем.

В 2008-2011 годах – председатель фракции СДП в хорватском саборе (парламенте), член парламентского комитета по конституционным вопросам, регламенту и политической системе.

На выборах 2011 года СДП подписала коалиционное соглашение с Хорватской народной партией, Истрийской демократической ассамблеей и Хорватской партией пенсионеров. По итогам выборов 4 декабр, коалиция получила большинство мест в парламенте.

23 декабря 2011 года Миланович возглавил правительство Хорватии.

На парламентских выборах в ноябре 2015 года Миланович возглавил коалицию "Хорватия растет", которая заняла второе место. Не сумев сформировать правящее большинство, Миланович покинул пост премьер-министра в январе 2016 года.

На досрочных парламентских выборах в сентябре 2016 года парламентская коалиция во главе с Милановичем вновь заняла второе место. После поражения на выборах Миланович объявил, что не будет участвовать в выборах президента Социал-демократической партии, которые состоялись в ноябре 2016 года, и ушел из политики.

Миланович создал консалтинговую фирму EuroAlba.

В июне 2019 года Миланович объявил о возвращении в политику и выдвижении своей кандидатуры на пост президента Хорватии. Он получил поддержку Социал-демократической партии.

По итогам первого тура выборов президента Хорватии Миланович набрал 29,55% голосов избирателей и вышел во второй тур. Во втором туре он с большим отрывов обошел действующего президента Колинду Грабар-Китарович.