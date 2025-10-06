Вучич рассказал, как Западные Балканы трактуют территориальную целостность

БЕЛГРАД, 6 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич по итогам встречи в Албании заявил, что лидеры стран Западных Балкан трактуют принцип территориальной целостности "как хотят".
"Здесь шла речь и о территориальной целостности. Каждый трактует территориальную целостность так, как хочет. Представьте себе, когда приходит Вьоса Османи и говорит о территориальной целостности и ее защите, у тебя желудок выворачивается (тошнит – ред.). А все остальные слушают и кивают головами", - сказал Вучич журналистам в ходе поездки в Албанию, трансляцию вело агентство Танюг.
В 2025 году во встрече процесса Брдо-Бриони по интеграции стран Западных Балкан в ЕС участвовали также президенты Албании Байрам Бегай, Хорватии Зоран Миланович, Словении Наташа Пирц-Мусар, Черногории Яков Милатович, Северной Македонии Гордана Силяновска-Давкова и член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Желька Цвиянович.
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысяч человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
