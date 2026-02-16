Рейтинг@Mail.ru
Посол России рассказал об отношении Норвегии к ситуации вокруг Гренландии - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:32 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/norvegiya-2074601130.html
Посол России рассказал об отношении Норвегии к ситуации вокруг Гренландии
Посол России рассказал об отношении Норвегии к ситуации вокруг Гренландии - РИА Новости, 16.02.2026
Посол России рассказал об отношении Норвегии к ситуации вокруг Гренландии
Ситуацию вокруг Гренландии болезненно восприняли в Норвегии, заявил в интервью РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T08:32:00+03:00
2026-02-16T08:32:00+03:00
в мире
гренландия
норвегия
осло
дональд трамп
николай корчунов
зоран миланович
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147437/22/1474372294_0:5:4317:2433_1920x0_80_0_0_efcd50de1507dbd82e50c985546fc081.jpg
https://ria.ru/20260214/norvegiya-2074386409.html
https://ria.ru/20260214/zapad-2074349372.html
гренландия
норвегия
осло
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147437/22/1474372294_274:0:5138:3648_1920x0_80_0_0_8af63a1fdb3e6fcd8e18af51034a8951.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, норвегия, осло, дональд трамп, николай корчунов, зоран миланович
В мире, Гренландия, Норвегия, Осло, Дональд Трамп, Николай Корчунов, Зоран Миланович
Посол России рассказал об отношении Норвегии к ситуации вокруг Гренландии

Посол Корчунов: в Норвегии болезненно восприняли ситуацию вокруг Гренландии

© Fotolia / mmuenzlФлаг на норвежской границе
Флаг на норвежской границе - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Fotolia / mmuenzl
Флаг на норвежской границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Ситуацию вокруг Гренландии болезненно восприняли в Норвегии, заявил в интервью РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов.
"Ситуацию вокруг Гренландии здесь восприняли весьма болезненно. Местные эксперты действительно высказывали опасения в связи с ее возможными проекциями на Шпицберген. Не по-союзнически повел себя президент Хорватии Зоран Миланович, предложивший Дональду Трампу обратить внимание на норвежский архипелаг", - сказал глава дипмиссии.
Осло - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Посол в Осло рассказал о дискриминации от норвежских поставщиков
14 февраля, 14:57
Посол напомнил, что в Осло выразили полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Дании и "отправили в Гренландию двух штабных офицеров, за что Вашингтон пригрозил Норвегии и еще семи европейским странам пошлинами".
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
Центр Москвы - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Посол в Осло рассказал об усилении психоза о неизбежности войны с Россией
14 февраля, 09:42
 
В миреГренландияНорвегияОслоДональд ТрампНиколай КорчуновЗоран Миланович
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала