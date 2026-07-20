Краткий пересказ от РИА ИИ
- Миланович заявил, что политики в ЕС могут вызвать вооруженный конфликт с Россией, а потом сбегут.
- Он назвал идею "коалиции желающих" о военном присутствии Запада на Украине после завершения конфликта непроработанной, неясной и опасной.
- Президент Хорватии подчеркнул, что в ЕС сейчас занимаются исключительно разговорами о войне и попытками финансирования военного производства.
БЕЛГРАД, 20 июл - РИА Новости. Политики в ЕС вызовут вооруженный конфликт с Россией, а потом сбегут, заявил президент Хорватии Зоран Миланович.
"От России нет опасности, что касается территории, безопасности, мира или жизни граждан ЕС. Но (в ЕС) могут вызвать конфликт, у некоторых людей сердца бьются ради этого, а потом они сбегут. А кого хотят для этого мобилизовать, хорватов? Не выйдет", - цитирует администрация президента Хорватии.
Он напомнил, что запретил роте почетного караула вооруженных сил Хорватии участвовать в параде в честь дня взятия Бастилии 14 июля во Франции. По мнению Милановича, такое участие приблизило бы Загреб к "коалиции желающих".
"Я против того, чтобы Хорватия была там, потому что это сейчас психологическая подготовка к войне с Россией. В ЕС ничего не происходит в экономическом, социальном и любом другом смысле, ЕС занимается исключительно разговором о войне и попытками финансирования военного производства", - подчеркнул президент Хорватии.