16:47 16.12.2025
ЕС дает Украине ложные обещания, заявил президент Словакии
ЕС дает Украине ложные обещания, заявил президент Словакии
в мире, украина, словакия, хорватия, петер пеллегрини, зоран миланович, евросоюз, facebook, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Словакия, Хорватия, Петер Пеллегрини, Зоран Миланович, Евросоюз, Facebook, Санкции в отношении России
БРАТИСЛАВА, 16 дек - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини считает, что некоторые европейские страны дают Киеву ложные обещания в то время, когда надо сосредоточиться на скорейшем урегулировании конфликта и будущем восстановлении Украины.
Пеллегрини во вторник принял в Братиславе президента Хорватии Зорана Милановича.
"Нам обоим важно, чтобы на востоке от нас война закончилась как можно скорее, но, конечно, наше мнение и, думаю, мнение господина президента (Хорватии - ред.) об этом очень прагматичное, и мы осознаем реальность. Нередко мы должны констатировать, что некоторые государства-члены (Евросоюза - ред.) и самые высокие представители ЕС дают Украине ложные обещания или обещания, о которых заранее знают, что они не являются реалистичными. Я того мнения, что к этой ситуации необходимо отнестись очень, очень прагматично и стремиться к поиску скорейшего соглашения... чтобы было найдено дипломатическое решение за столом переговоров, которое будет принято как Россией, так и Украиной", - сказал Пеллегрини в ходе совместного заявления с Милановичем.
Заявление транслировалось на официальной странице президента Словакии в социальной сети Facebook* во вторник.
Пеллегрини отметил, что скорейшее завершение конфликта позволило бы сосредоточиться не на вооружении Украины, а на ее восстановлении, что имело бы гораздо более позитивный эффект.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Фицо высказался о предложении Путина по переговорам с Украиной
11 мая, 11:34
 
