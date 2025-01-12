https://ria.ru/20250112/horvatija-1993316786.html

В Хорватии начался второй тур президентских выборов

В Хорватии начался второй тур президентских выборов - РИА Новости, 12.01.2025

В Хорватии начался второй тур президентских выборов

В Хорватии стартовал второй тур выборов президента, сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК). РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T09:09:00+03:00

2025-01-12T09:09:00+03:00

2025-01-12T11:03:00+03:00

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БЕЛГРАД, 12 янв — РИА Новости. В Хорватии стартовал второй тур выборов президента, сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК). В 07:00 утра в республике открылись более 6,7 тысячи избирательных участков, они будут работать до 19:00. Еще 105 участков организовали в 38 других странах. Всего правом голоса в Хорватии обладают 3 769 598 человек.Избирком аккредитовал на выборы 14,6 тысячи хорватских и иностранных наблюдателей. Данные по явке комиссия сообщит дважды в течение дня, в 12:00 и 17:00, первые предварительные результаты ожидаются около 20:00. Первый тур выборов прошел 29 декабря. Действующий президент Зоран Миланович, известный резонансными высказываниями о военной помощи Украине, набрал 49,09 процента голосов, кандидат от правящего Хорватского демократического содружества (HDZ) Драган Приморац — 19,35 процента. Явка составила 46,03 процента. Миланович фактически возглавляет крупнейшую оппозиционную Социал-демократическую партию (SDP), хотя и вышел из ее рядов в 2020 году после вступления в должность главы государства. В начале ноября премьер-министр Андрей Пленкович назвал Милановича "пуделем Путина" из-за того, что тот отказался одобрить участие Хорватии в инициативе НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU). Речь шла об отправке двух офицеров в немецкий город Висбаден, которую парламент может утвердить двумя третями голосов в наступившем году. Миланович осуждал СВО, при этом публично сетовал на неэффективность антироссийских санкций и выступал против любого участия хорватских военных в конфликте. Тем не менее Загреб выделил Киеву помощь на 300 миллионов долларов и продолжает ее оказывать. Главный конкурент Милановича — Драган Приморац, занимавший в 2003-2009 годах пост министра науки, образования и спорта. Формально он тоже беспартийный, но получил полную поддержку правящего HDZ, партий-партнеров и лично Пленковича. Во время предвыборной кампании Приморац объехал несколько хорватских регионов, проводил встречи с пенсионерами, бюджетниками, католическими верующими, ветеранами конфликтов 1990-х годов. Среди его обещаний — борьба с коррупцией, в которой обвиняют HDZ, и с незаконной миграцией, противодействие отъезду молодежи за границу. Несмотря на опору на правые и клерикальные круги, традиционно поддерживающие правящую партию, кандидат от HDZ пообещал, что в случае его избрания не будет "ваших и наших". Президента Хорватии избирают сроком на пять лет. Он выполняет в основном представительские функции, внутреннюю и внешнюю политику определяет правительство.

https://ria.ru/20241230/milanovich-1992035354.html

https://ria.ru/20241001/khorvatiya-1975780918.html

https://ria.ru/20250109/dodik-1992866875.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, хорватия, украина, висбаден, зоран миланович, андрей пленкович, нато