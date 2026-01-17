Рейтинг@Mail.ru
Посол оценил призыв президента Хорватии к США переключиться на Шпицберген
10:33 17.01.2026 (обновлено: 10:35 17.01.2026)
Посол оценил призыв президента Хорватии к США переключиться на Шпицберген
Посол России в Осло Николай Корчунов, комментируя по просьбе РИА новости призывы президента Хорватии Зорана Милановича к США обратить внимание не на Гренландию, РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T10:33:00+03:00
2026-01-17T10:35:00+03:00
в мире
шпицберген
гренландия
россия
николай корчунов
зоран миланович
дональд трамп
нато
в мире, шпицберген, гренландия, россия, николай корчунов, зоран миланович, дональд трамп, нато
В мире, Шпицберген, Гренландия, Россия, Николай Корчунов, Зоран Миланович, Дональд Трамп, НАТО
Посол оценил призыв президента Хорватии к США переключиться на Шпицберген

Корчунов назвал провокацией призыв Милановича к США переключиться на Шпицберген

© Фото : предоставлено посольством России в НорвегииПосол России в Норвегии Николай Корчунов
Посол России в Норвегии Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© Фото : предоставлено посольством России в Норвегии
Посол России в Норвегии Николай Корчунов. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Посол России в Осло Николай Корчунов, комментируя по просьбе РИА новости призывы президента Хорватии Зорана Милановича к США обратить внимание не на Гренландию, а на Шпицберген, назвал эту идею провокационной.
Миланович ранее призвал Вашингтон уделить внимание архипелагу Шпицберген, а не Гренландии.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
В США призвали раздавить европейский контингент в Гренландии, как жуков
07:17
"Полагаем, что данный комментарий в текущих условиях носит весьма провокационный характер",- сказал он агентству.
Посол отметил, что такая позиция "является очередным свидетельством того, что в странах НАТО усугубляется тенденция к пренебрежению основополагающими принципами международного права даже в отношении друг друга".
"Со своей стороны, исходим из важности полного и последовательного соблюдения положений Договора о Шпицбергене 1920 года, определяющего параметры особо правого статуса этого арктического архипелага", - заключил Корчунов.
Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане. Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, а государствам-участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Шпицберген обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств-участниц Шпицбергенского трактата.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Дома местных жителей города Илулиссат на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Стоимость Гренландии за 80 лет выросла более чем в 421 раз
03:49
 
В миреШпицбергенГренландияРоссияНиколай КорчуновЗоран МилановичДональд ТрампНАТО
 
 
