Краткий пересказ от РИА ИИ Миланович заявил, что политики в ЕС могут вызвать вооруженный конфликт с Россией, а потом сбегут.

Он назвал идею "коалиции желающих" о военном присутствии Запада на Украине после завершения конфликта непроработанной, неясной и опасной.

Президент Хорватии подчеркнул, что в ЕС сейчас занимаются исключительно разговорами о войне и попытками финансирования военного производства.

БЕЛГРАД, 20 июл - РИА Новости. Политики в ЕС вызовут вооруженный конфликт с Россией, а потом сбегут, заявил президент Хорватии Зоран Миланович.

Миланович на саммите НАТО в Анкаре заявил, что идея "коалиции желающих" о военном присутствии Запада на Украине после завершения конфликта - непроработанная, неясная и опасная, поэтому Хорватия ее не поддержит.

"От России нет опасности, что касается территории, безопасности, мира или жизни граждан ЕС. Но (в ЕС) могут вызвать конфликт, у некоторых людей сердца бьются ради этого, а потом они сбегут. А кого хотят для этого мобилизовать, хорватов? Не выйдет", - цитирует администрация президента Хорватии.

Он напомнил, что запретил роте почетного караула вооруженных сил Хорватии участвовать в параде в честь дня взятия Бастилии 14 июля во Франции. По мнению Милановича, такое участие приблизило бы Загреб к "коалиции желающих".