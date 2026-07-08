Президент Хорватии назвал идею о присутствии НАТО на Украине опасной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Хорватии Зоран Миланович назвал идею о военном присутствии Запада на Украине после завершения конфликта непроработанной, неясной и опасной.
- Хорватия не поддержит «коалицию желающих» и не будет участвовать в военном присутствии на Украине, подчеркнул президент.
БЕЛГРАД, 8 июл – РИА Новости. Идея так называемой "коалиции желающих" о военном присутствии Запада на Украине после завершения конфликта непроработанная, неясная и опасная, поэтому Хорватия ее не поддержит, заявил хорватский президент Зоран Миланович.
"Люди, которые это осмыслили, без всякой формы и ясности... Эта идея о западном присутствии на Украине после некоего мирного соглашения, которое произойдет, очень опасная, непроработанная, ненадежная", - заявил Миланович в эфире Хорватского радио и телевидения.
По его мнению, Хорватия должна быть лояльной и честной по отношению к другим членам НАТО, но следить за развитием ситуации и своими интересами.
"Это значит, что нас нет в "коалиции желающих", это я повторил и здесь, хотя никто меня не спрашивал", - подчеркнул хорватский президент.
В МИД РФ ранее подчеркивали, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на украинской территории, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.