https://ria.ru/20250224/vuchich-2001380167.html

Сербия проголосовала в ООН за западную резолюцию по ошибке, заявил Вучич

Сербия проголосовала в ООН за западную резолюцию по ошибке, заявил Вучич - РИА Новости, 24.02.2025

Сербия проголосовала в ООН за западную резолюцию по ошибке, заявил Вучич

Делегация Сербии проголосовала в Генассамблее ООН за западную резолюцию по Украине "по ошибке", она должна была воздержаться, заявил сербский президент... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T23:26:00+03:00

2025-02-24T23:26:00+03:00

2025-02-24T23:57:00+03:00

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БЕЛГРАД, 24 фев — РИА Новости. Делегация Сербии проголосовала в Генассамблее ООН за западную резолюцию по Украине "по ошибке", она должна была воздержаться, заявил сербский президент Александр Вучич в эфире TV Happy и извинился перед гражданами.Ранее в понедельник ГА ООН одобрила антироссийский текст, в котором от Москвы требуют "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины". Также в нем содержится традиционный односторонний призыв к России прекратить боевые действия. При этом террористические атаки Киева против мирных российских граждан, равно как и присутствие ВСУ в Курской области, в проекте резолюции никоим образом не осуждаются и не упоминаются."Думаю, что Сербия совершила ошибку, извиняюсь перед гражданами Сербии и несу ответственность. <…> Мы проголосовали за европейскую резолюцию, а за американскую резолюцию мы проголосовали как надо, воздержались. И по европейской резолюции должны были воздержаться", — заявил Вучич.По его словам, объяснение делегации было в том, что тем самым подтверждена сербская позиция по поддержке территориальной целостности Украины.В тексте принятой резолюции также нет упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН. Документ поддержали все страны Западных Балкан, включая Сербию, кроме Северной Македонии, которая воздержалась.Президент и фактический лидер крупнейшей оппозиционной Социал-демократической партии (SDP) Хорватии Зоран Миланович в понедельник официально высказал претензию правительству во главе с премьером и лидером правящего "Хорватского демократического содружества" (HDZ) Андреем Пленковичем, которое поддержало в Генассамблее ООН западную резолюцию по Украине, не согласовав позицию с главой государства.

https://ria.ru/20250224/genassambeya-2001355426.html

https://ria.ru/20250224/nebenzya-2001349389.html

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Наталья Макарова

украина, сербия, оон, в мире, александр вучич, россия, андрей пленкович, генеральная ассамблея оон, вооруженные силы украины, зоран миланович