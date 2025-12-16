ЕС дает Украине ложные обещания, заявил президент Словакии

БРАТИСЛАВА, 16 дек - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини считает, что некоторые европейские страны дают Киеву ложные обещания в то время, когда надо сосредоточиться на скорейшем урегулировании конфликта и будущем восстановлении Украины.