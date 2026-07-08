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Президент Хорватии назвал идею о присутствии НАТО на Украине опасной - РИА Новости, 08.07.2026
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18:33 08.07.2026 (обновлено: 21:44 08.07.2026)
Президент Хорватии назвал идею о присутствии НАТО на Украине опасной

Миланович: Хорватия не поддержит идею о военном присутствии Запада на Украине

© AP Photo / Darko BandicЗоран Миланович
Зоран Миланович - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Darko Bandic
Зоран Миланович. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Хорватии Зоран Миланович назвал идею о военном присутствии Запада на Украине после завершения конфликта непроработанной, неясной и опасной.
  • Хорватия не поддержит «коалицию желающих» и не будет участвовать в военном присутствии на Украине, подчеркнул президент.
БЕЛГРАД, 8 июл – РИА Новости. Идея так называемой "коалиции желающих" о военном присутствии Запада на Украине после завершения конфликта непроработанная, неясная и опасная, поэтому Хорватия ее не поддержит, заявил хорватский президент Зоран Миланович.
"Люди, которые это осмыслили, без всякой формы и ясности... Эта идея о западном присутствии на Украине после некоего мирного соглашения, которое произойдет, очень опасная, непроработанная, ненадежная", - заявил Миланович в эфире Хорватского радио и телевидения.
По его мнению, Хорватия должна быть лояльной и честной по отношению к другим членам НАТО, но следить за развитием ситуации и своими интересами.
"Это значит, что нас нет в "коалиции желающих", это я повторил и здесь, хотя никто меня не спрашивал", - подчеркнул хорватский президент.
В МИД РФ ранее подчеркивали, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на украинской территории, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
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