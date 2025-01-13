https://ria.ru/20250113/khorvatiya-1993525726.html

Избирком Хорватии провозгласил действующего президента победителем выборов

Избирком Хорватии провозгласил действующего президента победителем выборов - РИА Новости, 13.01.2025

Избирком Хорватии провозгласил действующего президента победителем выборов

Действующий президент Хорватии Зоран Миланович по данным со всех участков победил на выборах главы государства, заявила государственная избирательная комиссия... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T18:17:00+03:00

2025-01-13T18:17:00+03:00

2025-01-13T18:36:00+03:00

в мире

хорватия

зоран миланович

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БЕЛГРАД, 13 янв - РИА Новости. Действующий президент Хорватии Зоран Миланович по данным со всех участков победил на выборах главы государства, заявила государственная избирательная комиссия (ГИК).Волеизъявление в воскресенье проходило с 07.00 (09.00 мск) до 19.00 (21.00 мск) на более чем 6,7 тысячи участках на территории Хорватии и на 105 местах для голосования в 38 других странах. Правом голоса обладали 3 769 598 человек. ГИК аккредитовала 14,6 тысячи хорватских и иностранных наблюдателей.Согласно данным со 100% участков на официальном сайте ГИК Миланович получил 1 122 859 голосов, Драган Приморац от правящего Хорватского демократического содружества (HDZ) - 380 752 голоса, процентное соотношение не указано. Явка составила 44,18%. "ГИК республики Хорватия на основании результатов голосования со всех избирательных участков утвердил (итоги - ред.) и объявляет, что президентом республики Хорватия избран Зоран Миланович", - говорится в решении избиркома, первый тур волеизъявления состоялся 29 декабря.Миланович в ночь на понедельник уже провозгласил победу, он заявил, что "его рука протянута" правительству для сотрудничества, хотя "они утверждают, что отвечают за 99%, а мы остальные - за оставшийся 1%" в стране, поблагодарил своих сторонников и попросил аплодисментов для избирателей конкурирующей партии HDZ.Миланович родился в 1966 году в Загребе, окончил юридический факультет. В 2011-2016 годах занимал пост премьера Хорватии, с 2020 года является ее президентом. Он фактически возглавляет крупнейшую оппозиционную Социал-демократическую партию (SDP) Хорватии, хотя и вышел из ее рядов в 2020 году после вступления в должность, в соответствии с конституцией.Премьер Хорватии Андрей Пленкович 5 ноября назвал президента страны "пуделем Путина" из-за отказа одобрить участие в инициативе НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU). Речь шла об отправке двух офицеров в Висбаден в ФРГ, которая может быть утверждена двумя третями депутатов парламента в 2025 году. Миланович осуждал СВО, при этом публично сетовал на неэффективность санкций Запада против РФ, выступал против участия хорватских военных в любом качестве в конфликте. Несмотря на его заявления. правительство Хорватии оказало военной и иной помощи Киеву на 300 миллионов долларов и продолжает ее оказывать.Президент Хорватии избирается сроком на пять лет, он выполняет в основном представительские функции, внутреннюю и внешнюю политику определяет правительство.Роль правительстваВнутренней и внешней политикой Хорватии управляет правительство страны, которое проводит курс на модернизацию и оснащение армии, готовит введение обязательной военной службы в 2025 году.Премьер Хорватии Андрей Пленкович сообщил в декабре о выделении правительством дополнительных средств на покупку восьми систем РЗСО HIMARS, ракет GMLRS и дополнительного оборудования за 390 миллионов долларов и модернизированных систем РЛС. Он уточнил, что оборонный бюджет Хорватии в 2025 году в соответствии с обязательствами перед НАТО превысит 2% ВВП, и составит около 2,1-2,15% ВВП. Вместо переданных Украине 30 танков М-84 (югославская версия М-72, производилась в 1983-1991 годах) и 30 БМП М-80 (производилась в 1979-1983 годах) Загреб закупит 50 немецких Leopard 2A8, старые МиГ-21 заменили на 12 Rafale, закупаются БПМ Bradley, бронемашины Patria, БПЛА Байрактар, системы ПЗРК Mistral, ожидаются крупные вложения в ВМФ.Правительство Хорватии, сформированное по итогам прошедших парламентских выборов во главе с премьером и лидером правящей партии HDZ Андреем Пленковичем, 20 мая вступило в должность. Первым международным контактом стал телефонный разговор Пленковича с Владимиром Зеленским о продолжении всесторонней хорватской помощи и поддержки Киеву.Официальный Загреб после начала СВО стал главным помощником Киева в регионе Западных Балкан, неоднократно оказывал военную, финансовую и гуманитарную помощь по нескольку миллионов евро, развернул госпрограмму по приему и трудоустройству украинских беженцев, проводил заседание "Крымской платформы", донаторские конференции и конференции по разминированию на Украине.Премьер Пленкович посещал Киев, его правительство поддержало все санкции Запада в отношении России, перекрыло доставку российского сырья по нефтепроводу JANAF с острова Крк на Адриатике на переработку в Сербию и выслало по максимуму дипломатический состав посольства РФ. Хорватские наёмники воюют и по данным МО РФ гибнут в рядах различных украинских формирований.

https://ria.ru/20250113/milanovich-1993166350.html

https://ria.ru/20241230/milanovich-1992035354.html

https://ria.ru/20250103/vybory-1992395826.html

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в мире, хорватия, зоран миланович