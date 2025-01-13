На выборах в Хорватии побеждает действующий президент
На выборах в Хорватии побеждает действующий президент Миланович
© AP Photo / Darko BandicЗоран Миланович
© AP Photo / Darko Bandic
Зоран Миланович. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 13 янв – РИА Новости. Действующий президент Хорватии Зоран Миланович по данным со 100% участков побеждает с втрое большим числом голосов, чем его конкурент Драган Приморац, сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК).
Волеизъявление в воскресенье проходило с 07.00 (09.00 мск) до 19.00 (21.00 мск) на более чем 6,7 тысячи участках на территории Хорватии и на 105 местах для голосования в 38 других странах. Правом голоса обладали 3 769 598 человек. ГИК аккредитовала 14,6 тысячи хорватских и иностранных наблюдателей.
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Согласно данным со 100% участков на официальном сайте ГИК, Миланович получил 1 122 859 голосов, Приморац от правящего Хорватского демократического содружества (HDZ) – 380 752 голоса, процентное соотношение не указано. Явка составила 44,18%.
Миланович в ночь на понедельник уже провозгласил победу, заявив, что "его рука протянута" правительству для сотрудничества, хотя "они утверждают, что отвечают за 99%, а мы, остальные - за оставшийся 1%" в стране, поблагодарив своих сторонников и попросив аплодисментов для избирателей конкурирующей партии HDZ.
Миланович родился в 1966 году в Загребе, окончил юридический факультет. В 2011-2016 годах занимал пост премьера Хорватии, с 2020 года является ее президентом.
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Премьер Хорватии Андрей Пленкович 5 ноября назвал президента страны "пуделем (президента РФ) Путина" из-за отказа одобрить участие в инициативе НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU). Речь шла об отправке двух офицеров в Висбаден в ФРГ, которая может быть утверждена двумя третями депутатов парламента в 2025 году.
Миланович осуждал СВО, при этом публично сетовал на неэффективность санкций Запада против РФ, выступал против участия хорватских военных в любом качестве в конфликте. Несмотря на его заявления, правительство Хорватии оказало военной и иной помощи Киеву на 300 миллионов долларов и продолжает ее оказывать.
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Президент Хорватии избирается сроком на пять лет, он выполняет в основном представительские функции, внутреннюю и внешнюю политику определяет правительство.
Внутренней и внешней политикой Хорватии управляет правительство страны, которое проводит курс на модернизацию и оснащение армии, готовит введение обязательной военной службы в 2025 году.
Премьер Хорватии Андрей Пленкович сообщил в декабре о выделении правительством дополнительных средств на покупку восьми систем РЗСО HIMARS, ракет GMLRS и дополнительного оборудования за 390 миллионов долларов и модернизированных систем РЛС. Он уточнил, что оборонный бюджет Хорватии в 2025 году в соответствии с обязательствами перед НАТО превысит 2% ВВП, и составит около 2,1-2,15% ВВП. Вместо переданных Украине 30 танков М-84 (югославская версия М-72, производилась в 1983-1991 годах) и 30 БМП М-80 (производилась в 1979-1983 годах) Загреб закупит 50 немецких Leopard 2A8, старые МиГ-21 заменили на 12 Rafale, закупаются БПМ Bradley, бронемашины Patria, БПЛА Bayraktar, системы ПЗРК Mistral, ожидаются крупные вложения в ВМФ.
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Официальный Загреб после начала СВО стал главным помощником Киева в регионе Западных Балкан, неоднократно оказывал военную, финансовую и гуманитарную помощь по нескольку миллионов евро, развернул госпрограмму по приему и трудоустройству украинских беженцев, проводил заседание "Крымской платформы", донаторские конференции и конференции по разминированию на Украине.
Премьер Пленкович посещал Киев, его правительство поддержало все санкции Запада в отношении России, перекрыло доставку российского сырья по нефтепроводу JANAF с острова Крк на Адриатике на переработку в Сербию и выслало по максимуму дипломатический состав посольства РФ. Хорватские наёмники воюют и, по данным Минобороны РФ, гибнут в рядах различных украинских формирований.
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