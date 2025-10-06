БЕЛГРАД, 6 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич по итогам встречи в Албании заявил, что лидеры стран Западных Балкан трактуют принцип территориальной целостности "как хотят".

Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысяч человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.