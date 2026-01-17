Посол оценил призыв президента Хорватии к США переключиться на Шпицберген

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Посол России в Осло Николай Корчунов, комментируя по просьбе РИА новости призывы президента Хорватии Зорана Милановича к США обратить внимание не на Гренландию, а на Шпицберген, назвал эту идею провокационной.