https://ria.ru/20260216/norvegiya-2074601130.html
Посол России рассказал об отношении Норвегии к ситуации вокруг Гренландии
Посол России рассказал об отношении Норвегии к ситуации вокруг Гренландии - РИА Новости, 16.02.2026
Посол России рассказал об отношении Норвегии к ситуации вокруг Гренландии
Ситуацию вокруг Гренландии болезненно восприняли в Норвегии, заявил в интервью РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T08:32:00+03:00
2026-02-16T08:32:00+03:00
2026-02-16T08:32:00+03:00
в мире
гренландия
норвегия
осло
дональд трамп
николай корчунов
зоран миланович
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147437/22/1474372294_0:5:4317:2433_1920x0_80_0_0_efcd50de1507dbd82e50c985546fc081.jpg
https://ria.ru/20260214/norvegiya-2074386409.html
https://ria.ru/20260214/zapad-2074349372.html
гренландия
норвегия
осло
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147437/22/1474372294_274:0:5138:3648_1920x0_80_0_0_8af63a1fdb3e6fcd8e18af51034a8951.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гренландия, норвегия, осло, дональд трамп, николай корчунов, зоран миланович
В мире, Гренландия, Норвегия, Осло, Дональд Трамп, Николай Корчунов, Зоран Миланович
Посол России рассказал об отношении Норвегии к ситуации вокруг Гренландии
Посол Корчунов: в Норвегии болезненно восприняли ситуацию вокруг Гренландии