Рейтинг@Mail.ru
Сербия проголосовала в ООН за западную резолюцию по ошибке, заявил Вучич - РИА Новости, 24.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:26 24.02.2025 (обновлено: 23:57 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/vuchich-2001380167.html
Сербия проголосовала в ООН за западную резолюцию по ошибке, заявил Вучич
Сербия проголосовала в ООН за западную резолюцию по ошибке, заявил Вучич - РИА Новости, 24.02.2025
Сербия проголосовала в ООН за западную резолюцию по ошибке, заявил Вучич
Делегация Сербии проголосовала в Генассамблее ООН за западную резолюцию по Украине "по ошибке", она должна была воздержаться, заявил сербский президент... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T23:26:00+03:00
2025-02-24T23:57:00+03:00
украина
сербия
оон
в мире
александр вучич
россия
андрей пленкович
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991657036_0:1:3086:1737_1920x0_80_0_0_6106ca313a50f5f5093ee618208eb75b.jpg
БЕЛГРАД, 24 фев — РИА Новости. Делегация Сербии проголосовала в Генассамблее ООН за западную резолюцию по Украине "по ошибке", она должна была воздержаться, заявил сербский президент Александр Вучич в эфире TV Happy и извинился перед гражданами.Ранее в понедельник ГА ООН одобрила антироссийский текст, в котором от Москвы требуют "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины". Также в нем содержится традиционный односторонний призыв к России прекратить боевые действия. При этом террористические атаки Киева против мирных российских граждан, равно как и присутствие ВСУ в Курской области, в проекте резолюции никоим образом не осуждаются и не упоминаются.&quot;Думаю, что Сербия совершила ошибку, извиняюсь перед гражданами Сербии и несу ответственность. &lt;…&gt; Мы проголосовали за европейскую резолюцию, а за американскую резолюцию мы проголосовали как надо, воздержались. И по европейской резолюции должны были воздержаться&quot;, — заявил Вучич.По его словам, объяснение делегации было в том, что тем самым подтверждена сербская позиция по поддержке территориальной целостности Украины.В тексте принятой резолюции также нет упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН. Документ поддержали все страны Западных Балкан, включая Сербию, кроме Северной Македонии, которая воздержалась.Президент и фактический лидер крупнейшей оппозиционной Социал-демократической партии (SDP) Хорватии Зоран Миланович в понедельник официально высказал претензию правительству во главе с премьером и лидером правящего "Хорватского демократического содружества" (HDZ) Андреем Пленковичем, которое поддержало в Генассамблее ООН западную резолюцию по Украине, не согласовав позицию с главой государства.
https://ria.ru/20250224/genassambeya-2001355426.html
https://ria.ru/20250224/nebenzya-2001349389.html
украина
сербия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991657036_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_0b681a603c7c33da02194a4c6e241915.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сербия, оон, в мире, александр вучич, россия, андрей пленкович, генеральная ассамблея оон, вооруженные силы украины, зоран миланович
Украина, Сербия, ООН, В мире, Александр Вучич, Россия, Андрей Пленкович, Генеральная Ассамблея ООН, Вооруженные силы Украины, Зоран Миланович
Сербия проголосовала в ООН за западную резолюцию по ошибке, заявил Вучич

Вучич заявил, что Сербия проголосовала за западную резолюцию по Украине ошибочно

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 24 фев — РИА Новости. Делегация Сербии проголосовала в Генассамблее ООН за западную резолюцию по Украине "по ошибке", она должна была воздержаться, заявил сербский президент Александр Вучич в эфире TV Happy и извинился перед гражданами.
Ранее в понедельник ГА ООН одобрила антироссийский текст, в котором от Москвы требуют "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины". Также в нем содержится традиционный односторонний призыв к России прекратить боевые действия. При этом террористические атаки Киева против мирных российских граждан, равно как и присутствие ВСУ в Курской области, в проекте резолюции никоим образом не осуждаются и не упоминаются.
Временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши выступает на Генассамблее - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Генассамблея ООН приняла две резолюции по Украине
Вчера, 20:19
«

"Думаю, что Сербия совершила ошибку, извиняюсь перед гражданами Сербии и несу ответственность. <…> Мы проголосовали за европейскую резолюцию, а за американскую резолюцию мы проголосовали как надо, воздержались. И по европейской резолюции должны были воздержаться", — заявил Вучич.

По его словам, объяснение делегации было в том, что тем самым подтверждена сербская позиция по поддержке территориальной целостности Украины.
В тексте принятой резолюции также нет упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН. Документ поддержали все страны Западных Балкан, включая Сербию, кроме Северной Македонии, которая воздержалась.
Президент и фактический лидер крупнейшей оппозиционной Социал-демократической партии (SDP) Хорватии Зоран Миланович в понедельник официально высказал претензию правительству во главе с премьером и лидером правящего "Хорватского демократического содружества" (HDZ) Андреем Пленковичем, которое поддержало в Генассамблее ООН западную резолюцию по Украине, не согласовав позицию с главой государства.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Россия воюет не за территории, а за людей, заявил Небензя
Вчера, 19:18
 
УкраинаСербияООНВ миреАлександр ВучичРоссияАндрей ПленковичГенеральная Ассамблея ООНВооруженные силы УкраиныЗоран Миланович
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала