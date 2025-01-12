https://ria.ru/20250112/khorvatiya-1993384866.html

Действующий президент Хорватии побеждает на выборах

Действующий президент Хорватии побеждает на выборах - РИА Новости, 12.01.2025

Действующий президент Хорватии побеждает на выборах

Действующий президент Хорватии Зоран Миланович побеждает с 77,86% голосов, его конкурент Драган Приморац получает 22,14%, свидетельствуют первые результаты exit РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T21:30:00+03:00

2025-01-12T21:30:00+03:00

2025-01-12T21:38:00+03:00

в мире

хорватия

зоран миланович

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БЕЛГРАД, 12 янв – РИА Новости. Действующий президент Хорватии Зоран Миланович побеждает с 77,86% голосов, его конкурент Драган Приморац получает 22,14%, свидетельствуют первые результаты exit poll, передает Хорватское радио и телевидение. Волеизъявление в воскресенье проходило с 07.00 (09.00 мск) до 19.00 (21.00 мск) на более чем 6,7 тысячи участках на территории Хорватии и на 105 местах для голосования в 38 других странах. Правом голоса обладали 3 769 598 человек. ГИК аккредитовала 14,6 тысячи хорватских и иностранных наблюдателей. Согласно данным на официальном сайте ГИК Хорватии к 16.30 (18.30 мск) проголосовали 34,77%, к этому времени в первом туре волю изъявили 36,09% избирателей, а в 2019 году – 43,52% голосующих. Волеизъявление проходило мирно. В первом туре 29 декабря нынешний глава государства Зоран Миланович, известный резонансными высказываниями о военной помощи Украине, получил 49,09% голосов. Кандидат от правящего Хорватского демократического содружества (HDZ) Драган Приморац - 19,35%, явка составила 46,03%. Миланович фактически возглавляет крупнейшую оппозиционную Социал-демократическую партию (SDP) Хорватии, хотя и вышел из ее рядов в 2020 году после вступления в должность, в соответствии с конституцией. Премьер Хорватии Андрей Пленкович 5 ноября назвал президента страны "пуделем Путина" из-за отказа одобрить участие в инициативе НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU). Речь шла об отправке двух офицеров в Висбаден в ФРГ, которая может быть утверждена двумя третями депутатов парламента в 2025 году. Миланович осуждал СВО, при этом публично сетовал на неэффективность санкций Запада против РФ, выступал против участия хорватских военных в любом качестве в конфликте. Несмотря на его заявления, правительство Хорватии оказало военной и иной помощи Киеву на 300 миллионов долларов и продолжает ее оказывать. Главный конкурент Милановича - бывший в 2003-2009 годах министром науки, образования и спорта Приморац, формально он также является беспартийным, но получил полную поддержку правящего HDZ, партий-партнеров и лично Пленковича. В ходе президентской кампании Приморац объехал несколько хорватских регионов, проводил встречи с пенсионерами, бюджетниками, католическими верующими, ветеранами конфликтов 1990-х годов. Среди его обещаний – борьба с коррупцией, в которой обвиняют правящее HDZ, противодействие отъезду молодежи за границу, борьба с незаконной миграцией. Несмотря на опору на правые и клерикальные круги, традиционно поддерживающие правящую партию, кандидат от HDZ пообещал, что в случае его избрания не будет "ваших и наших". Президент Хорватии избирается сроком на пять лет, он выполняет в основном представительские функции, внутреннюю и внешнюю политику определяет правительство.

https://ria.ru/20241230/milanovich-1992035354.html

https://ria.ru/20250103/vybory-1992395826.html

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в мире, хорватия, зоран миланович