https://ria.ru/20250112/horvatija-1993316786.html
В Хорватии начался второй тур президентских выборов
В Хорватии начался второй тур президентских выборов - РИА Новости, 12.01.2025
В Хорватии начался второй тур президентских выборов
В Хорватии стартовал второй тур выборов президента, сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК). РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T09:09:00+03:00
2025-01-12T09:09:00+03:00
2025-01-12T11:03:00+03:00
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андрей пленкович
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БЕЛГРАД, 12 янв — РИА Новости. В Хорватии стартовал второй тур выборов президента, сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК). В 07:00 утра в республике открылись более 6,7 тысячи избирательных участков, они будут работать до 19:00. Еще 105 участков организовали в 38 других странах. Всего правом голоса в Хорватии обладают 3 769 598 человек.Избирком аккредитовал на выборы 14,6 тысячи хорватских и иностранных наблюдателей. Данные по явке комиссия сообщит дважды в течение дня, в 12:00 и 17:00, первые предварительные результаты ожидаются около 20:00. Первый тур выборов прошел 29 декабря. Действующий президент Зоран Миланович, известный резонансными высказываниями о военной помощи Украине, набрал 49,09 процента голосов, кандидат от правящего Хорватского демократического содружества (HDZ) Драган Приморац — 19,35 процента. Явка составила 46,03 процента. Миланович фактически возглавляет крупнейшую оппозиционную Социал-демократическую партию (SDP), хотя и вышел из ее рядов в 2020 году после вступления в должность главы государства. В начале ноября премьер-министр Андрей Пленкович назвал Милановича "пуделем Путина" из-за того, что тот отказался одобрить участие Хорватии в инициативе НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU). Речь шла об отправке двух офицеров в немецкий город Висбаден, которую парламент может утвердить двумя третями голосов в наступившем году. Миланович осуждал СВО, при этом публично сетовал на неэффективность антироссийских санкций и выступал против любого участия хорватских военных в конфликте. Тем не менее Загреб выделил Киеву помощь на 300 миллионов долларов и продолжает ее оказывать. Главный конкурент Милановича — Драган Приморац, занимавший в 2003-2009 годах пост министра науки, образования и спорта. Формально он тоже беспартийный, но получил полную поддержку правящего HDZ, партий-партнеров и лично Пленковича. Во время предвыборной кампании Приморац объехал несколько хорватских регионов, проводил встречи с пенсионерами, бюджетниками, католическими верующими, ветеранами конфликтов 1990-х годов. Среди его обещаний — борьба с коррупцией, в которой обвиняют HDZ, и с незаконной миграцией, противодействие отъезду молодежи за границу. Несмотря на опору на правые и клерикальные круги, традиционно поддерживающие правящую партию, кандидат от HDZ пообещал, что в случае его избрания не будет "ваших и наших". Президента Хорватии избирают сроком на пять лет. Он выполняет в основном представительские функции, внутреннюю и внешнюю политику определяет правительство.
https://ria.ru/20241230/milanovich-1992035354.html
https://ria.ru/20241001/khorvatiya-1975780918.html
https://ria.ru/20250109/dodik-1992866875.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хорватия, украина, висбаден, зоран миланович, андрей пленкович, нато
В мире, Хорватия, Украина, Висбаден, Зоран Миланович, Андрей Пленкович, НАТО
В Хорватии начался второй тур президентских выборов
В Хорватии началось голосование во втором туре президентских выборов
БЕЛГРАД, 12 янв — РИА Новости. В Хорватии стартовал второй тур выборов президента, сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК).
В 07:00
утра в республике открылись более 6,7 тысячи избирательных участков, они будут работать до 19:00
. Еще 105 участков организовали в 38 других странах. Всего правом голоса в Хорватии
обладают 3 769 598 человек.
Избирком аккредитовал на выборы 14,6 тысячи хорватских и иностранных наблюдателей. Данные по явке комиссия сообщит дважды в течение дня, в 12:00 и 17:00, первые предварительные результаты ожидаются около 20:00.
Первый тур выборов прошел 29 декабря. Действующий президент Зоран Миланович
, известный резонансными высказываниями о военной помощи Украине
, набрал 49,09 процента голосов, кандидат от правящего Хорватского демократического содружества (HDZ) Драган Приморац — 19,35 процента. Явка составила 46,03 процента.
Миланович фактически возглавляет крупнейшую оппозиционную Социал-демократическую партию (SDP), хотя и вышел из ее рядов в 2020 году после вступления в должность главы государства.
В начале ноября премьер-министр Андрей Пленкович назвал Милановича "пуделем Путина" из-за того, что тот отказался одобрить участие Хорватии в инициативе НАТО
по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU). Речь шла об отправке двух офицеров в немецкий город Висбаден
, которую парламент может утвердить двумя третями голосов в наступившем году.
Миланович осуждал СВО, при этом публично сетовал на неэффективность антироссийских санкций и выступал против любого участия хорватских военных в конфликте. Тем не менее Загреб
выделил Киеву
помощь на 300 миллионов долларов и продолжает ее оказывать.
Главный конкурент Милановича — Драган Приморац, занимавший в 2003-2009 годах пост министра науки, образования и спорта. Формально он тоже беспартийный, но получил полную поддержку правящего HDZ, партий-партнеров и лично Пленковича.
Во время предвыборной кампании Приморац объехал несколько хорватских регионов, проводил встречи с пенсионерами, бюджетниками, католическими верующими, ветеранами конфликтов 1990-х годов. Среди его обещаний — борьба с коррупцией, в которой обвиняют HDZ, и с незаконной миграцией, противодействие отъезду молодежи за границу. Несмотря на опору на правые и клерикальные круги, традиционно поддерживающие правящую партию, кандидат от HDZ пообещал, что в случае его избрания не будет "ваших и наших".
Президента Хорватии избирают сроком на пять лет. Он выполняет в основном представительские функции, внутреннюю и внешнюю политику определяет правительство.