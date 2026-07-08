Президент Хорватии назвал идею о присутствии НАТО на Украине опасной

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Хорватии Зоран Миланович назвал идею о военном присутствии Запада на Украине после завершения конфликта непроработанной, неясной и опасной.

Хорватия не поддержит «коалицию желающих» и не будет участвовать в военном присутствии на Украине, подчеркнул президент.

БЕЛГРАД, 8 июл – РИА Новости. Идея так называемой "коалиции желающих" о военном присутствии Запада на Украине после завершения конфликта непроработанная, неясная и опасная, поэтому Хорватия ее не поддержит, заявил хорватский президент Зоран Миланович.

По его мнению, Хорватия должна быть лояльной и честной по отношению к другим членам НАТО, но следить за развитием ситуации и своими интересами.

"Это значит, что нас нет в "коалиции желающих", это я повторил и здесь, хотя никто меня не спрашивал", - подчеркнул хорватский президент.