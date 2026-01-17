Посол оценил призыв президента Хорватии к США переключиться на Шпицберген

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Посол России в Осло Николай Корчунов, комментируя по просьбе РИА новости призывы президента Хорватии Зорана Милановича к США обратить внимание не на Гренландию, а на Шпицберген, назвал эту идею провокационной.
Миланович ранее призвал Вашингтон уделить внимание архипелагу Шпицберген, а не Гренландии.
"Полагаем, что данный комментарий в текущих условиях носит весьма провокационный характер",- сказал он агентству.
Посол отметил, что такая позиция "является очередным свидетельством того, что в странах НАТО усугубляется тенденция к пренебрежению основополагающими принципами международного права даже в отношении друг друга".
"Со своей стороны, исходим из важности полного и последовательного соблюдения положений Договора о Шпицбергене 1920 года, определяющего параметры особо правого статуса этого арктического архипелага", - заключил Корчунов.
Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане. Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, а государствам-участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Шпицберген обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств-участниц Шпицбергенского трактата.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.