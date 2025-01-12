https://ria.ru/20250112/horvatija-1993299640.html

В Хорватии пройдет второй тур выборов президента

В Хорватии пройдет второй тур выборов президента - РИА Новости, 12.01.2025

В Хорватии пройдет второй тур выборов президента

Второй тур выборов президента проходит в Хорватии в воскресенье, нынешний глава государства Зоран Миланович, известный резонансными высказываниями о военной... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T00:44:00+03:00

2025-01-12T00:44:00+03:00

2025-01-12T00:44:00+03:00

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БЕЛГРАД, 12 янв – РИА Новости. Второй тур выборов президента проходит в Хорватии в воскресенье, нынешний глава государства Зоран Миланович, известный резонансными высказываниями о военной помощи Украине, конкурирует с кандидатом от правящего Хорватского демократического содружества (HDZ) Драганом Приморацем. В первом туре 29 декабря Миланович получил 49,09% голосов, Приморац - 19,35%, явка составила 46,03%. Действующий глава государства заявил после первого тура, что у его конкурента "голубиные мозги" и что дискуссия с ним подобна "игре в шахматы против голубя". Волеизъявление в воскресенье проходит с 7.00 (9.00 мск) до 19.00 (21.00 мск) более чем на 6,7 тысячи участках на территории Хорватии и на 105 местах для голосования в 38 других странах. Правом голоса обладают 3 769 598 человек. Государственная избирательная комиссия аккредитовала 14,6 тысячи отечественных и иностранных наблюдателей. Избирком дважды в течение дня, в 12.00 (14.00 мск) и в 17.00 (19.00 мск), сообщит данные по явке, первые предварительные результаты ожидаются от 20.00 (22.00 мск). Кандидаты Миланович фактически возглавляет крупнейшую оппозиционную Социал-демократическую партию (SDP) Хорватии, хотя по конституции и вышел из ее рядов в 2020 году после вступления в должность. Премьер Хорватии Андрей Пленкович 5 ноября назвал президента страны "пуделем Путина" из-за отказа одобрить участие в инициативе НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU). Речь шла об отправке двух офицеров в Висбаден в ФРГ, которая может быть утверждена двумя третями депутатов парламента в 2025 году. "Мы должны помогать членам НАТО. В данный момент это Польша и Литва. Другие страны, которые не в НАТО, не относятся к этой категории. Буду делать все и делаю, чтобы препятствовать Андрею Пленковичу и его кандидату в том, чтобы армия Хорватии в это вмешивалась. Участие в этой миссии НАТО – это участие в войне. Хорватская армия в Литве и Польше как помощь членам НАТО – да, хорватская армия в миссии военной поддержки Украины – нет", - заявил Миланович в ходе теледебатов с Приморацем, напомнив, что президент является верховным главнокомандующим и назначает начальника генштаба Хорватии. Миланович публично осуждал СВО и в октябре 2024 года заявил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин для него "обвиняемые Международного уголовного суда". При этом он публично сетовал на неэффективность санкций Запада против РФ, выступал против участия хорватских военных в любом качестве в конфликте. Несмотря на его заявления правительство Хорватии оказало военной и иной помощи Киеву на 300 миллионов долларов и продолжает ее оказывать. Главный конкурент Милановича - бывший в 2003-2009 годах министром науки, образования и спорта Приморац, формально он также является беспартийным, но получил полную поддержку правящего HDZ, партий-партнеров и лично Пленковича. "Когда говорим о выделении средств (на оборону – ред.), Хорватия уже выделяет больше 2% ВВП, из чего, согласно требованиям НАТО, 20% должно было идти на оснащение, мы превзошли и это. В 2027 году Хорватия сделает огромный шаг вперед и выделит на армию свыше 2,4 миллиарда евро", - указал кандидат от правящей партии на теледебатах. В ходе президентской кампании Приморац объехал несколько хорватских регионов, проводил встречи с пенсионерами, бюджетниками, католическими верующими, ветеранами конфликтов 1990-х годов. Среди его обещаний – борьба с коррупцией, в которой обвиняют правящее HDZ, противодействие отъезду молодежи за границу, борьба с незаконной миграцией. Несмотря на опору на правые и клерикальные круги, традиционно поддерживающие правящую партию, кандидат от HDZ пообещал, что в случае его избрания не будет "ваших и наших". Роль правительства Внутренней и внешней политикой Хорватии руководит правительство страны, которое проводит курс на модернизацию и оснащение армии, готовит введение обязательной воинской службы в 2025 году. Премьер-министр Хорватии сообщил в декабре о выделении правительством дополнительных средств на покупку восьми систем РЗСО HIMARS, ракет GMLRS и дополнительного оборудования за 390 миллионов долларов и модернизированных систем РЛС. Он уточнил, что оборонный бюджет Хорватии в 2025 году в соответствии с обязательствами перед НАТО превысит 2% ВВП и составит около 2,1-2,15% ВВП. Вместо переданных Украине 30 танков М-84 (югославская версия М-72, производилась в 1983-1991 годах) и 30 БМП М-80 (производилась в 1979-1983 годах) Загреб закупит 50 немецких Leopard 2A8, старые МиГ-21 заменили на 12 Rafale, закупаются БПМ Bradley, бронемашины Patria, БПЛА Байрактар, системы ПЗРК Mistral, ожидаются крупные вложения в ВМФ. Правительство Хорватии во главе с Пленковичем было сформировано по итогам парламентских выборов в мае 2024 года. Первым международным контактом премьера стал телефонный разговор с Владимиром Зеленским о продолжении всесторонней хорватской помощи Киеву. Официальный Загреб после начала СВО стал главным помощником Киева в регионе Западных Балкан, неоднократно оказывал военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украине, выделяя по несколько миллионов евро, развернул госпрограмму по приему и трудоустройству украинских беженцев, проводил заседание "Крымской платформы", донаторские конференции и конференции по разминированию на Украине. Пленкович посещал Киев, его правительство поддержало все санкции Запада в отношении России, перекрыло доставку российского сырья по нефтепроводу JANAF с острова Крк на Адриатике на переработку в Сербию и выслало по максимуму дипломатический состав посольства РФ. Хорватские наёмники воюют и, по данным МО РФ, гибнут в рядах различных украинских формирований.

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https://ria.ru/20240828/khorvatiya-1969082277.html

https://ria.ru/20241105/khorvatiya-1982038040.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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